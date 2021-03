Washington hat das Gespenst des nuklearen Armageddon wieder auferstehen lassen – Wann realisiert Russland, das es mit verrückten zu tun hat? …und was dann?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Während des Kalten Krieges mit der Sowjetunion im 20. Jahrhundert gab es US-amerikanische Sowjetexperten, die besorgt waren, dass der Kalte Krieg teilweise konstruiert und daher unnötig gefährlich sei. Stephen Cohn an der Princeton University glaubte zum Beispiel, dass eine Übertreibung der Bedrohung genauso gefährlich sei wie eine Unterschätzung. Auf der anderen Seite glaubte Richard Pipes in Harvard, daß die CIA die sowjetische Militärmacht gefährlich unterschätzte und die sowjetischen strategischen Absichten nicht erfaßte.

Im 1976 beauftragten Präsident Gerald Ford und CIA-Direktor George H.W. Bush ein externes Gremium von Experten, um die Nationalen Geheimdienstschätzungen der CIA zu bewerten. Diese Gruppe war als Team B bekannt. Unter Pipes‘ Führung schuf Team B die Wahrnehmung, dass die USA vor einem gefährlichen „Fenster der Verwundbarkeit“ standen.

Um dieses Fenster der Verwundbarkeit zu schließen, so die konventionelle Weisheit, begann Präsident Reagan mit einer Aufrüstung der USA. In diesem Punkt ist die konventionelle Weisheit falsch. Die militärische Aufrüstung unter Reagan war genauso viel Hype wie Realität. Ihr Zweck war es, die Sowjets an den Verhandlungstisch zu bringen und den Kalten Krieg zu beenden, um die Gefahr eines Atomkrieges zu beseitigen. Reagans angebotsseitige Politik hatte das Problem der sich verschlechternden Gegensätze zwischen Beschäftigung und Inflation behoben und damit eine Aufrüstung möglich gemacht. Im Gegensatz dazu betrachtete Reagan die sowjetische Wirtschaft als kaputt und nicht reparabel. Er argumentierte, dass ein neues Wettrüsten mehr war, als die Sowjets sich leisten konnten, und dass die Drohung eines solchen die Sowjets an den Tisch bringen würde, um das Ende des Kalten Krieges zu verhandeln.

Die Sowjetunion brach zusammen, als Hardliner-Kommunisten, die überzeugt waren, dass Gorbatschow die Sowjetunion gefährdete, indem er zu schnell zu viel aufgab, bevor die amerikanischen Absichten bekannt waren, Präsident Gorbatschow unter Hausarrest stellten. Die Jelzin-Jahre (1991-1999) brachten die Zerstückelung des Sowjetimperiums und waren ein Jahrzehnt der russischen Unterwerfung unter die Vereinigten Staaten.

Putin kam an die Macht, als die amerikanischen Neokonservativen sich anschickten, die Vorherrschaft der USA und Israels im Nahen Osten zu etablieren. Wie General Wesley Clark sagte, sollten sieben Länder innerhalb von 5 Jahren gestürzt werden. Die amerikanische Beschäftigung mit dem Nahen Osten ermöglichte es Putin, die amerikanische Oberherrschaft abzuwerfen und die russische Souveränität wiederherzustellen. Sobald Washington dies erkannte, wandte sich das amerikanische Establishment mit einer Rache gegen Putin.

Stephen Cohen, Jack Matlock (Reagans Botschafter in der Sowjetunion), ich selbst und einige andere warnten, dass Washingtons Weigerung, die russische Unabhängigkeit zu akzeptieren, den Kalten Krieg neu entfachen würde, wodurch die Errungenschaft, ihn zu beenden, zunichte gemacht und das Gespenst eines Atomkriegs wieder auferstehen würde. Aber Washington hörte nicht zu. Stattdessen wurden Cohen und ich auf eine Liste von „russischen Agenten/Deppen“ gesetzt, und der Prozess des Versuchs, Putin zu destabilisieren, begann. Mit anderen Worten, einmal eine amerikanische Kolonie immer eine amerikanische Kolonie, und Putin wurde die am meisten dämonisierte Person auf der Erde.

