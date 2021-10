Unternehmen: 700.000 Dollar Geldstrafe wegen Nichteinhaltung des Impf-Mandats

mercola.com

In dem 3,5 Billionen Dollar schweren „Versöhnungs“-Gesetzentwurf sind verfassungswidrige Geldstrafen für Arbeitgeber vorgesehen, die keine COVID-19-Impfungen oder regelmäßige COVID-19-Tests für ihre Angestellten vorschreiben

Die Bußgelder für Arbeitgeber könnten bis zu 70.000 Dollar für schwere Verstöße und 700.000 Dollar für jeden „vorsätzlichen“ oder wiederholten Verstoß betragen.

Die verfassungswidrigen Bußgelder als Mittel zur Durchsetzung der Impfpflicht würden alle außer den größten Unternehmen in den Bankrott treiben

Der No Taxation Without Congressional Consent Act, der am 30. September 2021 eingebracht wurde, bezeichnet das Impfmandat für Unternehmen als „tyrannisch“ und würde es der Bundesregierung verbieten, Einzelpersonen oder Unternehmen wegen eines Verstoßes gegen das COVID-19-Impfmandat eine Geldstrafe, Gebühr oder Steuer aufzuerlegen.

In dem 3,5 Billionen Dollar schweren „Versöhnungs“-Gesetzentwurf ist ein verfassungswidriger Mechanismus zur Durchsetzung der Impfpflicht enthalten, der Unternehmen in den Bankrott zu treiben droht, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht zu einer COVID-19-Impfung zwingen. Sollte die Maßnahme in Kraft treten, stünden selbst Arbeitgeber, die das Recht ihrer Mitarbeiter auf gesundheitliche Freiheit und informierte Zustimmung respektieren, vor einer unmöglichen Entscheidung: Entweder sie schreiben die COVID-19-Impfung vor oder sie müssen aufgrund untragbarer Geldstrafen ihr Geschäft aufgeben.

Das Weiße Haus kündigte im September 2021 an, dass Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten sicherstellen müssen, dass die Mitarbeiter eine COVID-19-Impfung erhalten oder regelmäßig auf COVID-19 getestet werden. Die Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (OSHA) des Arbeitsministeriums wird für die Durchsetzung der Vorschrift zuständig sein, die mehr als 80 Millionen US-Arbeitnehmer betreffen wird.

Zur Durchsetzung dieser drakonischen Maßnahme plant die OSHA die Anwendung einer vorläufigen Notstandsnorm (Emergency Temporary Standard, ETS) – eine drastische Maßnahme zur Beschleunigung neuer Anordnungen, die in der 50-jährigen Geschichte der Behörde erst zehnmal versucht wurde. Die OSHA wäre auch in der Lage, Bußgelder in Höhe von bis zu 13.600 Dollar pro Verstoß gegen die Vorschriften zu verhängen – aber die neue Maßnahme, die in die Versöhnungsvorlage aufgenommen wurde, erhöht die Bußgelder für die Nichteinhaltung der Vorschriften astronomisch.

Bevor wir weitermachen, sollte angemerkt werden, dass das Mandat noch nicht wirklich existiert, da es noch nicht zur Genehmigung an das Office of Information and Regulatory Affairs geschickt wurde und noch kein rechtlich durchsetzbares Mandat ist. Dennoch kann die Ankündigung, dass es sich um eine unumgängliche Vorschrift handelt, dazu führen, dass sich Arbeitnehmer impfen lassen – oder dass Unternehmen unter dem Deckmantel des staatlichen „Mandats“ Vorschriften erlassen.

