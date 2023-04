WHO-Reform: Correctiv ehrt meine Berichterstattung mit einem Faktencheck

Aus Anlass der zunächst noch bis Ende Mai laufenden Verhandlungen zur Reform der Internationalen Gesundheitsvorschriften hat Correctiv Warnungen von mir und anderen vor den Gefahren dieser Reform einem Faktencheck unterzogen. Der ist so peinlich dünn, falsch und widersprüchlich ausgefallen, dass ich nicht umhin kann, Ursachenforschung zu betreiben, warum Menschen sich trauen, so etwas zu veröffentlichen.

Ich lese gern Faktenchecks zu einem Thema, zu dem ich mir ein Urteil bilden will. Denn Correctiv, Tagesschau-Faktenfinder, BR-Faktenfuchs und Co. sind so ausgeprägt und berechenbar einseitig, dass man von der Qualität ihrer vorgebrachten Argumente zuverlässig auf die Stichhaltigkeit der Argumente der Gegenseite schließen kann.

Deshalb war es mir auch eine große Freude den jüngsten Correctiv-Faktencheck zu den Beiträgen von mir, von tkp.at und von Unser Mitteleuropa zur anstehenden Reform der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) zur lesen. Alles richtig gemacht, schließe ich daraus, weil kein einziger tatsächlicher Fehler das Urteil „Falsch“ deckt.

Correctiv muss alles an manipulativen Techniken aufbieten, um einen schwachen Anschein von Widerlegung zu erzeugen: