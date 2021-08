Wenn Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, sollen sie zu Hause bleiben

Der gesamte Staat Israel ist offen, es gibt keinen Grund, das Bildungssystem abzuriegeln“, sagt Ran Erez, Vorsitzender der Lehrervereinigung.

Der Vorsitzende der israelischen Lehrervereinigung hat gesagt, dass Eltern, die ihre Kinder nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, ihre Kinder im kommenden Schuljahr zu Hause lassen sollten.

In einem Interview mit dem Radiosender 103 FM am Mittwochmorgen sprach der Vorsitzende der Lehrervereinigung, Ran Erez, über das Schuljahr, das voraussichtlich pünktlich am 1. September beginnen wird.

„Wir, die Lehrer, sind bereit, und wir warten ungeduldig“, sagte Erez dem Radiosender.

Auf die Frage, ob er eine Verschiebung des Schuljahresbeginns unterstützen würde, sagte Erez: „Wenn es beschlossen wurde, dann wurde es beschlossen. Derjenige, der die Entscheidung darüber trifft, ist die israelische Regierung. Wir können unsere Meinung äußern, aber am Ende liegt die Entscheidung und die Verantwortung bei

„Meine Meinung, die nicht falsch interpretiert werden kann, ist, dass wir wieder öffnen müssen, das ist sehr wichtig. Der gesamte Staat Israel ist offen, es gibt also keinen Grund, das Bildungssystem abzusperren“, betonte er.

Auf die Frage, ob Lehrer gegen das Coronavirus geimpft werden oder sich regelmäßig testen lassen sollten, sagte Erez: „Ich bin dafür, dass jeder Lehrer geimpft oder getestet werden muss und die Schule mit einem grünen Pass betreten darf. Die Schüler auch. Warum eigentlich nicht? Schüler können geimpft werden. Ich spreche von den oberen Klassenstufen, 7-12. Das sind Schüler, die sich impfen oder testen lassen können.“

„Im Moment gibt es etwa zehntausend Lehrer an weiterführenden Schulen, die nicht geimpft sind“, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass die Lehrer nicht akzeptieren werden, dass das Coronavirus-Kabinett sie anders behandelt als andere Arbeitnehmer. „Wir werden uns an den Obersten Gerichtshof wenden. Wir sind Teil des öffentlichen Sektors und wir sind nicht bereit, anders behandelt zu werden“.

Erez zufolge sollten die Schüler, deren Eltern nicht mit der Impfung einverstanden sind, zu Hause bleiben.

„Warum sollte ein ungeimpfter Schüler, der sich weigert, sich testen zu lassen, in die Schule kommen und die anderen Kinder oder die Lehrer gefährden“, fragte er. „Eine kranke Person sollte zu Hause bleiben.“

Wenn ein Schüler sich weigert, sich testen zu lassen, dann hat er offensichtlich etwas zu verbergen. Er will sich nicht impfen und auch nicht testen lassen? Vielleicht wollen die Eltern ihn in die Schule schicken, damit es für sie einfacher wird.