700.000 Dollar Bußgeld für Unternehmen, die keine Injektionen erzwingen

Auf Seite 168 des 2.465 Seiten umfassenden Gesetzentwurfs findet sich eine Formulierung, die jedem, der an die gesundheitliche Freiheit glaubt, einen autoritären Schauer über den Rücken jagen sollte. Er sieht Geldstrafen für Arbeitgeber vor, die „vorsätzlich“, „wiederholt“ oder in schwerwiegender Weise gegen das Arbeitsgesetz verstoßen, unter anderem indem sie keine COVID-19-Impfungen oder regelmäßige COVID-19-Tests verlangen. Wie Forbes berichtet:

Die erhöhten Bußgelder für Arbeitgeber könnten bei schweren Verstößen bis zu 70.000 Dollar und bei vorsätzlichen oder wiederholten Verstößen bis zu 700.000 Dollar betragen – fast eine dreiviertel Million Dollar für jede Strafe. Sollte das Gesetz in Kraft treten, könnte die Durchsetzung der Impf-Vorschriften Unternehmen, die sich nicht an die Vorschriften halten, sogar noch schneller in den Bankrott treiben als die 14.000 Dollar OSHA-Strafe, die im Rahmen des von Biden angekündigten Mandats vorgesehen sind.

Falls Sie es nicht mitbekommen haben: Die Geldstrafe von 700.000 Dollar gilt für jeden Verstoß, was bedeutet, dass alle außer den allergrößten Unternehmen in den Bankrott getrieben werden, wenn sie die COVID-19-Vorschriften nicht vollständig einhalten oder die Kosten für wöchentliche COVID-19-Tests ihrer Mitarbeiter übernehmen.

Derzeit gelten die Bußgelder nur für Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten, aber nichts hindert sie daran, dies auf 50 Beschäftigte – oder einen Beschäftigten – zu ändern. Zu diesem Zeitpunkt ist noch alles möglich. Einige, wie z. B. der texanische Abgeordnete Chip Roy, haben die Unternehmen dazu aufgerufen, sich offen gegen die OSHA-Vorschrift aufzulehnen. Aber wie Forbes es ausdrückt:

Es ist eine Sache, sich einer Geldstrafe von 14.000 Dollar zu widersetzen. Eine ganz andere ist es, Hunderttausende von Dollar an Bußgeldern zu riskieren. Ein oder zwei verärgerte Mitarbeiter können einem Arbeitgeber beispielsweise 70.000 bis 140.000 Dollar an OSHA-Strafen einbringen. Wenn sie als ‚vorsätzlich‘ betrachtet werden, wie es in dem Tweet von Repräsentant Roy heißt, können aus nur drei ‚Verstößen‘ schnell 2,1 Millionen Dollar OSHA-Strafe werden.

Das Mandat gibt es eigentlich nicht

Wie bereits erwähnt, ist das von Präsident Biden angekündigte Mandat derzeit eine „Fata Morgana“. Im Gespräch mit The Federalist erklärte eine Sprecherin der Arbeitsschutzbehörde von Indiana: „Es gibt noch nichts, was den Arbeitgebern ein Mandat erteilt. Der Präsident hat eine Ankündigung dazu gemacht und die OSHA gebeten, dies zu tun, aber wir haben noch nichts davon gesehen.

Es kann sechs Monate dauern, bis ein ETS in Kraft tritt, selbst wenn das Mandat im Bundesregister veröffentlicht wird – was noch nicht geschehen ist. Auch in der COVID-19 Healthcare ETS der OSHA werden Impfstoffvorschriften derzeit nicht erwähnt. ETS-Vorschriften werden außerdem häufig vor Gericht aufgehoben. In den letzten fünf Jahrzehnten haben Gerichte sechs der zehn vorgeschlagenen ETS-Normen angefochten, wobei fünf der sechs Normen aufgehoben wurden.

Die Verwendung des ETS für das „Mandat“, so der Federalist, „ermöglicht es der Biden-Regierung, ihre Forderungen schneller und ohne jegliche öffentliche Beteiligung oder die Verpflichtung, auf öffentliche Eingaben zu reagieren, was normalerweise selbst bei rechtlich lächerlichen Bundesregelungen wie dieser erforderlich ist, durchzusetzen.

Dies könnte der Grund sein, warum nicht mehr Klagen gegen das Mandat eingereicht wurden – es gibt einfach noch nichts anzufechten. Es ist auch erwähnenswert, dass weniger als 2 % der US-Unternehmen von dem Mandat betroffen sein werden, da mehr als 98 % der US-Unternehmen weniger als 100 Beschäftigte haben und somit von dem Mandat ausgenommen sind. Dennoch machen diese 2 % etwa zwei Drittel der US-Beschäftigten aus, sie sind also eine beträchtliche Minderheit.

