2023: Das ABC des CBDC, der Great Reset(s) & MEHR zentralisierte Kontrolle

Wenn Sie das moderne CBDC verstehen wollen, lohnt es sich, den Kontext der Geschichte, die Philosophie des Menschen, die Mathematik der Schulden und die Geologie des Goldes zu berücksichtigen.

Pleiteländer tun schlimme Dinge

Wenn kaputte, verschuldete „entwickelte Volkswirtschaften“, die unter jahrelangem Gelddrucken zur „Lösung“ fatal steigender Schuldenstände leiden, mit geschichtsblinden und wirtschaftsignoranten politischen Entscheidungsträgern zusammenstoßen, ist das Endergebnis immer dasselbe: Die Freiheit sinkt, die Währungen sterben und die Kontrolle nimmt zu.

Das ist keine Sensationsgier, sondern die toxische Entwicklung wirtschaftlicher, politischer und psychologischer Muster, die seit jeher zu beobachten ist.

Traurigerweise sind unsere „Zeiten“ (wie auch die globale Fülle/Konvergenz der schwachen Führung) keine Ausnahme.

Oder einfacher ausgedrückt: Eine unfähige finanzielle und politische Führung führt zu noch gefährlicheren finanziellen Opportunisten und tyrannischen Maßnahmen, die sich als effiziente Lösungen ausgeben.

Die Beweise dafür sind buchstäblich überall zu finden – links, rechts und in der Mitte.

Der unvermeidliche Klaus Schwab-Typ

Nirgendwo wird ein solcher Machtwille, Opportunismus und Fantasielösungen (d.h. zentralisierte Lösungen) deutlicher als im sogenannten „Great Reset“ des Chefs des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab.

Wie alle Opportunisten und historischen sowie aktuellen „Typen“ nutzt Schwab (wie der IWF, die BIZ, die Fed, das Weiße Haus, das europäische oder britische Parlament usw.) eine Krise aus, um die Kontrolle zu verstärken und gleichzeitig humanitär und visionär zu erscheinen.

Wir haben diesen Demagogenfilm schon in Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Jugoslawien, Kuba, China, Russland usw. gesehen.

In jedem Beispiel (von den 1780er-Jahren über die 1960er-Jahre bis heute) brachten die Führer, die Wunderlösungen für das finanzielle Desaster versprachen, nur Zentralisierung und Unordnung, während sie sich selbst Statuen (oder Buchverträge und Pariser Einkaufstouren) errichteten.

Niemals eine gute Krise ungenutzt lassen

Und welche Krise ließe sich besser ausnutzen als das von der Fledermaus gemachte Narrativ der Covid-Pandemie mit ihrer Sterblichkeitsrate von weniger als 2 %?

Nach der Covid-Epidemie ist es für jeden, der sich die Zeit genommen hat, die Wissenschaft, die Mathematik und die Daten unvoreingenommen zu betrachten (einschließlich mutiger britischer Journalisten wie Matt Ridely, sprachgewandter Prominenter wie Russell Brand, dunkler Pferde wie Bret Weinstein oder der unpolitischen [und daher ehrlicheren] Wissenschaftler, die in Great Barrington zusammenkamen), offensichtlich, dass COVID höchstwahrscheinlich aus einem Labor stammte und dass die politische Reaktion einer weltweiten Abschaltung und Zwangsimpfung ein moralisches, wissenschaftliches, wirtschaftliches und politisches Desaster war, das in die Geschichtsbücher eingehen wird.

Trotz der Tatsache, dass es in der Geschichte weitaus größere Pro-Kopf-Todesfälle in Form von Cholera, Beulenpest, Pocken oder Grippe gegeben hat (und diese stoisch überlebt wurden), wollen uns unsere politischen Entscheidungsträger mit der peinlich komplizenhaften Unterstützung einer Prawda-ähnlichen und politisch beeinflussten Mainstream-Medienwelt glauben machen, dass sie sich so sehr um Sie und mich sorgen, dass sie uns eingeschlossen haben, dass sie sich um unseretwillen mit weiteren Billionen verschuldet haben (und mit einem versteckten zweiten Rettungspaket).

Tatsächlich verglich der IWF im Jahr 2020 den Krieg gegen Covid mit dem Zweiten Weltkrieg und seinen 85 Millionen Todesopfern.

Das ist eine Beleidigung der Geschichte.

