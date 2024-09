14 modifizierbare Risikofaktoren, die helfen können, Demenz zu verhindern

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

In einer in The Lancet veröffentlichten Studie wurden 14 veränderbare Risikofaktoren für Demenz ermittelt, darunter Bildung, Hörverlust, Depression und Bewegungsmangel. Die Behebung dieser Faktoren könnte fast die Hälfte der Demenzfälle verhindern oder verzögern

Zu den Strategien zur Verringerung Ihres Demenzrisikos gehören regelmäßige Bewegung, der Schutz Ihrer Sinne, ein aktives Gehirn, soziale Kontakte, der Verzicht auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum sowie die Reduzierung der EMF-Exposition

Die Optimierung der Mitochondrienfunktion durch die Ernährung ist eine wichtige Ergänzung zur Demenzprävention. Beginnen Sie damit, Ihre Linolsäurezufuhr auf 5 Gramm (oder besser noch unter 2 Gramm) zu begrenzen, und konzentrieren Sie sich auf Vollwertkost. Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis der Makronährstoffe, wobei der Schwerpunkt auf gesunden Kohlenhydraten als Hauptbrennstoffquelle liegt

Zu den weiteren Präventionsstrategien gehören der Verzicht auf Gluten und Kasein, die Optimierung der Darmflora durch probiotikareiche Lebensmittel und eine ausreichende Sonnenbestrahlung zur Vitamin-D-Produktion. Die Beibehaltung eines niedrigen Nüchterninsulinspiegels und die Vermeidung von Quecksilber- und Aluminiumexposition können ebenfalls dazu beitragen, das Demenzrisiko zu senken

Weitere Strategien sind der Verzicht auf Anticholinergika und Statinmedikamente, die das Risiko erhöhen können

Nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) leiden derzeit etwa 5,8 Millionen Amerikaner an der Alzheimer-Krankheit, der häufigsten Form der Demenz. Bis 2060 wird diese Zahl voraussichtlich auf 14 Millionen ansteigen, wobei Angehörige von Minderheiten am stärksten betroffen sein werden.

Es ist zwar leicht anzunehmen, dass Demenz nur etwas ist, das im Alter auftritt, aber es gibt tatsächlich viele Faktoren, die das Risiko für diese neurodegenerative Krankheit beeinflussen. Eine neue Studie, die in der Zeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, stellt fest, dass die Zahl der Demenzfälle um die Hälfte gesenkt werden kann, wenn die Betroffenen ihren Lebensstil entsprechend ändern.

Das Ziel der Lancet-Studie

Die Lancet-Kommission, ein Zusammenschluss von Forschern, die regelmäßig die neuesten Erkenntnisse über verschiedene Krankheiten zusammenstellen, hat kürzlich eine aktualisierte Übersicht über Risikofaktoren im Zusammenhang mit Demenz veröffentlicht. Durch die regelmäßige Aktualisierung ihrer Forschungsergebnisse hoffen sie, die neuesten praktischen Empfehlungen geben zu können, die Familien auf der ganzen Welt bei der Pflege ihrer an Demenz erkrankten Angehörigen helfen können.

Die Forscher erklärten, dass die Beachtung dieser Risikofaktoren Demenz verhindern und die Lebenserwartung verbessern kann:

“Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Verringerung des Demenzrisikos die Zahl der gesunden Lebensjahre erhöht und die Krankheitsdauer von Menschen, die eine Demenz entwickeln, verkürzt. Präventionsansätze sollten darauf abzielen, die Risikofaktoren frühzeitig zu senken (d. h. je früher, desto besser) und sie während des gesamten Lebens niedrig zu halten (d. h. je länger, desto besser)“, so die Forscher. „Obwohl es wünschenswert ist, die Risikofaktoren in einem frühen Stadium des Lebens anzugehen, ist es auch von Vorteil, das Risiko während des gesamten Lebens anzugehen; es ist nie zu früh oder zu spät, um das Demenzrisiko zu verringern“.

