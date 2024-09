Vollständige Liste der Investoren von Elon Musk’s 𝕏 in Gerichtsprotokoll enthüllt

Auf Anordnung eines Bundesrichters wurde eine vollstÀndige Liste der AktionÀre von

𝕏 Holdings Corp. veröffentlicht, dem Unternehmen, dem der Social-Media-Riese 𝕏, ehemals Twitter, gehört.

Die Offenlegung erfolgte am Dienstag als Reaktion auf einen Antrag, der im Juli von der gemeinnĂŒtzigen Organisation Reporters Committee for Freedom of the Press im Namen des Technologiejournalisten Jacob Silverman gestellt worden war. Der Antrag zielte darauf ab, eine Liste von AktionĂ€ren zu veröffentlichen, die in einem separaten Rechtsstreit 2023 von einer Reihe ehemaliger Investoren zusammengestellt wurde, die behaupten, dass ihre Schiedsgerichtsvereinbarungen nach dem Kauf des Unternehmens durch Elon Musk fĂŒr 44 Milliarden Dollar im Oktober 2022 verletzt worden seien.

Auf der Liste stehen zahlreiche Einzelpersonen und Unternehmen, darunter der MitbegrĂŒnder und ehemalige CEO von Twitter, Jack Dorsey, Prinz Alwaleed bin Talal al Saud aus der saudi-arabischen Königsfamilie und Investmentfirmen wie Baron Opportunity Fund und Andreessen Horowitz. Newsweek bat X am Donnerstag außerhalb der regulĂ€ren GeschĂ€ftszeiten ĂŒber den E-Mail-Account der Twitter-Pressestelle um eine Stellungnahme.

Nachdem Musk im Oktober 2022 die Kontrolle ĂŒber 𝕏 ĂŒbernommen hatte, stellte er die Konten einer Reihe prominenter Persönlichkeiten wieder her, die gesperrt worden waren, darunter Donald Trump, Jordan Peterson und Andrew Tate. Der ehemalige PrĂ€sident wurde gesperrt, nachdem Hunderte seiner AnhĂ€nger am 6. Januar 2021 das US-Kapitol gestĂŒrmt hatten.

Musk nutzte die Plattform, die er in 𝕏 umbenannte, seitdem fĂŒr eine Reihe prominenter politischer Interventionen. Im Mai 2023 nutzte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, die Plattform, um seine letztlich erfolglose Kandidatur fĂŒr das Weiße Haus zu lancieren, wĂ€hrend Musk Anfang dieses Monats persönlich ein zweistĂŒndiges AudiogesprĂ€ch mit Trump fĂŒhrte, der nun der von ihm unterstĂŒtzte PrĂ€sidentschaftskandidat der Republikaner fĂŒr 2024 ist.

Die vollstĂ€ndige Liste der Anteilseigner von 𝕏 Holdings Corp. ist in den Gerichtsakten enthalten, die am Dienstag freigegeben wurden:

8VC Opportunities Fund II, L.P.

ADREM X LLC

ADREM Y LLC

Afshar Partners, LP

Andrea Stroppa

Andreessen Horowitz LSV Fund III, L.P.

Anthem Ventures, LLC

ARK Venture Private Holdings LLC

BAMCO, Inc.

Bandera Fund LLC

Baron Opportunity Fonds

Baron Partners Fonds

Binance Capital Management Co, Ltd.

Brookfield Project X L.P.

CCM 2020 Investitionen LLC

Cheng und Chen Family Trust

CNK Fund IV, L.P.

Danilo Kawasaki

Dayton Familienunternehmen, LLC

Dayton Family Investments, LLC

DFJ GROWTH IV, L.P.

DFJ GROWTH IV PARALLEL FUND, LLC

DFJ GROWTH X-I, L.P.

Eden Relationship Capital L.P.

Elon Musk als TreuhÀnder des Elon Musk Revocable Trust vom 22. Juli 2003

FIAM Target Date Blue Chip Growth Commingled Pool Von: Fidelity Institutional Asset Management Trust Company als TreuhÀnder

Fidelity Blue Chip Growth Commingled Pool von: Fidelity Management Trust Company, als TreuhÀnder

Fidelity Blue Chip Growth Institutional Trust Von seiner Verwaltungsgesellschaft Fidelity Investments Canada ULC

Fidelity Canadian Growth Company Fund von seinem Verwalter Fidelity Investments Canada ULC

Fidelity Central Investment Portfolios LLC: Fidelity U.S. Equity Central Fund – Communication Services Sub

