Unglaublich aber Wahr. US-Behörden nötigen nun Webseiten ihre Artikel zu löschen! Warum ich alle Inhalte nach 48 Stunden lösche

mercola.com

Heute habe ich die wichtigste Ankündigung in der über ein Vierteljahrhundert langen Geschichte dieses Newsletters. Mein Ziel und meine Leidenschaft war es immer, Sie zu unterstützen und Ihnen zu helfen, Ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin überglücklich, dass es Millionen von Menschen gibt, die von dem profitiert haben, was ich im Laufe der Jahre weitergegeben habe.

Jedes Mal, wenn ich reise und einen Vortrag halte, bin ich voller Freude und Dankbarkeit, denn immer wieder erzählen mir Menschen, wie ich ihr Leben verändert habe, indem ich ihnen wichtige Informationen vermittelte, die sie nirgendwo anders finden konnten, und das auch noch völlig kostenlos.

Es waren Zeiten, in denen viele der von mir vorgetragenen Ansichten kritisiert wurden, aber das war ja zu erwarten. Das war eine der großen Freiheiten, die wir genossen. Wir konnten unterschiedliche Ansichten haben und offen über diese Ansichten sprechen, ohne Angst vor Repressalien.

Aber wir leben jetzt in einer anderen Zeit. In einer viel dunkleren Zeit. Das Schweigen der freien Meinungsäußerung ist jetzt ohrenbetäubend.

Eklatante Zensur wird nicht nur geduldet, sondern sogar von den Menschen gefördert, die eigentlich unsere Meinungsfreiheit schützen sollten.

Wir leben nicht nach den Lektionen, die wir zuvor gelernt haben. Nie im Leben hätte ich geglaubt, dass der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten 12 Amerikaner in einem McCarthy-ähnlichen Angriff in den Vereinigten Staaten aufruft. Wie Sie wissen, wurde ich an die Spitze dieser Liste gesetzt.

Die letzte Woche hat mich sehr zum Nachdenken angeregt und eine Menge inakzeptabler Drohungen gegen ein Unternehmen voller großartiger Menschen, die mir geholfen haben, Sie auf diesem Weg zu unterstützen.

Ich bin sicher, dass Sie inzwischen wissen, dass ich kürzlich in einem Artikel der NY Times angegriffen wurde, der zu den am weitesten verbreiteten Geschichten der Welt gehörte. Der Artikel war gespickt mit falschen Aussagen über mich und meine Organisation.

Über den Bericht würde man lachen, wenn er zur Begutachtung vorgelegt würde, denn die Gruppen, die ihn erstellt haben, werden von Schwarzgeld finanziert und von einem illegalen ausländischen Agenten betrieben. Die Presse hat ihn nie in Frage gestellt, sondern ihre Befehle von oben befolgt.

Ich kann mit den CNN-Teams umgehen, die mich mit dem Auto verfolgen, während ich von zu Hause aus mit dem Fahrrad fahre. Mir tun die Menschen in den Medien leid, die die Befehle befolgen müssen, die ihnen gegeben werden.

Es ist leicht, die Medienleute abzutun, aber das mächtigste Individuum auf dem Planeten hat mich als sein Haupthindernis ins Visier genommen, das beseitigt werden muss. Jede Behörde mit drei Buchstaben steht ihm zur Verfügung, und die Befugnisse der Exekutive sind über das hinausgewachsen, wovor die Rechte eines einzelnen Amerikaners schützen können.

Ein Abweichler von medizinischen Vorschriften ist jetzt ein Ziel und ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Ich weiß – das sind 25 Jahre Blut, Schweiß und Tränen, die da fließen.

Ich kann kaum glauben, dass diese Worte aus meinem Mund kommen. Es ist ein Beweis dafür, wie radikal die Dinge in der jüngsten Vergangenheit ausgeartet sind. Ich werde jedoch weiterhin neue Artikel veröffentlichen, ABER in Zukunft wird jeder Artikel, den ich veröffentliche, nur noch 48 Stunden lang verfügbar sein und dann von der Website entfernt werden.

Wir stehen an einem Scheideweg, an dem Veränderungen unausweichlich sind. Wir alle müssen Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft bestimmen. Für viele sieht das wie ein Krieg aus … aber was wir finden müssen, ist Frieden. Ich werde durch dieses Opfer Frieden finden.

Nur um das klarzustellen: ALLE meine Inhalte werden entfernt werden. Dies schließt Artikel über:

Großer Reset

Allgemeine Ernährung

Das Coronavirus

Meine Interviews mit Experten

Diese werden beseitigt, um die Machthaber zu besänftigen, die über ein ganzes Arsenal an überwältigenden Instrumenten verfügen und diese auch aktiv einsetzen. COVID-19 hat Notstandsbefugnisse aktiviert und genehmigt, die unsere verfassungsmäßigen Rechte geschwächt haben. Leider können wir der Cyberkriegsführung und den autoritären Kräften nicht mehr standhalten, und dies ist nun unser einziger Weg nach vorn.

Über 15.000 Artikel mit lebenswichtigen Informationen, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geholfen haben, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, werden entfernt. Es gab eine Zeit, in der die Menschen frei diskutieren und sich gegenseitig respektieren konnten. Diese Zeit ist nun vorbei. Ich glaube, dass Gesetze am besten wie Medizin angewendet werden – lokal und gezielt.

Lokale Lebensmittel, lokale Demokratie – die Stärke unserer lokalen Gemeinschaft ist der beste Weg, um Frieden zu schaffen und die autoritäre Technokratie zu stoppen. Ich glaube auch, dass wir am stärksten sind, wenn wir uns umeinander kümmern und uns gegenseitig respektieren können. Auf diese Weise können wir unsere wichtigsten Entscheidungen im Leben treffen.

Ich werde auch weiterhin meine täglichen Artikel schreiben, mit denen ich vor 25 Jahren begonnen habe, ABER sie werden nur noch 48 Stunden lang verfügbar sein, bevor sie entfernt werden. Auf diese Weise hoffe ich, meine Mission fortsetzen zu können, Ihnen dabei zu helfen, die Kontrolle über Ihre Gesundheit zu übernehmen – aber es liegt an Ihnen, diese Inhalte herunterzuladen, zu teilen und weiterzugeben. Ich werde mein Urheberrecht an diesen Informationen nicht geltend machen, so dass Sie sie frei weitergeben können.

Bitte ermutigen Sie auch andere, „Die Wahrheit über COVID-19“ zu lesen, wo Sie viele der Informationen der letzten zwei Jahre finden, die die Menschen lesen müssen, um aufzuwachen und ihre Augen zu öffnen. Ich spende alle Einnahmen an das National Vaccine Information Center.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in den letzten Jahren unterstützt haben. Ich hoffe, Sie können verstehen, warum ich mich zu dieser dramatischen Entscheidung entschlossen habe, und hoffe, dass die verbleibenden kurzlebigen Artikel für diejenigen, die sie lesen möchten, nützlich sein werden.

Wir werden diese schwierigen Zeiten gemeinsam durchstehen, und denken Sie daran:

Ihr Körper wurde so konzipiert, dass er gesund bleibt.

Sie haben es selbst in der Hand, die Kontrolle über Ihre Gesundheit zu übernehmen.

Lassen Sie sich Ihr Recht auf Gesundheit von niemandem wegnehmen.