14 Punkte, wie offizielle Berichte mit „Verschwörungstheoretikern“ über 9/11 übereinstimmten

off-guardian.org: Im Rahmen unserer Reihe zum 20. Jahrestag der „Terroranschläge“ vom 11. September 2001 wird OffG einige der Forschungsarbeiten und wissenschaftlichen Studien vorstellen, die im Laufe der Jahre durchgeführt wurden.

Diese Studien haben entscheidend dazu beigetragen, die logischen Fehler und die unmögliche Physik aufzuzeigen, die zur Unterstützung der offiziellen Darstellung verwendet werden.

Unser erstes Papier ist „Fourteen Points of Agreement with Official Government Reports on the World Trade Center Destruction“ (Vierzehn Übereinstimmungen mit den offiziellen Regierungsberichten über die Zerstörung des World Trade Centers), das erstmals 2008 veröffentlicht wurde.

Dieses Papier, das von fünf Schlüsselfiguren der 9/11-Wahrheitsbewegung – Steve Jones, Frank Legge, Kevin Ryan, Anthony Szamboti und James Gourley – verfasst wurde, stellt alle Aussagen sowohl der FEMA als auch des NIST zusammen, die mit den so genannten „Verschwörungstheoretikern“ übereinstimmen, und zeigt die Lücken in der offiziellen Geschichte auf. Löcher, deren Existenz die Regierungsexperten zugeben.

Wir werden die 14 Punkte zusammenfassend veröffentlichen und dann das gesamte Papier unten einbetten.

*

1: Der Einsturz von WTC 7 ist nicht geklärt

Die Einzelheiten der Brände in WTC 7 und wie sie das Gebäude zum Einsturz brachten, sind derzeit noch unbekannt. Obwohl der gesamte Dieselkraftstoff auf dem Gelände ein enormes Energiepotenzial enthielt, hat die beste Hypothese nur eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Weitere Forschungen, Untersuchungen und Analysen sind erforderlich, um diese Frage zu klären.

FEMA, World Trade Center building performance study: Preliminary observations, and recommendations, Bericht FEMA 403, Mai 2002.

2: WTC 1 und 2 hielten dem Aufprall der Düsen stand, wie es ihre Aufgabe war

Die WTC-Türme waren so konzipiert, dass sie dem zufälligen Aufprall einer Boeing 707, die auf einem nahe gelegenen Flughafen landen wollte, standhalten konnten…“

FEMA, Studie über die Leistungsfähigkeit der Gebäude des World Trade Center: Preliminary observations, and recommendations, Bericht FEMA 403, Mai 2002.

Sowohl WTC 1 als auch WTC 2 waren nach dem Einschlag des Flugzeugs stabil und standen 102 Minuten bzw. 56 Minuten. Die globalen Analysen mit strukturellen Aufprallschäden zeigten, dass beide Türme über beträchtliche Kapazitätsreserven verfügten.

„Abschlussbericht über den Einsturz der Türme des World Trade Centers“, NIST, September 2005.

3: Die „Pfannkuchentheorie“ wird von den Beweisen nicht gestützt

Die Ergebnisse des NIST stützen nicht die „Pfannkuchentheorie“ des Einsturzes, die von einem fortschreitenden Versagen der Fußbodensysteme in den WTC-Türmen ausgeht… Die Fußböden sind also nicht nach und nach zusammengebrochen, um ein „Pfannkuchenphänomen“ zu verursachen.

NIST Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster, FAQ, 30. August 2006. [Online]

4: Die tragenden Strukturen waren nicht annähernd an ihren Grenzen

Der Kern des Gebäudes, der in erster Linie die Schwerkraftlasten trug, bestand aus einer Mischung aus massiven Kastensäulen, die aus dreistöckigen Langblechen gefertigt waren, und schweren gewalzten Breitflanschen […] Die Kernsäulen waren dafür ausgelegt, die Schwerkraftlasten des Gebäudes zu tragen, und wurden vor dem Aufprall des Flugzeugs zu etwa 50 % ihrer Kapazität belastet….die äußeren Säulen wurden vor dem Aufprall des Flugzeugs nur zu etwa 20 % ihrer Kapazität belastet.

„Die Rolle der Metallurgie bei der NIST-Untersuchung des Einsturzes der Türme des World Trade Centers“, JOM Bd. 59, Nr. 11, S. 22-29, November 2007

5: Gebäude stürzten „im Wesentlichen im freien Fall“ ein

„Wie konnten die WTC-Türme in nur 11 Sekunden (WTC 1) und 9 Sekunden (WTC 2) zusammenbrechen – Geschwindigkeiten, die in etwa denen einer Kugel entsprechen, die aus ähnlicher Höhe in einem Vakuum (ohne Luftwiderstand) fallen gelassen wird?“

A: …Wie in Abschnitt 6.14.4 des NIST NCSTAR 1 dokumentiert, zeigen diese Einsturzzeiten, dass: „… die Struktur unterhalb des Einsturzniveaus der fallenden Gebäudemasse in und oberhalb der Aufprallzone nur minimalen Widerstand entgegensetzte. Die potenzielle Energie, die durch die Abwärtsbewegung der großen Gebäudemasse freigesetzt wurde, überstieg bei weitem die Fähigkeit der intakten Struktur darunter, diese Energie durch Verformungsenergie zu absorbieren. Da die Stockwerke unterhalb der Einsturzstelle der enormen Energie, die von der herabstürzenden Gebäudemasse freigesetzt wurde, nur wenig Widerstand entgegensetzten, stürzte der darüber liegende Gebäudeteil im Wesentlichen im freien Fall herab, wie in Videos zu sehen ist.

NIST Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster, FAQ, 30. August 2006. [Online]

6: Fachwerkbinder bestanden Feuerbeständigkeitstests

Das NIST beauftragte Underwriters Laboratories, Inc. mit der Durchführung von Tests, um Informationen über die Feuerbeständigkeit von Fachwerkbindern wie denen in den WTC-Türmen zu erhalten …. Alle vier Prüflinge hielten der maximalen Auslegungslast etwa 2 Stunden lang stand, ohne zusammenzubrechen,… Das Untersuchungsteam war vorsichtig, diese Ergebnisse direkt für die Formulierung von Einsturzhypothesen zu verwenden. Zusätzlich zu den durch die Testergebnisse aufgeworfenen Skalierungsproblemen unterschieden sich die Brände in den Türmen am 11. September und die daraus resultierende Exposition der Bodensysteme wesentlich von den Bedingungen in den Testöfen. Nichtsdestotrotz ergaben die [empirischen Test-]Ergebnisse, dass diese Art von Baugruppe in der Lage war, eine große Schwerkraftbelastung auszuhalten, ohne zusammenzubrechen, und zwar für einen beträchtlichen Zeitraum im Verhältnis zur Dauer der Brände an einem bestimmten Ort am 11. September.

„Abschlussbericht über den Einsturz der Türme des World Trade Centers“, NIST, September 2005.

7: Die Brände brannten für eine „kurze Dauer“

Die anfänglichen Kerosinbrände selbst dauerten höchstens ein paar Minuten“ […] „An jedem beliebigen Ort betrug die Dauer der Temperaturen [der Luft, nicht des Stahls] in der Nähe von 1.000 °C etwa 15 bis 20 Minuten. Die restliche Zeit lagen die berechneten Temperaturen bei 500 °C oder darunter“.

„Abschlussbericht über den Einsturz der Türme des World Trade Centers“, NIST, September 2005.

8: Die Brände waren nicht heiß genug, um Stahl zu schmelzen.

Das NIST hat in keinem Fall berichtet, dass der Stahl in den WTC-Türmen durch die Brände geschmolzen ist. Der Schmelzpunkt von Stahl liegt bei etwa 1.500 Grad Celsius (2.800 Grad Fahrenheit). Normale Gebäudebrände und Brände von Kohlenwasserstoffen (z. B. Flugzeugtreibstoff) erzeugen Temperaturen von bis zu 1.100 Grad Celsius (2.000 Grad Fahrenheit). Das NIST meldete maximale Lufttemperaturen in der oberen Schicht von etwa 1.000 Grad Celsius (1.800 Grad Fahrenheit) in den WTC-Türmen (siehe zum Beispiel NCSTAR 1, Abbildung 6-36).

NIST Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster, FAQ, 30. August 2006. [Online]

.

9: Der größte Teil der WTC-Stahlbeweise wurde zerstört

„Das NIST verfügt über 236 Stahlelemente aus den Gebäuden des World Trade Centers (WTC). Diese Stücke stellen nur einen kleinen Teil der enormen Menge an Stahl dar, die auf den verschiedenen Bergungshöfen untersucht wurde, wohin die Trümmer bei der Räumung des WTC-Geländes gebracht wurden. Es wird geschätzt, dass etwa 0,25 bis 0,5 Prozent der 200.000 Tonnen Stahl, die für den Bau der beiden Türme verwendet wurden, geborgen wurden. […] Das Fehlen von WTC-7-Stahl schließt Tests an tatsächlichem Material aus der Struktur aus…“

Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster: Steel inventory and identification, NIST, September 2005.

10: Ungeklärte, ungewöhnlich helle Flammen und glühende Flüssigkeit vorhanden

In diesem Feuer ist eine ungewöhnliche Flamme zu sehen. Auf dem oberen Foto {Abbildung 9-44} fällt eine sehr helle Flamme auf, die sich von den typischen gelben oder orangefarbenen Flammen in der Umgebung abhebt und eine weiße Rauchfahne erzeugt.

„Abschlussbericht über den Einsturz der Türme des World Trade Centers“, NIST, September 2005.

