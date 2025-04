10 Anzeichen dafür, dass ein erheblicher Teil unserer Bevölkerung verrückt geworden ist

Von Taylor Durden

Verfasst von Michael Snyder über TheMostImportantNews.com,

Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Menschen in Ihrer Umgebung immer unberechenbarer verhalten? Heutzutage weiß man einfach nie, was jemanden aus der Bahn werfen wird. Eine Person mag relativ normal erscheinen, aber in dem Moment, in dem Sie eine Meinung äußern, die ihr nicht gefällt, rastet sie völlig aus. Es ist fast so, als ob die Mehrheit der Bevölkerung emotional ständig „am Rande des Nervenzusammenbruchs“ wäre. Wenn Sie zu diesen Menschen gehören, müssen Sie verstehen, dass niemand Ihnen immer zu 100 Prozent zustimmen wird. Wenn ich etwas schreibe, mit dem Sie nicht einverstanden sind, ist das in Ordnung. Und wenn Sie etwas zu mir sagen, mit dem ich nicht einverstanden bin, ist das auch in Ordnung. Ein freier Austausch von Ideen ist in unserer Gesellschaft so wichtig, aber viele Menschen scheinen das nicht zu verstehen.

Können Sie sich noch daran erinnern, als es so schien, als wären die meisten Menschen in diesem Land relativ normal? Mir ist klar, dass das schwer zu glauben sein mag, aber es gab eine Zeit, in der unsere Straßen nicht voller Verrückter waren und man sich keine Sorgen machen musste, dass die nächste Person, der man begegnet, ohne jeden Grund ausflippen könnte.

Einer der Hauptgründe, warum alles so aus den Fugen geraten ist, ist, dass wir einfach aufgehört haben, tiefe Beziehungen zu unseren Mitmenschen aufzubauen.

Heute pflegen wir unsere Beziehungen über unsere Bildschirme.

Laut der American Psychological Association verbringen Teenager in den USA durchschnittlich 4,8 Stunden pro Tag mit der Nutzung sozialer Medien …

4,8 Stunden Durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Tag, die Jugendliche in den USA mit sieben beliebten Social-Media-Apps verbringen, wobei YouTube, TikTok und Instagram 87 % ihrer Social-Media-Zeit ausmachen. Konkret geben 37 % der Jugendlichen an, dass sie 5 oder mehr Stunden pro Tag, 14 % 4 bis weniger als 5 Stunden pro Tag, 26 % 2 bis weniger als 4 Stunden pro Tag und 23 % weniger als 2 Stunden pro Tag mit diesen drei Apps verbringen.

Eine Studie nach der anderen hat gezeigt, dass die intensive Nutzung sozialer Medien zu Depressionen und einer ganzen Reihe anderer emotionaler Probleme führen kann.

Daher sollte es nicht überraschen, dass mehr als ein Fünftel aller in Amerika lebenden Jugendlichen „im Jahr 2023 an einer diagnostizierten psychischen oder verhaltensbezogenen Erkrankung litt“ …

Mehr als einer von fünf Jugendlichen in den USA (5,3 Millionen) hatte im Jahr 2023 eine diagnostizierte psychische oder verhaltensbezogene Erkrankung, wie aus einem neuen Datenbericht der Health Resources and Services Administration (HRSA) hervorgeht. Unter diesen 5,3 Millionen Jugendlichen, definiert als Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren, war Angst die häufigste Erkrankung (16,1 %), gefolgt von Depressionen (8,4 %) und Verhaltensproblemen (6,3 %). Bei weiblichen Jugendlichen wurde häufiger als bei männlichen Jugendlichen eine Angststörung diagnostiziert (20,1 % der weiblichen Jugendlichen im Vergleich zu 12,3 % der männlichen Jugendlichen) und häufiger als bei männlichen Jugendlichen eine Depression (10,9 % der weiblichen Jugendlichen im Vergleich zu 6 % der männlichen Jugendlichen). Verhaltens- und Auffälligkeitsprobleme traten jedoch bei männlichen Jugendlichen fast doppelt so häufig auf wie bei weiblichen Jugendlichen (8,2 % der männlichen Jugendlichen im Vergleich zu 4,3 % der weiblichen Jugendlichen).

Wow.

Und wie viele weitere haben nicht diagnostizierte Erkrankungen?

