„2 x 3 macht 4…Widdewiddewitt und 3 macht 9e!… Ich mach mir die Covid-Welt …wie sie mir gefällt!“ – US-Gesundheitsbehörde CDC enthüllt wie man „Pandemien“ zum Leben erweckt und absterben lässt.

Die US-Infektionsschutzbehörde, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hat unlängst enthüllt, wie die andauernde Corona-Impfkampagne, als heilbringende Erfolgsgeschichte verklärt werden kann. Sowie die ähnlich verrufene Weltgesundheitsorganisation (WHO), tendiert die CDC ebenfalls dazu Definitionen zu amputieren und Kriterien umzuschreiben, um sie wie eine Fahne im Wind dem aktuellen Mainstream-Narrativ anpassen zu können.

Mitunter ein profunder Gradmesser für die Evaluierung der Effizienz von Impfstoffen, ist die Anzahl sogenannter „Impfdurchbrüche.“ Also Menschen, die sich trotz Impfung mit dem „Virus infizieren“, gegen das sie eigentlich „geimpft“ wurden, beziehungsweise im Präzedenzfall der „Corona-Pandemie“ „positiv getestet“ werden, oder „Covid-19“ ähnliche Symptome aufweisen.

Aus Sicht der Pandemie-Betreiber wäre es äußerst ungünstig, wenn sich herausstellen würde, dass Corona-Geimpfte und Nicht-Geimpfte vergleichsweise identische „Infektionskurven“ verzeichneten. Jene skandalträchtige Katastrophe