14 modifizierbare Risikofaktoren für Demenz

Nach den Erkenntnissen der Kommission gibt es derzeit 14 lebensstilbedingte Risikofaktoren, die die Menschen ändern können, um ihr Risiko, an Demenz zu erkranken, zu verringern:

1. Bildung, Bildungsniveau und kognitive Aktivität – The Lancet stellte anhand von Informationen aus verschiedenen Ländern fest, dass „das Bildungsniveau und nicht die Anzahl der Bildungsjahre für die schützende Wirkung auf die künftige Kognition und Demenz verantwortlich zu sein scheint“. In diesem Zusammenhang stellten die Forscher fest, dass ein Universitätsabschluss mit einem geringeren Demenzrisiko verbunden ist.

The Lancet stellte anhand von Informationen aus verschiedenen Ländern fest, dass „das Bildungsniveau und nicht die Anzahl der Bildungsjahre für die schützende Wirkung auf die künftige Kognition und Demenz verantwortlich zu sein scheint“. In diesem Zusammenhang stellten die Forscher fest, dass ein Universitätsabschluss mit einem geringeren Demenzrisiko verbunden ist. 2. Hörverlust – Die Forscher stellten fest, dass das Demenzrisiko mit dem Schweregrad des Hörverlusts zunimmt. Obwohl sie die genauen Mechanismen, warum dies geschieht, nicht identifiziert haben, entdeckten sie in früheren Meta-Analysen, dass es signifikante Zusammenhänge zwischen Hörverlust und späterer Demenz gibt. Außerdem vermuten sie, dass durch den Hörverlust eine weitere Möglichkeit der Hirnstimulation wegfällt. Einsamkeit, Depressionen, soziale Isolation und eine erhöhte kognitive Leistung, die zum Hören erforderlich ist, könnten ebenfalls zur Demenz beitragen, so die Forscher.

Die Forscher stellten fest, dass das Demenzrisiko mit dem Schweregrad des Hörverlusts zunimmt. Obwohl sie die genauen Mechanismen, warum dies geschieht, nicht identifiziert haben, entdeckten sie in früheren Meta-Analysen, dass es signifikante Zusammenhänge zwischen Hörverlust und späterer Demenz gibt. Außerdem vermuten sie, dass durch den Hörverlust eine weitere Möglichkeit der Hirnstimulation wegfällt. Einsamkeit, Depressionen, soziale Isolation und eine erhöhte kognitive Leistung, die zum Hören erforderlich ist, könnten ebenfalls zur Demenz beitragen, so die Forscher. 3. Depressionen – Die Forscher stellten fest, dass Depressionen ein Anzeichen für die Entwicklung einer Demenz sein können. Dies wurde in einigen der von ihnen untersuchten Forschungsarbeiten beobachtet, und sie stellten fest, dass „wir ein erhöhtes Demenzrisiko für Menschen mit Depressionen im Vergleich zu Menschen ohne Depressionen festgestellt haben.“

Die Forscher stellten fest, dass Depressionen ein Anzeichen für die Entwicklung einer Demenz sein können. Dies wurde in einigen der von ihnen untersuchten Forschungsarbeiten beobachtet, und sie stellten fest, dass „wir ein erhöhtes Demenzrisiko für Menschen mit Depressionen im Vergleich zu Menschen ohne Depressionen festgestellt haben.“ 4. Traumatische Hirnverletzungen (TBI) – Autounfälle, Stürze und Opfer von Gewalt wurden als Faktoren ermittelt, die das Risiko einer späteren Demenz erhöhen. Bestimmte Sportarten wie Rugby, American Football, Fußball und Eishockey wurden ebenfalls mit Demenz in Verbindung gebracht. Die Forscher schließen daraus, dass direkte Schläge auf den Kopf pathologische Veränderungen im Gehirn verursachen, die schließlich zu Demenz führen können.

Autounfälle, Stürze und Opfer von Gewalt wurden als Faktoren ermittelt, die das Risiko einer späteren Demenz erhöhen. Bestimmte Sportarten wie Rugby, American Football, Fußball und Eishockey wurden ebenfalls mit Demenz in Verbindung gebracht. Die Forscher schließen daraus, dass direkte Schläge auf den Kopf pathologische Veränderungen im Gehirn verursachen, die schließlich zu Demenz führen können. 5. Rauchen – Es gibt Hinweise darauf, dass das Rauchen von Zigaretten, insbesondere in der Lebensmitte, das Demenzrisiko erhöhen kann. Umgekehrt betonen die Forscher, dass Menschen, die mit dem Rauchen aufgehört haben (und Nichtraucher im Allgemeinen), ein geringeres Risiko haben als Raucher.