Viele Social-Media-Communities sind Brutstätten für Hass. Zum Beispiel verbreitet sich gerade eine interaktive Karte, die die „Standorte aller Tesla-Ausstellungsräume, Ladestationen und die bekannten Wohnorte der Mitarbeiter des Department of Government Efficiency“ zeigt, in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer …

Elon-Musk-hassende Hacker haben Tesla-Besitzer in den USA mit Doxxing angegriffen und eine interaktive Karte mit ihren Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen veröffentlicht. Die beunruhigende Website namens DOGEQUEST gibt auch die Standorte aller Tesla-Ausstellungsräume, Ladestationen und die bekannten Wohnorte von Mitarbeitern des Department of Government Efficiency an. Sie listet sogar das Haus des FBI-Direktors Kash Patel auf und verwendet das Symbol eines Molotowcocktails als Cursor.

Es versteht sich von selbst, dass diese Karte veröffentlicht wurde, um die Menschen zum Handeln zu bewegen.

Und nachdem sie endlose Stunden mit hasserfüllter Propaganda gefüttert wurden, sind viele unserer jungen Leute perfekt darauf vorbereitet, genau das zu tun.

Anfang dieser Woche wurden mehrere Fahrzeuge in einem Tesla-Servicecenter in Las Vegas brutal in Brand gesteckt.

Am Dienstagmorgen wurden in einem Tesla-Servicecenter in Las Vegas mehrere Autos in Brand gesetzt, was die Behörden als gezielten Angriff bezeichneten. Die verantwortliche Person ist noch auf freiem Fuß. Ein Fahrzeugbrand wurde erstmals gegen 2:45 Uhr im Tesla Collision Center im 6000er-Block der Badura Avenue, in der Nähe des Jones Boulevard und des 215 Beltway, gemeldet, wie die Polizei des Großraums Las Vegas in einer E-Mail mitteilte. „LVMPD Communications erhielt Informationen, dass eine Person mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz in Brand gesetzt und Sachschäden verursacht hatte“, schrieb die Polizei.

Was Sie regelmäßig in Ihren Geist einspeisen, wird bestimmen, wie Sie die Welt sehen.

So einfach ist das wirklich.

Lassen Sie mich ein weiteres Beispiel nennen.

In einigen Krankenhäusern in New Jersey werden Eltern gebeten, „bevorzugte Pronomen und sexuelle Orientierung“ für ihre Neugeborenen anzugeben …

Als ob es nicht schon schwer genug wäre, einen tollen Babynamen zu finden. Neugeborene können noch nicht einmal ihre eigenen Bewegungen kontrollieren, aber das hält Krankenhäuser in New Jersey nicht davon ab, Eltern nach den bevorzugten Pronomen und der sexuellen Orientierung ihres Babys zu fragen. Der „Fragebogen zur sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität“ von Inspira Health verlangt von frischgebackenen Eltern, ihre Babys entweder als „männlich, weiblich, transgender, genderqueer“ oder „weitere Geschlechtskategorie“ zu „identifizieren“. Außerdem werden Eltern gebeten, das Wort auszuwählen, das ihr Kind am besten beschreibt: „Lesbisch oder schwul, heterosexuell oder bisexuell, selbstbeschrieben, fragend/unsicher“.

Es versteht sich von selbst, dass Kleinkinder keine Ahnung haben, was Pronomen sind, und es wird Jahre dauern, bis sie überhaupt etwas mit dem Begriff „sexuelle Orientierung“ anfangen können.

Leider leben wir in einer Welt, in der viele das Bedürfnis verspüren, solche kulturellen Themen in alles einzuflechten, weil diejenigen, die an der Spitze des kulturellen Wandels stehen, oft als Helden gefeiert werden…

CNN hat den transidentifizierten Influencer Dylan Mulvaney als „Game Changer“ der Woche ausgezeichnet. Der Social-Media-Influencer sagte, er habe seiner Mutter als kleines Kind gesagt, dass er dachte, „Gott habe einen Fehler gemacht“. Das von der linksgerichteten Medienbeobachtungsorganisation Media Matters of America veröffentlichte Videomaterial zeigt, dass CNN Mulvaney am Freitag als „Game Changer“ ausgezeichnet hat.

Nein, Gott macht keine Fehler.

Und Gott ist auch kein Popstar.

Wenn Sie es glauben können, haben Demokraten in Kalifornien kürzlich ein Treffen „mit einem Gebet zu Beyoncé unter Verwendung von Beyoncés Liedtexten“ begonnen…

Die kalifornischen Demokraten eröffneten eine Versammlung, indem sie ein Gebet zu Beyoncé rezitierten, in dem sie Beyoncés Liedtexte verwendeten und sie um Stärke baten. Die Demokraten verspotten Gott. Widerlich.

