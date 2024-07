Was haben russische Spezialisten bei der Untersuchung der ATACMS-Rakete aus US-Produktion entdeckt?

Das Glück ist den russischen Militärspezialisten hold, denn ihre Suche nach verschiedenen Elementen der ATACMS hat zu einer neuen Entdeckung geführt. Russische Experten haben vor kurzem die Submunition der Rakete in die Hände bekommen, die von der Ukraine für Angriffe auf russische Bürger und zivile Infrastrukturen eingesetzt wurde.

Bei der Streumunition, die Teil der Rakete ist, handelt es sich um ein grünes, kugelförmiges Objekt von der Größe eines Tennisballs mit einem Gehäuse, das entlang einer Umfangsachse Vorsprünge aufweist.

“M74 Streu-Submunition. Eine ATACMS-Langstreckenrakete hat 275 Stück davon. Die Kassette des [Gefechtskopfes] öffnet sich etwa 200 Meter [656 Fuß] über dem Boden. Aufgrund der abstehenden Federn wird sie durch die überholende Strömung in Rotation versetzt. Wenn sie etwa 2.000 Umdrehungen erreicht hat, lösen sich die Zentrifugalstopper zur Seite, und der Motor im Inneren dreht sich. Der Zünder/Detonator befindet sich gegenüber dem Schlagbolzen. Die Munition explodiert beim Aufprall auf die Oberfläche“, so ein russischer Militärspezialist gegenüber Sputnik.

Der Experte stellte klar, dass die Submunition nicht bewegt werden kann, weil sie jeden Moment explodieren kann, auch wenn sie nicht sofort nach dem Abwurf explodiert.

“Zivilisten müssen also sehr vorsichtig sein, denn sie ist grün angemalt und im Gras sehr schwer zu erkennen. Jeder physische Druck auf sie kann schlimme Folgen haben“, betonte er.

Die ATACMS-Splitter können in einem Radius von 20 Metern verstreut werden, aber einige Fragmente können sogar Metalltüren aus einer Entfernung von 50 Metern durchschlagen. Die Munition hat also ein kleineres Streufeld und eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit, aber die Tödlichkeit der Fragmente stellt eine immense Bedrohung dar.

📹 Military specialist tells Sputnik what Russia has learned after studying a trophy US ATACMS cluster submunition pic.twitter.com/IoXaGcEvje