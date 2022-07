Wichtig – In eigener Sache. 4 Videos: Ukraine: Amerika missbraucht Europa I Ernst Wolff im Gespräch I Öffnet eure Augen I Trotzt den Lügen! Euro, EZB, Lagarde

Wir haben ab sofort ein neues Spendenkonto. Wir möchten daher unsere Leser bitten, die alten Daten zu löschen und das neue Konto zu berücksichtigen. Die neuen Daten sind unten aufgeführt.

Wir bekommen in letzter Zeit viele Hinweise, dass in der Telegram-Gruppe Kommentare etc. nicht mehr korrekt angezeigt wird oder gar überhaupt keine Informationen mehr eingeblendet werden. Der Grund dabei ist, dass wenn die Telegram-App vom Google-App-Store direkt installiert wurde, dieser von Google kontrolliert und auch zensiert wird. Das Gleiche gilt für Apple/iPhone. Daher die App von Telegram direkt installieren und danach die bereits installierte App von Google löschen. Hier der Link zum Telegram Messenger.

Nur Telegram-News von uns sind hier zu finden: https://t.me/uncut_news

Gruppe zum Diskutieren oder eigene News publizieren: https://t.me/uncutnewsschweiz

Auch erhielten wir vermehrt Mails, dass unser Newsletter nicht mehr zugestellt wird. Unser Anbieter, der die Mails ausliefert, bestätigt uns, dass so weit alles korrekt versendet wird, dass aber einige Mails im Spamordner landen können oder sogar vom Anbieter erst gar nicht an die Mailadresse geliefert wird. Daher empfehlen wir eventuell ein neues Mailpostfach bei einem anderen Mailanbieter zu eröffnen.

Seit sich nun tausenden Menschen zu Spaziergänge verabreden, wird nun auch die Forderung nach Sperrung von Telegram für ganze Regionen immer lauter. Die „Politdarsteller“ und ihre Politik, die für Konzerne und Organisationen gestaltet werden, sehen sich immer mehr gefährdet, da ihre Maßnahmen von Volk nicht unterstützt werden. Daher stellt eine Plattform, in der sich die Bürger organisieren können, eine immer größere Gefahr für die Herrschenden dar. Sollte wirklich Telegram oder anderweitige Plattformen gesperrt werden, empfehlen wir den unten beschrieben VPN zu installieren. Somit gibt, kann man sperren oder Zensur leicht umgehen.

Wir erhalten täglich bis zu 100 Mails, es ist uns unmöglich alle zu bearbeiten oder eine Korrespondenz zu führen.