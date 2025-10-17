Trump gibt immer wieder zu, dass er von den reichsten Israelis gekauft und besessen wird

Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen: Das Einzige, was ich an Donald Trump mag, ist seine infantile Neigung, den leisen Teil laut zu sagen.

Caitlin Johnstone

Es ist schon seltsam, wie wenig Aufmerksamkeit der Mainstream der Tatsache schenkt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten wiederholt zugegeben hat, vom reichsten Israeli der Welt gekauft und besessen zu sein, vor allem wenn man bedenkt, wie sehr sich seine politische Opposition auf die Möglichkeit fixiert hat, dass er während seiner ersten Amtszeit von einer ausländischen Regierung kompromittiert wurde.

Während einer Rede vor dem israelischen Parlament am Montag gab Präsident Trump erneut öffentlich zu, dass er auf Geheiß der israelisch-amerikanischen Milliardärin Miriam Adelson und ihres verstorbenen Mannes Sheldon eine israelfreundliche Politik betreibt, und fügte diesmal hinzu, dass er glaubt, Adelson bevorzuge Israel gegenüber den Vereinigten Staaten.

Hier finden Sie eine Abschrift von Trumps Äußerungen:

„Als Präsident habe ich das katastrophale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt, und schließlich habe ich das iranische Atomprogramm mit sogenannten B2-Bombern beendet. Das war schnell und präzise, und es war eine militärische Schönheit. Ich habe die Ausgabe von Milliarden von Dollar genehmigt, die, wie Sie wissen, der Verteidigung Israels zugutekamen. Und nach Jahren gebrochener Versprechen vieler anderer amerikanischer Präsidenten – Sie wissen, dass sie immer wieder Versprechungen machten – habe ich das nie verstanden, bis ich dort ankam. Es wurde viel Druck auf diese Präsidenten ausgeübt. Er wurde auch auf mich ausgeübt, aber ich habe dem Druck nicht nachgegeben. Aber jeder Präsident hat jahrzehntelang gesagt: ‚Wir werden es schaffen‘. Der Unterschied ist, dass ich mein Versprechen gehalten habe und die Hauptstadt Israels offiziell anerkannt und die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt habe.

„Ist es nicht so, Miriam? Sieh dir Miriam an. Sie ist da hinten. Stehen Sie auf. Miriam und Sheldon [Adelson] kamen zu mir ins Büro und riefen mich an. Sie riefen mich an – ich glaube, sie hatten mehr Besuche im Weißen Haus als jeder andere, schätze ich. Schauen Sie sie an, wie sie da so unschuldig sitzt – sie hat 60 Milliarden Dollar auf der Bank, 60 Milliarden Dollar. Und sie liebt, und sie, ich glaube, sie sagte, ‚Nein, mehr.‘ Und sie liebt Israel, aber sie liebt es. Und sie kamen herein. Und ihr Mann war ein sehr aggressiver Mann, aber ich liebte ihn. Er war ein sehr aggressiver Mann, der mich sehr unterstützte. Und er rief an: ‚Kann ich vorbeikommen und dich sehen? Ich sagte: „Sheldon, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. So funktioniert das nicht.‘ Und dann kam er rein. Aber sie waren für so vieles verantwortlich, auch dafür, dass ich über die Golanhöhen nachgedacht habe, was wahrscheinlich eines der großartigsten Dinge ist, die je passiert sind. Miriam, stehen Sie bitte auf. Sie ist wirklich, ich meine, sie liebt dieses Land. Sie liebt dieses Land. Sie und ihr Mann sind so unglaublich. Wir vermissen ihn so sehr. Aber ich habe sie tatsächlich gefragt, ich werde sie damit in Schwierigkeiten bringen. Aber ich habe sie einmal gefragt: „Also Miriam, ich weiß, dass du Israel liebst. Was liebst du mehr? Die Vereinigten Staaten oder Israel?‘ Sie weigerte sich zu antworten. Das bedeutet – das könnte Israel bedeuten, ich muss sagen, wir lieben dich. Danke, Liebling, dass du hier bist. Das ist eine große Ehre. Eine große Ehre. Sie ist eine wunderbare Frau. Sie ist eine großartige Frau.“

Speaking in Israel, Trump suggests he moved the embassy to Jerusalem as a promise to the Adelsons, who he says have paid more visits to the White House than anyone he can think of.



He then says he asked Miriam if she loves Israel or America more and she refused to answer. Insane pic.twitter.com/jg9VXciRgg — Keith Woods (@KeithWoodsYT) October 13, 2025

Sheldon Adelson hat Trump und den Republikanern Berichten zufolge von 2016 bis zu seinem Tod im Jahr 2021 über 424 Millionen Dollar an Wahlkampfmitteln zur Verfügung gestellt. Seine Witwe Miriam setzte das Erbe ihres Mannes fort und steckte weitere 100 Millionen Dollar in Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2024.

Auf der Wahlkampftour 2024 hat Trump auch zugegeben, von Adelsons Geld kontrolliert zu werden. Hier ist eine Abschrift dieser Äußerungen:

„Wie ich es versprochen habe, erkenne ich Israels ewige Hauptstadt an und habe die amerikanische Botschaft in Jerusalem eröffnet. Jerusalem wurde die Hauptstadt. Ich habe auch die israelische Souveränität über die Golanhöhen anerkannt.

„Wissen Sie, Miriam und Sheldon kamen wahrscheinlich öfter ins Weiße Haus als jeder andere, der nicht dort arbeitet. Und sie waren immer auf der Suche – und sobald ich ihnen etwas gab – immer für Israel. Sobald ich ihnen etwas gab, wollten sie etwas anderes. Ich sagte dann: ‚Gebt mir bitte ein paar Wochen Zeit.‘ Aber ich habe ihnen die Golanhöhen gegeben, und sie haben nicht einmal danach gefragt.

„Wissen Sie, seit 72 Jahren versuchen sie, die Golanhöhen zu erobern, richtig? Und selbst Sheldon hatte nicht den Mut dazu. Aber ich sagte: ‚Weißt du was?‘ Ich sagte zu David Friedman: ‚Gib mir eine kurze Lektion, fünf Minuten oder weniger, über die Golanhöhen.‘ Und das tat er. Und ich sagte: ‚Los geht’s.‘ Wir haben es in etwa 15 Minuten geschafft, nicht wahr?

Beachten Sie, welche Trump-Kommentare Kontroversen auslösen und welche nicht. Trump sagte diese Woche, er habe die Golanhöhen an Sheldon und Miriam Adelson, seine wichtigsten Geldgeber, „geschenkt“, die „fast mehr als jeder andere“ ins Weiße Haus kamen. Kein Wort über dieses dreiste Eingeständnis der Korruption

Take note of which Trump comments provoke controversy, and which don't. Trump said this week that he "gave" the Golan Heights to Sheldon and Miriam Adelson, his top funders, who came to the White House "almost more than anybody." Not a peep about this brazen admission of graft pic.twitter.com/MaJLFnH7oi — Michael Tracey (@mtracey) September 22, 2024

Die Legitimierung von Israels illegaler Annexion der Golanhöhen und die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem waren zwei der umstrittensten Schritte, die Trump während seiner ersten Amtszeit zugunsten Israels unternommen hat und die nun von seiner Unterstützung des Völkermords im Gazastreifen und seinen Bombenangriffen auf Iran und Jemen in den Schatten gestellt werden.

Und hier ist er, der offen zugibt, dass seine milliardenschweren zionistischen Megasponsoren den Zugang, den ihre Spenden ihnen verschafft haben, genutzt haben, um ihn zu drastischen Maßnahmen zugunsten Israels zu drängen.

Stellen Sie sich nur einmal vor, jemand hätte der Presse Dokumente zugespielt, die beweisen, dass Trump umfangreiche finanzielle Unterstützung von einem russischen Oligarchen erhalten hat, dem er Gefälligkeiten von immenser geopolitischer Tragweite gewährt hat. Das wäre der größte Skandal in der Geschichte der amerikanischen Politik, ohne Ausnahme. Aber da es sich um einen israelischen Oligarchen handelt, kann er es offen und wiederholt zugeben, ohne dass jemand mit der Wimper zuckt.

Während Trumps erster Amtszeit verbrachten seine politischen Konkurrenten Jahre damit, eine falsche Verschwörungstheorie zu verbreiten, dass er von Wladimir Putin kontrolliert werde, obwohl er die gesamte Amtszeit damit verbracht hat, die Feindseligkeiten gegen Russland im Kalten Krieg aggressiv zu verstärken. Ganze Karrieren in der politischen Meinungsmache wurden mit dem Versuch begründet, aus einer Geschichte einen Skandal zu machen, die sich allein durch einen Blick auf die Bewegungen der US-Kriegsmaschinerie und die Aktionen Washingtons gegen Moskau als falsch erwiesen hat.

Aber hier ist Trump, der offen zugibt, dass er einer israelischen Oligarchin alles gibt, was sie will, weil sie seiner Kampagne riesige Geldsummen gespendet hat, während er Israel mit Waffen versorgt, um seine Massengräueltaten zu erleichtern, und sich an Kriegshandlungen im Namen Israels beteiligt. Und das findet in der westlichen Politik und den Medien kaum Erwähnung.

Das liegt daran, dass die westliche Mainstream-Politik und die westlichen Medien verstehen, dass wir in einem inoffiziellen oligarchischen Imperium leben, zu dem sowohl die USA als auch Israel gehören. Sie geben es nie zu, sie sprechen nie darüber, aber alle hochrangigen Politiker, Experten und Agenten in der westlichen Welt verstehen, dass sie einer weltumspannenden Machtstruktur dienen, die von einer losen Allianz von Plutokraten und Imperiumsmanagern geführt wird. Sie wissen, dass Staaten wie Israel Teil dieser Machtstruktur sind, während Staaten wie Russland, China und der Iran es nicht sind. Also verbringen sie ihre Zeit damit, die Korruption und den Missbrauch der imperialen Mitgliedsstaaten zu normalisieren, während sie die Bemühungen des Imperiums unterstützen, die Staaten anzugreifen und zu untergraben, die sich erfolgreich dagegen gewehrt haben, in den imperialen Machtschirm aufgenommen zu werden.

Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen: Das Einzige, was ich an Donald Trump mag, ist seine infantile Neigung, den leisen Teil laut auszusprechen. Er treibt die gleichen Missbräuche voran wie seine Vorgänger, die nicht weniger korrupt und kontrolliert waren, aber er legt die zugrunde liegenden Mechanismen dieser Missbräuche auf eine Weise offen, wie es raffiniertere Präsidenten nie getan hätten.