Es gibt Hinweise darauf, dass das Rauchen von Zigaretten, insbesondere in der Lebensmitte, das Demenzrisiko erhöhen kann. Umgekehrt betonen die Forscher, dass Menschen, die mit dem Rauchen aufgehört haben (und Nichtraucher im Allgemeinen), ein geringeres Risiko haben als Raucher. 6. LDL-Cholesterin – Die Lancet-Studie zitiert eine im Vereinigten Königreich veröffentlichte Studie, in der festgestellt wurde, dass jeder Anstieg des LDL-Cholesterinspiegels um 1 mmol/l bei Erwachsenen unter 65 Jahren zu einem um 8 % erhöhten Risiko für Demenz aller Ursachen führt. Wenn Sie jedoch Statine zur Senkung Ihres LDL-Cholesterinspiegels einnehmen, kann auch dies Ihr Demenzrisiko erhöhen. Einen ausführlichen Überblick über dieses Thema finden Sie in meinem Artikel „Statin Use Linked to Dementia“.

Die Lancet-Studie zitiert eine im Vereinigten Königreich veröffentlichte Studie, in der festgestellt wurde, dass jeder Anstieg des LDL-Cholesterinspiegels um 1 mmol/l bei Erwachsenen unter 65 Jahren zu einem um 8 % erhöhten Risiko für Demenz aller Ursachen führt. Wenn Sie jedoch Statine zur Senkung Ihres LDL-Cholesterinspiegels einnehmen, kann auch dies Ihr Demenzrisiko erhöhen. Einen ausführlichen Überblick über dieses Thema finden Sie in meinem Artikel „Statin Use Linked to Dementia“. 7. Körperliche Inaktivität, Bewegung und Fitness – Geringe körperliche Aktivität kann Ihr Risiko für Demenz und Alzheimer erhöhen. Darüber hinaus hat die Forschung gezeigt, dass körperliche Betätigung in jedem Alter mit einer besseren kognitiven Leistungsfähigkeit verbunden ist als gar keine körperliche Betätigung.

Geringe körperliche Aktivität kann Ihr Risiko für Demenz und Alzheimer erhöhen. Darüber hinaus hat die Forschung gezeigt, dass körperliche Betätigung in jedem Alter mit einer besseren kognitiven Leistungsfähigkeit verbunden ist als gar keine körperliche Betätigung. 8. Diabetes – Die Forscher vermuten, dass das Alter, in dem Diabetes erstmals auftritt, das Demenzrisiko beeinflusst. Sie stellten insbesondere fest, dass ein Diabetes, der in der Mitte des Lebens auftritt, im Vergleich zu einem späten Auftreten ein höheres Risiko für die Schwere der Erkrankung aufweist. Es ist zwar nicht klar, wie Diabetes die Entwicklung von Demenz beeinflussen kann, aber es wird vermutet, dass die Schäden, die er am Gefäßsystem verursacht, eine Rolle spielen. Darüber hinaus kann eine Insulinresistenz zu Veränderungen im zentralen Nervensystem führen, die den Stoffwechsel des Gehirns beeinträchtigen.

Die Forscher vermuten, dass das Alter, in dem Diabetes erstmals auftritt, das Demenzrisiko beeinflusst. Sie stellten insbesondere fest, dass ein Diabetes, der in der Mitte des Lebens auftritt, im Vergleich zu einem späten Auftreten ein höheres Risiko für die Schwere der Erkrankung aufweist. Es ist zwar nicht klar, wie Diabetes die Entwicklung von Demenz beeinflussen kann, aber es wird vermutet, dass die Schäden, die er am Gefäßsystem verursacht, eine Rolle spielen. Darüber hinaus kann eine Insulinresistenz zu Veränderungen im zentralen Nervensystem führen, die den Stoffwechsel des Gehirns beeinträchtigen. 9. Bluthochdruck und sein Verlauf – Die Forscher betonten in der letzten Ausgabe der Kommissionsveröffentlichung, dass Bluthochdruck das Risiko einer Demenz aller Ursachen, der Alzheimer-Krankheit und einer vaskulären Demenz erhöhen kann.