Wie eine ebenso mutige Christine Anderson während des Höhepunkts der Covid-Hysterie (Mandate, Beschränkungen, Masken usw.) im Europäischen Parlament erklärte: Bei der Covid-Politik ging es nicht um die Sorge um die Massen.

Trotz solch nüchterner Ehrlichkeit und makaberer Mathematik verfolgte Klaus Schwab, wie fast alle anderen führenden Politiker der Welt, einen dramatischeren und opportunistischeren Ansatz und erklärte, dass „die Corona-Virus-Pandemie in der Geschichte keine Parallele hat. Sie ist unser entscheidender Moment“.

Hm?

Was er mit diesem klassischen Freudschen Versprecher wirklich meinte, war, dass Covid sein entscheidender Moment sei. Nämlich die perfekte Krise, um die weltweite Angst auszunutzen und seine neue „Great Reset“-Vision als Anführer einer besseren Zukunft zu propagieren, ähnlich wie Lenins Kriegsversprechen/Bestechung von einfachem „Brot und Frieden“ im Jahr 1917…

Und was ist die Vision von Schwab (und anderen wie ihm) von einem besseren Morgen?

Was ist der „Große Reset“?

Wie die meisten politisch und finanziell schlechten Ideen (von der quantitativen Lockerung bis zum Patriot Act) trägt auch der von Schwab anvisierte „Great Reset“ einen verführerischen Titel und eine verführerische Fassade – nämlich „Stakeholder Capitalism“.

Im Gegensatz zum gegenwärtigen Shareholder-Kapitalismus zielt sein Konzept des Stakeholder-Kapitalismus darauf ab, die Sitze in den Aufsichtsräten globaler Unternehmen mit einem höheren Prozentsatz von Vertretern spezieller Interessen (z. B. Arbeit, Umwelt, soziale Gerechtigkeit usw.) zu füllen.

In den USA hat Elizabeth Warren eine ähnliche, oberflächlich betrachtet edle und integrativere Agenda.

China, dessen Führer auf Lebenszeit (Xi Jinping) ein Schwab-Favorit und Hauptredner in Davos ist, geht mit dieser autokratischen Vision noch einen Schritt weiter, indem es einfach Regierungsvertreter in jede chinesische Vorstandsetage einsetzt.

Für viele, mich eingeschlossen, ist der Wunsch nach einer Verbesserung der korrupten Finanz-/Bankensysteme und der zerrütteten sozialen Strukturen verständlich. Man kann mehr Integration und weniger Unternehmensgier verstehen.

In diesem Sinne glaube ich nicht, dass Schwab ein transhumanistisches Geschöpf einer dunklen globalen Verschwörung ist, um die Welt zu entvölkern und als oberster Führer einer Eine-Welt-Regierung zu herrschen.

Ich glaube vielmehr, dass er glaubt, dass er sich selbst (und anderen) gleichzeitig helfen kann.

Und was die derzeitige Version des Kapitalismus angeht, in der Zentralbanken wie die Fed (und derivatekranke Geschäftsbanken wie die Credit Suisse) zu DER treibenden/Liquiditätskraft von Angebot und Nachfrage geworden sind, so habe ich unzählige Male über meine Ansicht geschrieben und gesprochen, dass der wahre Kapitalismus schon vor langer Zeit gestorben ist.

Aber was uns von Leuten wie Schwab erzählt wird, ist kaum besser, sondern viel schlimmer.

Schwabs fehlerhafte Prämisse: Institutioneller Glaube

Wie Chinas Xi Jinping basiert auch Schwabs Great Reset auf der Vorstellung, dass systemische Risiken wie Inflation, Pandemien und geopolitische sowie wirtschaftliche Verwerfungen durch eine globale „Koordination“ kluger zentraler und institutioneller Akteure besser bewältigt werden können.

Wie Xi glaubt auch Schwab, dass „riesige Schiffe Stürme überleben, während kleine Boote untergehen“.

Aber dieser Glaube (und die Prämisse), dass eine massive und global koordinierte institutionelle Weisheit irgendwie sicherer und der individuellen Freiheit überlegen ist, ignoriert das Beispiel der Titanic, nun ja… der Titanic.

Kurz gesagt: Auch große Schiffe sinken – und zwar in der Regel mit höheren Opferzahlen.