Viele dieser großen Unternehmen haben bereits Einspritzungsmandate eingeführt oder hatten dies geplant. Die Ankündigung des „Mandats“ ermöglicht es diesen Megakonzernen, die Impfungen vorzuschreiben, ohne der Bösewicht sein zu müssen.

Kongressabgeordnete versuchen, „tyrannisches Impfmandat“ zu blockieren

Roy und Senator Mike Lee, R-Utah, brachten am 30. September 2021 einen Gesetzesentwurf ein – den No Taxation Without Congressional Consent Act -, der es der Bundesregierung untersagen würde, Einzelpersonen oder Unternehmen eine Geldstrafe, Gebühr oder Steuer aufzuerlegen, wenn sie gegen ein von der OSHA oder anderen Behörden erlassenes COVID-19-Impfmandat verstoßen. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, würde es die unverschämten Geldstrafen verhindern, die kleine Unternehmen im Rahmen der Versöhnungsvorlage in den Ruin treiben könnten. Roy sagte:

Die Entscheidung, ob Sie sich gegen COVID impfen lassen wollen oder nicht, sollte bei Ihnen und nur bei Ihnen liegen … [das] vorgeschlagene Mandat ist verfassungswidrig und schlichtweg tyrannisch. Kein freiheitsliebender Amerikaner sollte sich dem fügen. Dieses Land braucht und verdient die Freiheit im Gesundheitswesen. Das bedeutet, dass wir die Kontrolle über unsere Versorgung von Politikern und Bürokraten zurückerhalten müssen. Ich bin stolz darauf, dieses Gesetz zusammen mit meinem guten Freund Senator Mike Lee einzubringen, um der Bundesregierung die Möglichkeit zu nehmen, dieses verfassungswidrige Mandat durchzusetzen.

Außerdem ist es kein Verbrechen, nicht geimpft zu sein. Die Verhängung dieser exorbitanten Geldstrafen ist nur ein weiterer Versuch, die Gesellschaft in eine Gruppe von geimpften und ungeimpften zu unterteilen. Aber, wie Lee hinzufügt:

Nicht geimpfte Amerikaner sind nicht der Feind. Wir sollten die Arbeitgeber nicht dazu zwingen, einige ihrer wertvollen und jetzt schwer zu findenden Arbeitnehmer zu entlassen. Wir sollten Geschäftsinhabern, die die Entscheidungen ihrer Mitarbeiter nicht kontrollieren wollen, nicht mit der Schließung drohen. Viele können die Kosten für die Durchsetzung der Vorschriften in dieser Wirtschaftslage einfach nicht aufbringen.

Impfverpflichtungen breiten sich aus

Impfvorschriften gibt es an allen Ecken und Enden, von Arbeitsplätzen bis hin zu Restaurants, Fitnessstudios und Sportarenen. Los Angeles hat vor kurzem eine der strengsten Vorschriften in den USA verabschiedet und verlangt einen Impfpass, um öffentliche Innenräume wie Einkaufszentren, Museen, Restaurants, Spas und andere Orte zu betreten.

Kalifornien ist auch der erste US-Bundesstaat, der nach der vollständigen FDA-Zulassung die COVID-19-Impfung für Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Klasse vorschreibt. Der Ratsvorsitzende Nury Martinez nannte den Schritt „einen notwendigen Schritt zur Rückkehr zur Normalität“, aber es ist nichts „Normales“ daran, den Nachweis einer Injektion vorzulegen, um seinen Alltag zu bestreiten.

Doch genau darum geht es bei der „neuen Normalität“ – zunehmende Überwachung und autoritäre Kontrolle bei gleichzeitigem Abbau der persönlichen Freiheiten, und Impfpässe waren schon immer Teil des Plans.

Die 2030-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist Teil dessen, was jetzt als „The Great Reset“ beworben wird, ein Plan, der seinen Ursprung in der sogenannten Global Redesign Initiative hat, die vom WEF im Zuge der Wirtschaftskrise 2008 entworfen wurde. Auf der Website des Transnational Institute wird die Initiative als „Multi-Stakeholderismus“ beschrieben, ein „unternehmerischer Vorstoß für eine neue Form der Global Governance“.