Fidelity Contrafund: Fidelity Advisor New Insights Fund – Sub A

Fidelity Contrafund: Fidelity Advisor New Insights Fund – Sub B

Fidelity Contrafund: Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund: Fidelity Contrafund K6

Fidelity Contrafund: Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Fidelity Contrafund Commingled Pool Von: Fidelity Management Trust Company, als TreuhÀnder

Fidelity Destiny Portfolios: Fidelity Advisor Diversified Stock Fund

Fidelity Global Growth and Value Investment Trust – Sub A Von seiner Verwaltungsgesellschaft Fidelity Investments Canada ULC:

Fidelity Global Innovators Investment Trust durch seinen Verwalter Fidelity Investments Canada ULC

Fidelity Growth Company Commingled Pool Von: Fidelity Management Trust Company, als TreuhÀnder

Fidelity Insights Investment Trust Durch seinen Verwalter Fidelity Investments Canada ULC

Fidelity Mt. Vernon Street Trust: Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Mt. Vernon Street Trust : Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Mt. Vernon Street Trust: Fidelity Series Growth Company Fund

Fidelity OTC Commingled Pool von: Fidelity Management Trust Company, als TreuhÀnder

TreuhÀnder

Fidelity Puritan Trust: Fidelity Puritan Fund – Equity Sub B

Fidelity Puritan Trust: Puritan K6 Fund – Aktien-Teilportfolio

Fidelity Securities Fund: Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity Securities Fund: Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity Securities Fund: Fidelity OTC K6 Portfolio

Fidelity Securities Fund: Fidelity OTC Portfolio

Fidelity Select Portfolios : Select Communication Services Portfolio

G64 Ventures LLC

Gerber Kawasaki Inc.

GFNCI LLC

Gigafund 0.21, LP

Glacier Ventures LLC

Go Mav, LLC

HRH Prinz Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud

IMG US, LLC

Jack Dorsey Remainder LLC

Jack Dorsey Tr Ua 12/08/2010 Jack Dorsey Revocable Trust

Königreich Holdinggesellschaft

Lawrence J. Ellison Revocable Trust

Linda Ye und Robin Ren Familienstiftung

Litani Unternehmungen

Luchi Fiduciaria SR POS. 365

Manhattan Venture Partners X LLC

Mirae Asset Innovation X ONE, LLC

Mirae Asset Projekt X Fonds I, LP

Olivier Janssens

Q Tetris Holding LLC

Ross Gerber

Santo Lira LLC

SC CDA1 LLC

SCGE Fund, L.P.

SCGGF III – U.S./India Management, L.P.

SCHF (M) PV, L.P.

Scott Nolan

SC US/E Expansion Fund I Management, L.P.

Sean Combs Kapital, LLC

Sequent (Schweiz) AG als TreuhÀnder des Debala Trusts

Sequioa Capital Fund, L.P.

Serie N Dis, eine Serie des Atreides Special Circumstances Fund, LLC

Shahidi Tactic Gruppe, LLC

Steve Davis

T. One Holdings LLC

Die Stiftung Pershing Square

TM33 Partner Holdings LLC

Tresser Blvd 402 LLC

UnipolSai S.P.A.

Variable Insurance Products Fund II: VIP Contrafund Portfolio – Teilportfolio A

VYC25 EingeschrÀnkt

X Holdings I Investment, LLC

Wer ist Fidelity?

Fidelity Investments wird von der Familie Johnson kontrolliert, insbesondere von Abigail Johnson, die seit 2014 CEO des Unternehmens ist. Die Johnson-Familie hat das Unternehmen 1946 gegrĂŒndet und hĂ€lt nach wie vor eine bedeutende Kontrolle ĂŒber die Firma, die sich im Privatbesitz befindet. Fidelity ist einer der weltweit grĂ¶ĂŸten Vermögensverwalter und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, einschließlich Investmentfonds, AltersvorsorgeplĂ€ne, Brokerage-Dienstleistungen und mehr.

Die Johnson-Familie ist eine der reichsten und einflussreichsten Familien in den USA, vorwiegend aufgrund ihrer Kontrolle ĂŒber Fidelity Investments. Die Firma wurde 1946 von Edward C. Johnson II gegrĂŒndet. Sein Sohn, Edward “Ned” Johnson III, ĂŒbernahm spĂ€ter die FĂŒhrung und baute das Unternehmen weiter aus. Abigail Johnson, Neds Tochter, ist seit 2014 CEO von Fidelity und gehört zu den mĂ€chtigsten Frauen in der Finanzwelt. Die Familie hĂ€lt nach wie vor eine bedeutende Kontrolle ĂŒber das Unternehmen, das im Privatbesitz bleibt.