Soll das ein Scherz sein?

Es ist sehr gefährlich, Gott zu verspotten.

Leider versuchen viele unserer Top-Wissenschaftler jetzt, Gott zu spielen. Ein Unternehmen in Texas hat angekündigt, dass es tatsächlich plant, das Wollhaarmammut bis 2028 zurückzubringen …

Ein Biotechnologieunternehmen, dessen Ziel es ist, das Wollhaarmammut zurückzubringen, sagt, dass sein jüngster kleiner Schritt eine große Neuigkeit ist. Colossal Biosciences aus Texas hat angekündigt, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, ausgestorbene Arten auf der Erde wiederherzustellen. Das Unternehmen hat das Wollhaarmammut zu einer seiner ersten Missionen gemacht und sich zum Ziel gesetzt, dass 2028 ein Mammut auf der Erde spazieren geht.

Haben diese Leute denn die Jurassic-Park-Filme nicht gesehen?

Es ist nie eine gute Idee, ausgestorbene Arten von den Toten zurückzuholen.

Natürlich ist es auch keine gute Idee, superintelligente KI-Wesen zu erschaffen, die selbstständig denken können.

In Schweden hat ein Unternehmen erfolgreich einen KI-Hund entwickelt, „der über ein funktionierendes digitales Nervensystem verfügt, das wie ein Mensch lernen und sich anpassen kann“…

Ein schwedisches KI-Start-up-Unternehmen hat einen Roboterhund namens Luna entwickelt, der über ein funktionierendes digitales Nervensystem verfügt, das wie Menschen und viele Tiere lernen und sich anpassen kann, wie das Unternehmen IntuiCell am Mittwoch mitteilte. In einem der ersten Anwendungsfälle von physikalischer KI, die Entscheidungen treffen und Maßnahmen zur Erreichung bestimmter Ziele ergreifen kann, anstatt nur begrenzte Aufgaben auszuführen oder Inhalte zu generieren, wäre der Roboterhund in der Lage, wie ein echter Hund zu lernen.

Glaubt irgendjemand da draußen, dass es eine gute Idee ist, ultra-mächtige, ultra-intelligente Wesen zu erschaffen, die Millionen Mal schneller denken können als wir?

Für mich ist das eine der verrücktesten Sachen, die wir tun könnten.

Aber wir tun es trotzdem.

Trotz all unserer fortschrittlichen Technologie scheint die Menschheit unglücklicher denn je zu sein.

Amerikaner füllen jedes Jahr etwa 6 Milliarden Rezepte ein.

Das entspricht etwa 19 Rezepten pro Person.

Denken Sie nur einmal darüber nach.

Und ein sehr großer Prozentsatz der Pillen, die wir einnehmen, sind für psychische oder emotionale Gründe.

Heute Morgen war ich erstaunt zu erfahren, dass der Einsatz von ADHS-Medikamenten am schnellsten bei „Frauen mittleren Alters und älteren Frauen“ zunimmt…

Die Verschreibungen von ADHS-Medikamenten haben in den letzten Jahren stark zugenommen, wobei der stärkste Anstieg bei Frauen mittleren Alters und älteren Frauen zu verzeichnen ist. Laut einer neuen Studie ist bei ihnen auch die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass sie die verschreibungspflichtigen Stimulanzien missbrauchen. Der Anstieg bei Frauen im Alter von 35 bis 64 Jahren war beträchtlich. Ende 2022 wurden 1,7 Millionen Frauen in dieser Altersgruppe Stimulanzien wie Adderall und Ritalin gegen ADHS verschrieben, verglichen mit 1,2 Millionen Verschreibungen im Jahr 2019.

Wir nehmen Milliarden von Pillen, aber hat das unsere Bevölkerung stabiler oder instabiler gemacht?

Die Antwort liegt auf der Hand.

Wir befinden uns mitten in der schlimmsten psychischen Krise, die unsere Nation je erlebt hat, und das ist nur ein Element des „perfekten Sturms“, der jetzt über uns hereinbricht.

Unsere Gesellschaft zerfällt wirklich vor unseren Augen.

Leider wollen die meisten von uns immer noch nicht zugeben, wie tief wir gesunken sind, und das ist überhaupt nicht gut.