Impfpässe als Teil des „New Normal

Das WEF und das Commons Project haben das Common Trust Network gegründet, das die CommonPass-App entwickelt hat, die als Gesundheitspass fungiert. Die App ermöglicht es den Nutzern, medizinische Daten wie ein COVID-19-Testergebnis oder einen Nachweis über eine Injektion hochzuladen, woraufhin ein QR-Code generiert wird, den Sie den Behörden als Ihren Gesundheitspass vorlegen.

Letztendlich wird das CommonPass-Framework in bereits bestehende persönliche Gesundheits-Apps wie Apple Health und CommonHealth integriert werden. Wenn Sie reisen möchten, wird Ihr persönlicher Gesundheitsdatensatz ausgewertet und mit den Einreisebestimmungen eines Landes verglichen, und wenn Sie diese nicht erfüllen, werden Sie zu einer zugelassenen Test- und Impfstelle weitergeleitet. Das WEF drängt auf die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und erklärt:

Wir unterstützen die Bemühungen der WHO, einen Standard für die Mitgliedstaaten zur Beantragung von Impfungen zu schaffen und die verschiedenen Anwendungsfälle zuzulassen, anstatt ein Regelwerk zu erstellen, das der Interpretation der Mitgliedstaaten oder privater Akteure wie Kreuzfahrtgesellschaften, Fluggesellschaften oder Veranstaltern von Versammlungen überlassen wird. Es ist wichtig, dass wir uns bei der Erstellung der Anforderungen für Impfausweise auf die normative Instanz (die WHO) verlassen. Das Forum ist an der WHO-Taskforce beteiligt, um über diese Standards nachzudenken und zu überlegen, wie sie verwendet werden könnten.

Auch dies ist beunruhigend, denn die Geschichte der WHO zeigt deutlich ihre Verbundenheit mit Big Pharma und anderen Industrien. Ein Bericht im Journal of Integrative Medicine & Therapy ging so weit zu sagen, dass die Korruption der WHO die „größte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit unserer Zeit“ sei, insbesondere in Bezug auf die Medikamentenempfehlungen der WHO – einschließlich ihrer „Liste der unentbehrlichen Arzneimittel“ -, die sie für voreingenommen und unzuverlässig hält.

Angesichts der starken und anhaltenden Beweise dafür, dass die WHO stark konfliktbehaftet ist und von der Industrie kontrolliert wird, muss ihre Nützlichkeit als Hüterin der öffentlichen Gesundheit – und als Vermittlerin von Impfpässen – ernsthaft überdacht werden.

Gehorche oder du bekommst eine Geldstrafe

Die Androhung von Strafen wie Geldbußen wurde während der Pandemie zunehmend üblich und akzeptiert. So wurden sowohl Roy als auch die Abgeordnete Marjorie Taylor Green (R-Ga.) mit einer Geldstrafe belegt, weil sie im Plenarsaal keine Gesichtsmasken trugen. Die ursprüngliche Geldstrafe für ein solches Vergehen beträgt 500 Dollar, aber da es sich um Greenes zweites „Vergehen“ handelte, wurde sie mit 2.500 Dollar bestraft.

In Großbritannien gibt es inzwischen die NHS-App COVID, die Sie benachrichtigt, wenn Sie in engem Kontakt (definiert als 15 Minuten oder länger innerhalb von drei Metern) mit einer Person waren, die positiv auf COVID-19 getestet wurde. Wenn Sie sich nicht selbst isolieren, nachdem Sie benachrichtigt wurden, können Sie mit einer Geldstrafe von £1.000 ($1.390) oder mehr belegt werden.

Auch für diejenigen, die sich nicht impfen lassen, werden weitere Strafen eingeführt. Am 25. August 2021 kündigte Delta Air Lines an, dass nicht geimpfte Mitarbeiter, die in der betrieblichen Krankenversicherung versichert sind, ab dem 1. November 2021 einen monatlichen Aufschlag von 200 Dollar zahlen müssen.