Die Forscher betonten in der letzten Ausgabe der Kommissionsveröffentlichung, dass Bluthochdruck das Risiko einer Demenz aller Ursachen, der Alzheimer-Krankheit und einer vaskulären Demenz erhöhen kann. 10. Adipositas – Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Entwicklung von Adipositas in der Lebensmitte das Risiko für Demenz in allen Fällen erhöhen kann. Diese Ergebnisse wurden auch in einer anderen Studie bestätigt, in der hinzugefügt wurde, dass das Risiko bei Menschen über 65 Jahren höher ist als bei anderen Altersgruppen.

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Entwicklung von Adipositas in der Lebensmitte das Risiko für Demenz in allen Fällen erhöhen kann. Diese Ergebnisse wurden auch in einer anderen Studie bestätigt, in der hinzugefügt wurde, dass das Risiko bei Menschen über 65 Jahren höher ist als bei anderen Altersgruppen. 11. Übermäßiger Alkoholkonsum – Der Konsum von Alkohol mit einem Gesamtethanolgehalt von mehr als 168 Gramm pro Woche in der Lebensmitte ist mit einem erhöhten Demenzrisiko verbunden. Diese Ergebnisse wurden auch in einer Meta-Analyse mit 131.415 Teilnehmern aus ganz Europa bestätigt. In einer weiteren Studie, diesmal mit Südkoreanern, stellten die Forscher fest, dass starker Alkoholkonsum das Demenzrisiko erhöht. Umgekehrt stellte die Studie fest, dass bereits eine Reduzierung des Konsums auf eine moderate Menge das Risiko senken kann.

Der Konsum von Alkohol mit einem Gesamtethanolgehalt von mehr als 168 Gramm pro Woche in der Lebensmitte ist mit einem erhöhten Demenzrisiko verbunden. Diese Ergebnisse wurden auch in einer Meta-Analyse mit 131.415 Teilnehmern aus ganz Europa bestätigt. In einer weiteren Studie, diesmal mit Südkoreanern, stellten die Forscher fest, dass starker Alkoholkonsum das Demenzrisiko erhöht. Umgekehrt stellte die Studie fest, dass bereits eine Reduzierung des Konsums auf eine moderate Menge das Risiko senken kann. 12. Soziale Isolation – Auch die Psyche kann das Demenzrisiko beeinflussen, vor allem, wenn man nur selten soziale Kontakte zu anderen hat. So wurde beispielsweise Einsamkeit mit Demenz in Verbindung gebracht. Allein leben, sich weniger als einmal im Monat mit der Familie oder mit Freunden treffen und keine wöchentlichen Gruppenaktivitäten haben, wurden als Risikofaktoren ermittelt.

Auch die Psyche kann das Demenzrisiko beeinflussen, vor allem, wenn man nur selten soziale Kontakte zu anderen hat. So wurde beispielsweise Einsamkeit mit Demenz in Verbindung gebracht. Allein leben, sich weniger als einmal im Monat mit der Familie oder mit Freunden treffen und keine wöchentlichen Gruppenaktivitäten haben, wurden als Risikofaktoren ermittelt. 13. Luftverschmutzung – Die Verschlechterung der Luftqualität ist heute ein wichtiges Thema, wenn es um das Demenzrisiko geht. In der zitierten Meta-Analyse wurde festgestellt, dass die Luftqualität mit hohem Feinstaubanteil mit Demenz in Verbindung gebracht wird. Zu den identifizierten Quellen der Luftverschmutzung gehören Kohle- und Holzöfen in Innenräumen.

Die Verschlechterung der Luftqualität ist heute ein wichtiges Thema, wenn es um das Demenzrisiko geht. In der zitierten Meta-Analyse wurde festgestellt, dass die Luftqualität mit hohem Feinstaubanteil mit Demenz in Verbindung gebracht wird. Zu den identifizierten Quellen der Luftverschmutzung gehören Kohle- und Holzöfen in Innenräumen. 14. Unbehandelter Sehkraftverlust – Die Forscher stellten fest, dass es einen Zusammenhang zwischen Sehkraftverlust und Demenz gibt. Eine retrospektive Kohorte, die insgesamt 14 Studien umfasste, stellte fest, dass „Sehschwäche mit einem erhöhten Risiko für Demenz und kognitive Beeinträchtigungen bei älteren Erwachsenen verbunden ist.“

