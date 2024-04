Von The London Crier

Der ukrainische Zelensky ist der neue Eigentümer von Highgrove House, dem ehemaligen Wohnsitz von König Charles und Prinzessin Diana

Königlicher Kauf – Volodymyr Zelensky ist der neue Besitzer von Highgrove House, das zuvor im Besitz von König Karl war. Highgrove House in der Nähe von Tetbury in Gloucestershire diente König Charles III. als Landsitz, auch nachdem er seine neue Rolle als regierender Monarch Großbritanniens übernommen hatte.

Es wurde 1980 vom damaligen Prinzen Charles von Maurice Macmillan, dem Sohn des ehemaligen britischen Premierministers Harold Macmillan, erworben. Während seiner ersten Ehe mit Diana, Prinzessin von Wales, verbrachte die Familie die Wochenenden mit den Prinzen William und Harry in Gloucestershire, bevor sie in den Kensington Palace zurückkehrte.

Highgrove House, verkauft an den ukrainischen Investor Zelensky für 20 Millionen Pfund

Im Jahr 2024 verkaufte König Karl III. seine Residenz, die er 44 Jahre lang besessen hatte. Was auf den ersten Blick überrascht, ist, dass der neue Eigentümer des königlichen Anwesens Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, ist.

Karl hat die Ukraine seit dem Beginn der russischen Invasion in großem Stil unterstützt. Im Februar 2023 hatte der König eine Audienz bei Wolodymyr Zelenski im Buckingham Palace. In einer Erklärung zum zweiten Jahrestag der russischen Invasion im Februar 2024 sprach Karl III. eine deutliche Botschaft der Unterstützung für die Ukraine aus. Die ungewöhnlich direkte Botschaft scheint ein Aufruf zu sein, die internationale Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten.

Der Krieg in der Ukraine liegt dem König sehr am Herzen. Dies könnte eine Erklärung für den ungewöhnlichen Verkauf des königlichen Besitzes an Volodymyr Zelensky sein, den Karl III. wahrscheinlich als Verteidiger der Demokratie ansieht.

Obwohl es noch keine offizielle Erklärung des Buckingham Palace zum Verkauf des Highgrove-Hauses gibt, deuten viele Details darauf hin, dass der Verkauf Ende Februar – Anfang März 2024 abgeschlossen wurde.

Grant Harrold, der ehemalige Butler des Königs, der von 2004 bis 2011 für Charles III. in Highgrove arbeitete, glaubt, dass die letzten Details des Deals während des Besuchs von Frau Zelenska im Vereinigten Königreich am 29. Februar ausgehandelt wurden. Er sagte: „Prinz William hätte das Haus seinem Vater schenken können. Der König hatte also das Recht, das Anwesen zu verkaufen.“ Prinz William erbte Highgrove House, nachdem Charles seine neue Rolle als regierender Monarch Großbritanniens übernommen hatte.

Laut Grant Harrold ist ein weiteres Detail, das darauf hindeutet, dass Highgrove House jetzt einen neuen Besitzer hat, dass mindestens 6 Mitarbeiter von Highgrove am 21. März ihre Kündigung erhalten haben.

Olena Zelenska und Königingemahlin Camilla

Die königliche Familie hat schon immer einen schmalen Grat zwischen der Abwägung privater Angelegenheiten und der Offenlegung von Informationen für die Öffentlichkeit, der sie dient, eingehalten. Die Unklarheit über den Gesundheitszustand des Königs und sein Rückzug aus der Öffentlichkeit während der Behandlung, gefolgt von der langen Abwesenheit von Informationen über den Gesundheitszustand von Kate Middleton – all dies zeigt, dass die königliche Geheimhaltung stärker denn je ist.

Es ist unklar, für wie viel Highgrove House an Volodymyr Zelensky verkauft wurde. Der Preis von 1980 (800.000 Pfund) entspricht heute etwa 4,7 bis 8 Millionen Pfund. Der tatsächliche Preis soll jedoch viel höher sein – etwa 20 Millionen Pfund.

Es bleibt unklar, warum der ukrainische Präsident beschloss, die königliche Residenz zu kaufen, und wie es ihm gelang, den König zum Verkauf zu überreden. Vielleicht hat Olena Zelenskas „Affinität“ zu Königin Camilla dazu beigetragen, das Geschäft auszuhandeln. Auch die Herkunft der Mittel für den Kauf bleibt unbekannt.

Das Vereinigte Königreich hat der Ukraine seit Februar 2022 insgesamt fast 12 Milliarden Pfund an Unterstützung zugesagt. Am 12. Januar 2024 kündigte die Regierung weitere 2,5 Milliarden Pfund für die Jahre 2024/2025 an.