Heute (17. März) hatten wir das außergewöhnliche Spektakel, dass Präsident Biden auf ABC News sagte, dass Präsident Putin ein Mörder ist und „er einen Preis zahlen wird.“ Dies ist ein neuer Tiefpunkt in der Diplomatie. Es dient weder den amerikanischen Interessen noch dem Frieden.

Gestern wurde ein Bericht der CIA und des Heimatschutzes deklassiert. Der „Bericht“ ist unverhohlene Propaganda. Er behauptet, dass Russland in die 2020-Wahl mit den Zwecken der „Verunglimpfung Präsident Bidens Kandidatur und der Demokratischen Partei, Unterstützung ehemaliger Präsident Trump, untergraben das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Wahlprozess, und verschärft soziopolitischen Spaltungen in den USA.“ „Russiagate“ ist immer noch bei uns, trotz des Scheiterns der dreijährigen Mueller-Untersuchung, einen Fetzen von Beweisen zu finden.

Wir brauchen dringend ein neues Team B, wie das, das die CIA 1976 in Auftrag gab, um sich selbst zu überprüfen. Aber damals war eine Diskussion und Debatte möglich. Heute sind sie es nicht. Wir leben in einer Welt, in der nur noch Propaganda erlaubt ist. Es gibt eine Agenda. Die Agenda ist der Regimewechsel in Russland. Fakten sind nicht relevant. Es wird kein Team B geben, das bewertet, ob die Bedrohung durch Putin übertrieben ist.

Der antirussische Wahn, der in den USA und der gesamten westlichen Welt orchestriert wurde, bringt die USA in eine extrem gefährliche Situation. Amerikaner und Europäer nehmen die Realität nur durch das Licht der amerikanischen Propaganda wahr. Die amerikanische Diplomatie, die Militärpolitik, die Nachrichtenberichterstattung und die öffentliche Wahrnehmung sind Phantasiegebilde der Propaganda.

Der Kreml hat eine erstaunliche Nachsicht gegenüber Washingtons Unsinnigkeiten und Beleidigungen gezeigt. Es war die Demokratin Hillary Clinton, die Präsident Putin den „neuen Hitler“ nannte, und jetzt nennt der Demokrat Biden Putin „einen Mörder“. Amerikanische Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten sprachen nicht in diesen Begriffen über sowjetische Führer. Sie wären in der amerikanischen Bevölkerung als viel zu geistesgestört angesehen worden, um Zugang zum Atomknopf zu haben.

Früher oder später wird der Kreml verstehen, dass es sinnlos ist, auf Dämonisierung mit Dementis zu reagieren. Ja, die Russen haben recht. Die Anschuldigungen sind haltlos, und es werden niemals Fakten oder Beweise zur Unterstützung der Anschuldigungen vorgelegt. Früher oder später wird der Kreml erkennen, dass der Zweck der Dämonisierung eines Landes darin besteht, die eigene Bevölkerung und die Verbündeten auf einen Krieg gegen dieses Land vorzubereiten.

Washington schenkt den Einwänden von Maria Sacharowa und Dmitri Peskow gegen unsubstantiierte Anschuldigungen keine Beachtung.

Wann „früher oder später“ ist, weiß ich nicht, aber die Russen haben diesen Punkt noch nicht erreicht. Der Kreml liest die jüngsten Vorwürfe als Vorwand für weitere Sanktionen gegen russische Unternehmen und Personen. Diese Lesart ist falsch. Washingtons Ziel ist es, Russland und seine Führung zu dämonisieren, um Russland für einen Regimewechsel und, falls dies nicht gelingt, für einen militärischen Angriff zu rüsten.

In den Vereinigten Staaten ist die Russlandforschung zur Propaganda verkommen. Kürzlich schlugen zwei Mitglieder der Denkfabrik Atlantic Council, Emma Ashford und Matthew Burrows, vor, dass die amerikanische Außenpolitik von einer weniger feindseligen Haltung gegenüber Russland profitieren könnte. Sofort denunzierten 22 Mitglieder des Think Tanks den Artikel von Ashford und Burrows.

Diese Reaktion ist weit außerhalb der Grenzen des Kalten Krieges des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Sie schließt jeden rationalen oder intelligenten Ansatz für die amerikanische Außenpolitik aus. Früher oder später wird der Kreml begreifen, dass er es mit einer Gangstertruppe von kriminell Verrückten zu tun hat. Was passiert dann?