Strategien, die helfen können, die Demenz-Risikofaktoren zu verändern

Auch wenn es entmutigend erscheinen mag, kann die Veränderung von mindestens einem der 14 Risikofaktoren dazu beitragen, die Krankheit in den Griff zu bekommen und sogar davor zu schützen, in Zukunft an Demenz zu erkranken. Nach Angaben der Forscher:

“Das Präventionspotenzial ist groß, und insgesamt könnte theoretisch fast die Hälfte der Demenzerkrankungen durch die Beseitigung dieser 14 Risikofaktoren verhindert werden. Diese Ergebnisse machen Hoffnung. Auch wenn Veränderungen schwierig sind und einige Zusammenhänge möglicherweise nur teilweise kausal sind, zeigt unsere neue Evidenzsynthese, wie der Einzelne sein Demenzrisiko verringern kann …”

Welche Strategien können Sie anwenden? In einem Interview für TIME gibt Dr. Gill Livingston, einer der Autoren der Studie, seine Empfehlungen:

Regelmäßige Bewegung – Körperlich aktiv zu bleiben, ist vielleicht eines der besten Dinge, die Sie für Ihre Gesundheit tun können. Nach den vorliegenden Forschungsergebnissen können Sie mehrere Risikofaktoren sofort positiv beeinflussen. Bewegung verringert nachweislich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, Diabetes, Bluthochdruck und kognitiven Funktionen (insbesondere bei älteren Erwachsenen). Die beste Art von Bewegung, die Sie betreiben können, ist eine moderate Intensität. Meinem Interview mit dem Kardiologen Dr. James O’Keefe zufolge kommt es zu einem dosisabhängigen Rückgang von Sterblichkeit, Depressionen, Sarkopenie und mehr, sobald man mit dem Sport beginnt. Das Bemerkenswerte an mäßig intensiven Übungen ist, dass man es nicht übertreiben darf. Auch ein hohes Maß an körperlicher Betätigung wird Ihnen nicht mehr bringen.

Körperlich aktiv zu bleiben, ist vielleicht eines der besten Dinge, die Sie für Ihre Gesundheit tun können. Nach den vorliegenden Forschungsergebnissen können Sie mehrere Risikofaktoren sofort positiv beeinflussen. Bewegung verringert nachweislich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, Diabetes, Bluthochdruck und kognitiven Funktionen (insbesondere bei älteren Erwachsenen). Die beste Art von Bewegung, die Sie betreiben können, ist eine moderate Intensität. Meinem Interview mit dem Kardiologen Dr. James O’Keefe zufolge kommt es zu einem dosisabhängigen Rückgang von Sterblichkeit, Depressionen, Sarkopenie und mehr, sobald man mit dem Sport beginnt. Das Bemerkenswerte an mäßig intensiven Übungen ist, dass man es nicht übertreiben darf. Auch ein hohes Maß an körperlicher Betätigung wird Ihnen nicht mehr bringen. Schützen Sie Ihren Kopf – Wenn Sie Sportarten betreiben, die mit einem erhöhten Verletzungsrisiko verbunden sind, wie z. B. Fahrradfahren, Boxen und andere Kontaktsportarten, tragen Sie immer einen gut sitzenden Helm. Schon eine einzige Kopfverletzung kann Ihr Demenzrisiko um das 1,25-fache erhöhen, so Penn Medicine News.

Wenn Sie Sportarten betreiben, die mit einem erhöhten Verletzungsrisiko verbunden sind, wie z. B. Fahrradfahren, Boxen und andere Kontaktsportarten, tragen Sie immer einen gut sitzenden Helm. Schon eine einzige Kopfverletzung kann Ihr Demenzrisiko um das 1,25-fache erhöhen, so Penn Medicine News. Schützen Sie Ihre anderen Sinne – Im Zusammenhang mit dem obigen Punkt wäre es ratsam, auch Ihre anderen Sinne zu schützen, z. B. Ihr Seh- und Hörvermögen. Wenn Sie zum Beispiel die Lautstärke beim Musikhören niedrig halten, können Sie Ihr Gehör schützen. Das Tragen von Ohrstöpseln in lauten Umgebungen kann ebenfalls helfen. Was die Sehkraft betrifft, so hat eine Studie ergeben, dass eine frühzeitige Behandlung des Grauen Stars das Risiko, an Demenz zu erkranken, verringern kann.

