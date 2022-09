US-Geheimdienst: Russland hat sich für Waffenlieferungen an Nordkorea gewandt

In einem kürzlich freigegebenen Geheimdienstbericht wird behauptet, dass Russland Millionen von Artilleriegranaten und Raketen aus Nordkorea kauft, was nach Ansicht von US-Beamten das jüngste Zeichen der Verzweiflung ist, da die russische Munition nach sechs Monaten Krieg in der Ukraine zur Neige geht.

„Die Vereinigten Staaten gaben nur wenige Details aus den freigegebenen Informationen über die genauen Waffen, den Zeitpunkt oder den Umfang der Lieferung bekannt, und es gibt noch keine Möglichkeit, den Verkauf unabhängig zu überprüfen“, so die New York Times, die als erste die freigegebenen US-Informationen veröffentlicht hat. „Ein US-Beamter sagte, es sei zu erwarten, dass Russland neben Kurzstreckenraketen und Artilleriegranaten versuchen werde, weitere nordkoreanische Ausrüstung zu kaufen.

Vor einem Monat kursierten in den westlichen Medien Berichte, wonach Nordkorea Russland bis zu 100 000 eigene Soldaten für den Kampf in der Ukraine angeboten habe.

Bestätigt wurde seitdem ein großes Geschäft Moskaus über den Kauf von Hunderten von Drohnen aus iranischer Produktion für den Einsatz auf dem Schlachtfeld in der Ukraine. Inzwischen gibt es Berichte, wonach die Drohnen ernsthafte Probleme haben und möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren, sodass sie für die ukrainischen Verteidigungssysteme weniger bedrohlich sind.

Ein anonymer US-Beamter sagte der Associated Press zu den neuen US-Geheimdienstinformationen, die eine Verbindung zu Nordkorea vermuten lassen, dass sie zeigen, dass „das russische Militär weiterhin unter schweren Versorgungsengpässen in der Ukraine leidet, die zum Teil auf Exportkontrollen und Sanktionen zurückzuführen sind.

Klar ist, dass Nordkorea Schritte unternommen hat, um seine Zustimmung zu Russlands Invasion in der Ukraine zu demonstrieren, indem es im Juli als zweites Land außerhalb der Ukraine nach Syrien die Unabhängigkeit der abtrünnigen Republiken Donezk und Luhansk anerkannte.

Für Pjöngjang könnte es neue Sanktionen geben, wenn es bei der Ausfuhr von Militärgütern nach Russland erwischt wird. „Der Waffenexport des Nordens nach Russland wäre ein Verstoß gegen die UN-Resolutionen, die dem Land den Export von Waffen in andere Länder oder den Import von Waffen aus anderen Ländern verbieten“, schreibt die AP.

„Die mögliche Entsendung von Arbeitern in die von Russland gehaltenen Gebiete in der Ukraine würde auch gegen eine UN-Resolution verstoßen, die alle Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, alle nordkoreanischen Arbeiter bis 2019 aus ihrem Land zu repatriieren“, so AP weiter.

Wie AP auch bemerkt: „Es gab den Verdacht, dass China und Russland die UN-Sanktionen gegen Nordkorea nicht vollständig durchgesetzt haben, was den von den USA angeführten Versuch, Nordkorea seiner Atomwaffen zu berauben, erschwert.“