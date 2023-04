114 Länder, die über 95 Prozent des globalen BIP repräsentieren, prüfen die Einführung von CBDC.

Elf Länder haben eine digitale Währung vollständig eingeführt, alle G7-Volkswirtschaften befinden sich in der Entwicklungsphase eines CBDC, und 18 der G-20-Länder sind in der fortgeschrittenen Phase der CBDC-Entwicklung.

CBDCs können so programmiert werden, dass sie zu einem bestimmten Datum aktiviert werden, dass sie zu einem bestimmten Datum ablaufen, dass sie nur für bestimmte Käufe gültig sind und dass sie – und das ist besonders bedenklich – nur für Bürger verfügbar sind, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Die Zentralbanken können so das Verhalten der Empfänger dieser zentralisierten digitalen Währung beeinflussen und kontrollieren und diejenigen, die sie bestrafen wollen, von der Teilnahme am Finanzsystem ausschließen.

Jeder Arztbesuch, jede Mahlzeit, die Sie zu sich nehmen, jede Reise, die Sie unternehmen, jeder Kauf, den Sie tätigen, und jeder Dollar, den Sie besitzen, wird von Ihrer Regierung für den Rest Ihres Lebens in Echtzeit nachverfolgt werden.

Ohne ein weltweites Bewusstsein werden die Zentralbanken die größte Menschenrechtsverletzung begehen, die wir je erlebt haben, und die Bürger werden ihnen dabei zujubeln.

Neel Kashkari, der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, sagt, CBDCs seien nicht besser als Venmo, es sei denn, das Ziel sei es, jede Finanztransaktion zu überwachen und Steuern direkt auf Kundenkonten zu erheben: „Was kann ein CBDC, was Venmo nicht kann? Nun, ich verstehe, warum China es tun würde. Wenn sie jede Ihrer Transaktionen überwachen möchten, können Sie das mit einem CBDC tun, das können Sie mit Venmo nicht. Wenn Sie Negativzinsen durchsetzen möchten, können Sie das mit einem CBDC tun, das können Sie mit Venmo nicht. Und wenn Sie Kundenkonten direkt besteuern wollen, können Sie das mit einem CBDC tun, das können Sie mit Venmo nicht. Ich verstehe also, warum China daran interessiert wäre – warum sollte das amerikanische Volk daran interessiert sein?