Im Zusammenhang mit dem obigen Punkt wäre es ratsam, auch Ihre anderen Sinne zu schützen, z. B. Ihr Seh- und Hörvermögen. Wenn Sie zum Beispiel die Lautstärke beim Musikhören niedrig halten, können Sie Ihr Gehör schützen. Das Tragen von Ohrstöpseln in lauten Umgebungen kann ebenfalls helfen. Was die Sehkraft betrifft, so hat eine Studie ergeben, dass eine frühzeitige Behandlung des Grauen Stars das Risiko, an Demenz zu erkranken, verringern kann. Beschäftigen Sie Ihr Gehirn – Livingston schlägt vor, dass das Erlernen einer neuen Fähigkeit oder eines neuen Hobbys, das Lesen eines neuen Buches in einem unbekannten Genre oder Reisen an einen unbekannten Ort Ihr Gehirn auf positive Weise herausfordern können.

Livingston schlägt vor, dass das Erlernen einer neuen Fähigkeit oder eines neuen Hobbys, das Lesen eines neuen Buches in einem unbekannten Genre oder Reisen an einen unbekannten Ort Ihr Gehirn auf positive Weise herausfordern können. Vergessen Sie nicht, Kontakte zu knüpfen – Livingston sagt, dass eine der besten Möglichkeiten, Ihr Gehirn zu beschäftigen, darin besteht, mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu sprechen. Soziale Interaktionen halten das Gehirn wach, da man kommunizieren und sich über verschiedene Themen unterhalten muss.

Livingston sagt, dass eine der besten Möglichkeiten, Ihr Gehirn zu beschäftigen, darin besteht, mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu sprechen. Soziale Interaktionen halten das Gehirn wach, da man kommunizieren und sich über verschiedene Themen unterhalten muss. Kümmern Sie sich um Ihre geistige Gesundheit – Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre geistige Gesundheit pflegen und Positives in Ihrem Leben fördern können. Ein gutes Beispiel ist die Aufrechterhaltung der Verbindung zu Ihren Lieben durch regelmäßige Kommunikation. Weitere Informationen finden Sie in meinem Artikel „Wie Sie Ihr Gehirn auf Glück umprogrammieren“.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre geistige Gesundheit pflegen und Positives in Ihrem Leben fördern können. Ein gutes Beispiel ist die Aufrechterhaltung der Verbindung zu Ihren Lieben durch regelmäßige Kommunikation. Weitere Informationen finden Sie in meinem Artikel „Wie Sie Ihr Gehirn auf Glück umprogrammieren“. Hören Sie auf zu rauchen und zu trinken – Zigaretten zu rauchen und Alkohol zu trinken, ist nicht gut für Ihre Gesundheit. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, mit dem Rauchen aufzuhören, empfehle ich Ihnen meinen Artikel „Raucherentwöhnung beginnt im Gehirn“, in dem ich mehrere auf Achtsamkeit basierende Tipps beschreibe, die Ihnen helfen können, mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn Sie jedoch unbedingt etwas trinken müssen, dann tun Sie es in Maßen.

Zigaretten zu rauchen und Alkohol zu trinken, ist nicht gut für Ihre Gesundheit. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, mit dem Rauchen aufzuhören, empfehle ich Ihnen meinen Artikel „Raucherentwöhnung beginnt im Gehirn“, in dem ich mehrere auf Achtsamkeit basierende Tipps beschreibe, die Ihnen helfen können, mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn Sie jedoch unbedingt etwas trinken müssen, dann tun Sie es in Maßen. Reduzieren Sie Ihre Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF) – In einer Studie aus dem Jahr 2023 wurde festgestellt, dass hochfrequente Felder bei 1,8 bis 3,5 GHz die elektrische Aktivität von Neuronen in vitro hemmen. Neuronen spielen eine Schlüsselrolle bei der Gehirnfunktion, da sie Informationen zur Steuerung von Bewegungen an das Gehirn senden und empfangen. Praktische Strategien zur Verringerung der EMF-Belastung finden Sie in meinem Artikel „Zehn neue Studien über die Gesundheitsrisiken von 5G“.

Optimieren Sie Ihre Mitochondrienfunktion durch Ihre Ernährung

Zusätzlich zu den oben genannten Empfehlungen empfiehlt TIME auch eine gesunde Ernährung. Ich glaube, dass diese Strategie eine der wichtigsten Veränderungen ist, die Sie vornehmen können, da sie sich langfristig positiv auf Ihre Zellgesundheit auswirken kann.

Beginnen Sie mit Ihrer Ernährung, denn die Lebensmittel, die Sie essen, sind der Treibstoff, aus dem die Zellenergie gewonnen wird. Der erste Schritt besteht darin, die Aufnahme von Linolsäure (LA) auf weniger als 5 Gramm pro Tag zu begrenzen. Wenn Sie es auf weniger als 2 Gramm schaffen, wäre das sogar noch besser.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Sie alle verarbeiteten Lebensmittel, Fast Food und die meisten Restaurantgerichte meiden, da die meisten von ihnen mit LA-reichen Samenölen angereichert oder darin gekocht sind. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf den Verzehr von ganzen und möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln.

Achten Sie auch auf Ihre Makronährstoffzufuhr. Wie ich bereits in früheren Artikeln erklärt habe, u. a. in „Ein überraschender Grund, warum Sie vielleicht mehr Kohlenhydrate in Ihrer Ernährung brauchen“, ist der ideale Brennstoff für Ihren Körper Glukose, nicht Fett. Und auch hier gilt: Er muss aus vollwertigen, nahrhaften Lebensmitteln stammen.

Idealerweise sollte die gesunde Fettzufuhr bei etwa 35 % der täglichen Kalorienzufuhr liegen. Eine zu hohe Fettzufuhr verhindert, dass Glukose in den Mitochondrien verbrannt wird, und zwingt den Körper stattdessen zur Glykolyse, einer äußerst ineffizienten Form der Energiegewinnung.

Zusätzliche Richtlinien zur Alzheimer-Prävention

Neben der Optimierung der Mitochondrienfunktion gibt es noch weitere Präventionsstrategien, die helfen können, das Alzheimer-Risiko zu senken:

Vermeiden Sie Gluten und Kasein (vor allem Weizen und pasteurisierte Milchprodukte, aber keine Milchfette wie Butter) – Veröffentlichte Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen Gluten und neurodegenerativen Erkrankungen gibt. Gluten macht auch den Darm durchlässiger, so dass Proteine in den Blutkreislauf gelangen können, wo sie nicht hingehören. Das sensibilisiert dann Ihr Immunsystem und fördert Entzündungen und Autoimmunität, die beide eine Rolle bei der Entstehung von Alzheimer spielen.

Veröffentlichte Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen Gluten und neurodegenerativen Erkrankungen gibt. Gluten macht auch den Darm durchlässiger, so dass Proteine in den Blutkreislauf gelangen können, wo sie nicht hingehören. Das sensibilisiert dann Ihr Immunsystem und fördert Entzündungen und Autoimmunität, die beide eine Rolle bei der Entstehung von Alzheimer spielen. Optimieren Sie Ihre Darmflora , indem Sie regelmäßig fermentierte Lebensmittel essen oder ein hochwirksames, hochwertiges probiotisches Präparat einnehmen. Auch die Senkung der LA-Aufnahme ist wichtig. Ein hoher LA-Konsum beeinträchtigt die Energieproduktion und führt zu einer Vermehrung pathogener Darmbakterien, die Endotoxine produzieren.

, indem Sie regelmäßig fermentierte Lebensmittel essen oder ein hochwirksames, hochwertiges probiotisches Präparat einnehmen. Auch die Senkung der LA-Aufnahme ist wichtig. Ein hoher LA-Konsum beeinträchtigt die Energieproduktion und führt zu einer Vermehrung pathogener Darmbakterien, die Endotoxine produzieren. Optimieren Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel durch sichere Sonneneinstrahlung – Es wurde ein enger Zusammenhang zwischen niedrigen Vitamin-D-Spiegeln bei Alzheimer-Patienten und schlechten Ergebnissen bei kognitiven Tests festgestellt. In einer Studie aus dem Jahr 2023 verringerte Vitamin D das Demenzrisiko um 40 %.

Es wurde ein enger Zusammenhang zwischen niedrigen Vitamin-D-Spiegeln bei Alzheimer-Patienten und schlechten Ergebnissen bei kognitiven Tests festgestellt. In einer Studie aus dem Jahr 2023 verringerte Vitamin D das Demenzrisiko um 40 %. Halten Sie Ihren Nüchterninsulinspiegel unter 3.

Ernähren Sie sich nahrhaft und folatreich – Gemüse ist zweifellos die beste Form von Folat, das Sie durch den täglichen Verzehr von viel frischem, rohem Gemüse aufnehmen können. Vermeiden Sie Nahrungsergänzungsmittel wie Folsäure, die die minderwertige synthetische Version von Folat ist.

Gemüse ist zweifellos die beste Form von Folat, das Sie durch den täglichen Verzehr von viel frischem, rohem Gemüse aufnehmen können. Vermeiden Sie Nahrungsergänzungsmittel wie Folsäure, die die minderwertige synthetische Version von Folat ist. Vermeiden und eliminieren Sie Quecksilber und Aluminium aus Ihrem Körper – Zahnfüllungen aus Amalgam, die zu 50 % aus Quecksilber bestehen, sind eine der Hauptquellen der Schwermetalltoxizität. Lassen Sie Ihre Amalgamfüllungen von einem biologischen Zahnarzt entfernen. Zu den Aluminiumquellen gehören Antitranspirantien, antihaftbeschichtetes Kochgeschirr und Impfstoff-Adjuvantien.

Zahnfüllungen aus Amalgam, die zu 50 % aus Quecksilber bestehen, sind eine der Hauptquellen der Schwermetalltoxizität. Lassen Sie Ihre Amalgamfüllungen von einem biologischen Zahnarzt entfernen. Zu den Aluminiumquellen gehören Antitranspirantien, antihaftbeschichtetes Kochgeschirr und Impfstoff-Adjuvantien. Achten Sie darauf, dass Ihr Eisenwert nicht erhöht ist, und spenden Sie Blut, wenn dies der Fall ist – Studien zeigen, dass sich Eisenansammlungen im Gehirn in den Bereichen konzentrieren, die am stärksten von Alzheimer betroffen sind, nämlich im frontalen Kortex und im Hippocampus. Auch bei Magnetresonanztomographien wurde erhöhtes Eisen in von Alzheimer betroffenen Gehirnen festgestellt.

Studien zeigen, dass sich Eisenansammlungen im Gehirn in den Bereichen konzentrieren, die am stärksten von Alzheimer betroffen sind, nämlich im frontalen Kortex und im Hippocampus. Auch bei Magnetresonanztomographien wurde erhöhtes Eisen in von Alzheimer betroffenen Gehirnen festgestellt. Essen Sie Blaubeeren und andere Lebensmittel, die reich an Antioxidantien sind – Wilde Blaubeeren, die einen hohen Gehalt an Anthocyanen und Antioxidantien aufweisen, sind dafür bekannt, dass sie neurologischen Erkrankungen vorbeugen.

Wilde Blaubeeren, die einen hohen Gehalt an Anthocyanen und Antioxidantien aufweisen, sind dafür bekannt, dass sie neurologischen Erkrankungen vorbeugen. Vermeiden Sie Anticholinergika und Statinmedikamente – Medikamente, die Acetylcholin, einen Neurotransmitter des Nervensystems, blockieren, erhöhen nachweislich Ihr Demenzrisiko. Zu diesen Medikamenten gehören bestimmte nächtliche Schmerzmittel, Antihistaminika, Schlafmittel, bestimmte Antidepressiva, Medikamente zur Kontrolle der Inkontinenz und bestimmte narkotische Schmerzmittel. Statin-Medikamente sind besonders problematisch, weil sie die Cholesterinsynthese unterdrücken, dem Gehirn CoQ10 und Neurotransmitter-Vorstufen entziehen und eine angemessene Versorgung des Gehirns mit essenziellen Fettsäuren und fettlöslichen Antioxidantien verhindern, indem sie die Produktion des unverzichtbaren Träger-Biomoleküls Low-Density-Lipoprotein hemmen.

