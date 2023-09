Wir finanzieren uns ausschließlich durch Ihren Spenden. Herzlichen DANK, und neue interessante Videos.

Gemeinsam stark bleiben – Ihre Spende macht den Unterschied!

In diesen herausfordernden Zeiten möchten wir uns von Herzen bei Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung bedanken. Unser Newsblog hat stets darauf abgezielt, Sie über relevante Nachrichten und Analysen auf dem Laufenden zu halten. Doch wir auf Ihre Hilfe angewiesen, um unser Überleben zu sichern.

Die Welt hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert, und wir alle sind von den Auswirkungen betroffen. Als unabhängiger Newsblog, der frei von Werbung und politischen Einflüssen ist, verlassen wir uns ganz auf die Großzügigkeit unserer Leserinnen und Leser, um unsere journalistische Mission aufrechtzuerhalten.

Trotz der schwierigen Zeiten sind wir fest entschlossen, unseren Newsblog am Leben zu erhalten und unsere Mission zu erfüllen. Doch das können wir nur mit Ihrer großzügigen Unterstützung schaffen.

Bitte bei Überweisung den Vermerk „Spende“ angeben. Dies hilft uns, Ihre Unterstützung korrekt zuzuordnen. Danke

„Wir werden nicht von Vereinen, Verbänden, Parteien oder sonstige Lobbygruppen unterstützt. Auch Putin schickt uns keine Rubel. Alle Artikel sind kostenlos und niemand muss sich registrieren. Wir schalten keine Werbung, auch wirst du bei uns nicht von lästigen Pop-ups belästigt oder genötigt den Adblocker zu deaktivieren, daher sind wir auf Hilfe angewiesen.“

❤VIELEN HERZLICHEN DANK❤

SPENDENKONTO

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: uncutnews in 8400 Winterthur

IBAN: CH09 0900 0000 1589 3613 3

BIC: (SWIFT-Adresse) POFICHBEXXX

Oder hier per PayPal.

Google: Vollständige Auslöschung und Verbannung freier Medien aus den Suchergebnissen – Daher abonniert unseren Newsletter. Hier..

Deutsche Industrie vor dem Crash? – Warum die Welt über uns lacht

Ist die ukrainische Gegenoffensive jetzt gescheitert oder nicht?

Nächste Stufe der Zensur ist da (DSA)

Sammelklage gegen die australische Regierung wegen Zurückhaltung von Impfdaten

Direkt zum Video:

Mysteriöse UFO-Angriffe im Dschungel | ERSTKONTAKT #35

DIGITALES GELD mit Thorsten Polleit, Sebastian Huth, Fab und Dennis Reimann

Dr. Tenpenny: Es gibt 40 Möglichkeiten, wie Covid-Impfungen Menschen krank machen und töten können

Direkt zum Video:

Covid-Impfungen – Doppelmoral in der Justiz

BRICS: Nachschau und das Powerdreieck Russland-Indien-China | Von Jochen Mitschka

Deutschland: Absturz beschleunigt

„Wenn du dich nicht um deine Bürgerrechte kümmerst, wird es kein anderer tun.“ – Andreas Lichert, Politiker

Immer mehr Bürger fordern eine offene Debatte über alle Impfungen

Direkt zum Video:

Polen plant Krieg gegen Russland, um gigantische Schulden abzuschreiben

US-Army patrouilliert an deutschem Bahnhof: Das dürfen die US-Soldaten | Anwalt Christian Solmecke

Interview mit Matthias Langwasser – Wir verlernen durch Konditionierung

Jetzt punktpreradovic on X mit Journalist Tom Regenauer. Was steckt hinter der Frühsexualisierungs-Kampagne von Unesco, WHO und dt. Gesundheitsbehörden?

Jetzt @punktpreradovic on X mit Journalist @tomregenauer Was steckt hinter der Frühsexualisierungs-Kampagne von #Unesco , #WHO und dt. Gesundheitsbehörden? Wem nutzt die aggressive Transgender-Ideologie? Wer finanziert sie? Und warum macht die Wirtschaft mit und sich selber… pic.twitter.com/oSHvpvzLbw — Milena Preradovic (@punktpreradovic) September 7, 2023

Ein entspanntes Gespräch mit Kayvan alias „Ken Jebsen“ & Jimmy

Deutschland ist europäisches Machtzentrum der WHO-Sozialingenieure | Von Norbert Häring