„NIST berichtete (NCSTAR 1-5A), dass kurz vor 9:52 Uhr ein heller Fleck an der Oberseite eines Fensters im 80. Stockwerk von WTC 2 erschien, vier Fenster von der Ostkante auf der Nordseite entfernt, gefolgt von einem Ausfluss einer glühenden Flüssigkeit. Dieser Strom dauerte etwa vier Sekunden, bevor er abklang. In den sieben Minuten vor dem Einsturz des Turms wurden viele solcher Flüssigkeitsströme in der Nähe dieses Ortes beobachtet“.

NIST Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster, FAQ, 30. August 2006. [Online]

11: Stahl zeigt Anzeichen von sehr hohen Temperaturen und Sulfidierung

Probe 1 (aus WTC 7)… Anzeichen eines schweren Hochtemperaturkorrosionsangriffs auf den Stahl, einschließlich Oxidation und Sulfidierung mit anschließendem intergranularem Schmelzen, waren in der oberflächennahen Mikrostruktur leicht zu erkennen […] Probe 2 (aus WTC 1 oder WTC 2)… Die Ausdünnung des Stahls erfolgte durch Hochtemperaturkorrosion aufgrund einer Kombination aus Oxidation und Sulfidierung […] Die schwere Korrosion und anschließende Erosion der Proben 1 und 2 sind ein sehr ungewöhnliches Ereignis. Es gibt keine eindeutige Erklärung für die Quelle des Schwefels… Eine detaillierte Untersuchung der Mechanismen dieses Phänomens ist erforderlich…“

FEMA, World Trade Center building performance study: Preliminary observations, and recommendations, Bericht FEMA 403, Mai 2002.

12: Das NIST optimierte seine Computermodelle, bis es die gewünschten Ergebnisse erhielt

Der schwerwiegendere Fall (Fall B für WTC 1 und Fall D für WTC 2) wurde für die globale Analyse der einzelnen Türme verwendet. Für die Fälle B und D wurden dann vollständige Simulationen durchgeführt. In dem Maße, in dem die Simulationen von den Fotobeweisen oder Augenzeugenberichten abwichen [z. B. vollständiger Einsturz], passten die Ermittler die Eingaben an, aber nur innerhalb des Bereichs der physikalischen Realität. So wurden z. B. … die Zugkräfte auf die umlaufenden Säulen durch die durchhängenden Böden angepasst …“

„Abschlussbericht über den Einsturz der Türme des World Trade Centers“, NIST, September 2005.

13: Keine Erklärung für den totalen Einsturz der Gebäude

Dieses Schreiben ist eine Antwort auf Ihre Bitte um Korrektur vom 12. April 2007…wir sind nicht in der Lage, eine vollständige Erklärung für den totalen Einsturz zu liefern.

CS Fletcher (NIST), „Antwort auf die Bitte um Berichtigung“, Journal of 9/11 Studies, Bd. 17, S. 17-23, November 2007

14: NIST hat nie nach Sprengstoffrückständen gesucht

F: Wurde bei der NIST-Untersuchung nach Beweisen dafür gesucht, dass die WTC-Türme durch eine kontrollierte Sprengung zum Einsturz gebracht wurden? Wurde der Stahl auf Sprengstoff

oder Thermit-Rückstände getestet? A: Das NIST hat den Stahl nicht auf die Rückstände dieser Verbindungen untersucht.

NIST Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster, FAQ, 30. August 2006. [Online]

*

Da haben Sie es, das „offizielle Narrativ“, das mit Worten aus den eigenen Händen der Autoren verurteilt wird.

Regierungsexperten geben zu, dass die Zwillingstürme so konstruiert waren, dass sie dem Einschlag von Flugzeugen standhalten konnten, und dass die tragenden Strukturen von WTC 1 und 2 vor dem Einschlag der Flugzeuge höchstens zu 50% belastet waren.

Sie geben zu, dass die Brände nur 15 Minuten lang brannten und dass die Fachwerke achtmal so lange Feuerbeständigkeitstests bestanden. Sie räumen ein, dass diese Brände nie heiß genug waren, um Stahl zu schmelzen, und dennoch geben sie zu, dass es ungewöhnlich helle Flammen, geschmolzenes Metall und Beweise für unglaublich hohe Temperaturen und Sulfidierung des Stahls gab.

Sie geben zu, dass die Beweise die ursprüngliche „Pfannkuchentheorie“ des Einsturzes nicht stützen und dass sie keine vollständige Erklärung für den vollständigen Einsturz der Zwillingstürme haben, der, wie sie zugeben, mit nahezu freier Fallgeschwindigkeit erfolgte. Sie geben sogar zu, dass ihre Erklärung für den Einsturz von WTC7 „nur eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit hat“.

Sie geben zu, dass sie trotz dieser fehlenden Erklärung und Zeugenaussagen über geschmolzenen Stahl und Explosionen den WTC-Stahl nie auf Sprengstoffrückstände untersucht haben.

Und sie geben zu, dass die Regierung den größten Teil der Stahlbeweise entfernt und zerstört hat.

Muss noch etwas gesagt werden?