Dies ist ein weiteres Beispiel für die Denkweise, die sich seit Beginn der Pandemie immer weiter verbreitet hat. In der Zwischenzeit wird COVID-19 in den USA und in weiten Teilen der Welt immer noch als eine Krankheit angesehen, die nur behandelt werden sollte, wenn eine Person ins Krankenhaus eingeliefert wird. Zu diesem Zeitpunkt ist die Person bereits ernsthaft erkrankt und hat die Chance auf eine kostengünstige, frühzeitige Behandlung verpasst, die nachweislich die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle deutlich reduziert.

Auch die Sanktionen und Strafen riechen nach Zwang. Einer der Grundsätze des Nürnberger Kodex besagt, dass Menschen freiwillig in medizinische Experimente einwilligen müssen, und dass diese Einwilligung unter anderem „ohne Einwirkung von Gewalt, Betrug, Täuschung, Zwang, Übervorteilung oder einer anderen Form von Zwang oder Nötigung“ erteilt werden muss.

Da es sich um eine Notfallgenehmigung und nicht um eine Zulassung handelte, stellte die Verabreichung des Massenmedikaments einen Forschungsversuch dar. Obwohl der COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech am 23. August 2021 von der FDA zugelassen wurde, handelt es sich bei der Zulassung der Injektion um die schnellste Zulassung in der Geschichte, die weniger als vier Monate nach dem Zulassungsantrag von Pfizer am 7. Mai 2021 erteilt wurde. Sie befindet sich also praktisch noch in der Forschungsphase.

Es ist durchaus möglich, dass die Entscheidung, Menschen zu bestrafen, die sich gegen eine COVID-19-Injektion entscheiden, als eine Form der Nötigung angesehen werden könnte.

Was ist mit der natürlichen Immunität?

Ein weiteres großes Problem ist, dass die natürliche Immunität nicht erwähnt wird. Das ist der Elefant im Raum, den die gängige COVID-19-Darstellung nicht wahrhaben will. Eine beträchtliche Anzahl von Amerikanern besitzt bereits eine natürliche Immunität aufgrund einer früheren COVID-19-Infektion.

Wie kann man einer Person mit Geldstrafen oder dem Verlust des Arbeitsplatzes drohen, damit sie sich gegen eine Krankheit impfen lässt, gegen die sie bereits immun ist? Dies wird wahrscheinlich mehr als nur ein paar Klagen nach sich ziehen, zumal nachgewiesen wurde, dass die natürliche Immunität wesentlich besser schützt als eine Injektion.

Aus den Daten, die dem israelischen Gesundheitsministerium am 17. Juli 2021 vorgelegt wurden, geht hervor, dass von den mehr als 7.700 COVID-19-Fällen, die seit Mai 2021 gemeldet wurden, nur 72 bei Personen auftraten, die zuvor an COVID-19 erkrankt waren – eine Rate von weniger als 1 %. Im Gegensatz dazu traten mehr als 3.000 Fälle – oder etwa 40 % – bei Personen auf, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten hatten.

Es ist wichtig, an diesem Punkt der Geschichte die Augen offen zu halten und sich gegen den schleichenden Abbau von Freiheiten in der Gesellschaft zu wehren, der sich derzeit vollzieht. An ihre Stelle treten leere Versprechungen, dass man seine Freiheit zurückbekommt, wenn man sich einer Injektion, einer Maske oder einem Einschluss unterzieht.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau erklärte beispielsweise kürzlich, dass es bei Impfpässen darum geht, dass man weiß, dass man, wenn man das Richtige getan hat, überall sicher sein kann. Und diejenigen, die sich weigern, „das Richtige“ zu tun, haben einfach keinen Anspruch auf dieselben „Freiheiten“.

Die Krankheitsbekämpfungsmaßnahmen, die wir derzeit für COVID-19 sehen, werden nicht mit COVID-19 enden, und Geldstrafen für Geschäftsinhaber, die ihre Angestellten nicht zu einer bestimmten medizinischen Entscheidung zwingen wollen, sind erst der Anfang. Wir dürfen nicht weiter in dieses Kaninchenloch steigen. Jetzt ist es an der Zeit, friedlich zu protestieren, um positive Veränderungen im Sinne der Gesundheit und der allgemeinen Freiheit zu erzwingen.