Schwabs Vision einer „koordinierten Wirtschaft“ und der Neudefinition des „Gesellschaftsvertrags“ zur Bewältigung realer oder übertriebener (je nach Sichtweise) Krisen wie des Klimawandels oder künftiger Pandemien basiert auf der inhärent fehlerhaften Prämisse, dass uns aufgeklärte, aber zunehmend ZENTRALISIERTE Institutionen oder sogar Regierungen (wie China?) retten können.

Aber was Leute wie Schwab (oder auch Biden, Trudeau, Macron, Scholz, Johnson und so ziemlich jeder andere peinliche, aber moderne Staatsführer) nicht zugeben konnten, ist, dass nicht ein einziges Mal in der gesamten Geschichte des Homo sapiens ein zentralisiertes System (faschistisch, bolschewistisch, kommunistisch oder sozialistisch) der Welt auch nur einen Hauch von nachhaltigem Nutzen gebracht hat.

(Obwohl eine solche Zentralisierung Leuten wie Castro, Lenin, Mussolini und Robespierre sicherlich eine Menge vorübergehenden Luxus, Reichtum und Macht gebracht hat…)

Die einfache, tragische, aber historisch und (psychologisch) bestätigte Realität ist die folgende: „Effiziente“ Sicherheit durch zentrale Planung auf Kosten der individuellen Freiheiten funktioniert NIE.

Amerikas kurzer und glänzender Moment

Deshalb erklärten die Gründerväter des größten konstitutionellen und demokratischen (und inzwischen gescheiterten) Experiments der Geschichte (über Ben Franklin), dass „diejenigen, die bereit sind, ihre Freiheiten für mehr Sicherheit aufzugeben, keine von beiden verdienen“.

Für einen kurzen und leuchtenden Moment im Philadelphia des 18. Jahrhunderts erklärte ein Dokument und eine Vision von individuellen Freiheiten und verfassungsmäßigem Schutz den Vorrang des Individuums vor der „Sicherheit“ einer zentralisierten Tyrannei zum Eckpfeiler ihrer nationalen Vision.

Amerikas fehlerhafte Prämisse: Glaube an die menschliche Natur?

Vielleicht unterschätzten diese Gründerväter jedoch die allzu menschliche Anfälligkeit für Eigeninteressen und den Wunsch nach mehr persönlicher und politischer Kontrolle – d. h. die übliche extrovertierte Psychopathie der meisten Politiker, selbst derer, die sich unter demokratischer Flagge präsentieren.

Deshalb bemerkte Ben Franklin am Tag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gegenüber einem Passanten beiläufig (wenn auch traurig), dass „letztendlich alle Demokratien sterben, und zwar gewöhnlich durch Selbstmord“.

Dieser Selbstmord ist allmählich, aber unbestreitbar, durch solche langsamen Wendepunkte in Richtung zunehmender Zentralisierung gekennzeichnet, wie zum Beispiel durch: 1) die Gründung der Federal Reserve (Zentralbank) im Jahr 1913 (vor der Thomas Jefferson 1806 gewarnt hatte); 2) die nun immer offensichtlicher werdende zentralisierte Ermordung eines amtierenden Präsidenten (Staatsstreich) im Jahr 1963; 3) das imperialistische Abdriften zu Expansionskriegen unter falscher Flagge (von „Remember the Maine“ von 1898 über die Resolution im Golf von Tonkin von 1964 bis hin zur Massenvernichtungswaffen-Fiktion im Irak von 2003) bis hin zu 4) der Ausnutzung katastrophaler Krisen, um persönliche Freiheiten im Namen der „nationalen Sicherheit“ unter euphemistisch betitelten Gesetzen wie dem „Patriot Act“ nach dem 11. September langsam zu beseitigen. „

Kurz gesagt, da alle Systeme und Experimente, ob sie nun auf Freiheit basieren oder zentralisiert sind, von menschlichen Systemen erdacht und dann verwaltet werden, bleibt die uralte (Hobbes/Locke) Debatte darüber, ob sich die Menschen von Natur aus in einem Zustand des Krieges oder des Friedens befinden (d.h. gut oder schlecht), das zentrale Dilemma und die zentrale Frage.

Der moderne Irrtum: Glaube an die Technik

Dieses zeitlose Dilemma hat in der Smartphone-Ära, in der der Glaube an technologische, virtuelle und sogar roboterhafte Lösungen für das Streben der Menschen nach einer besseren, freieren Zukunft wächst, natürlich einen völlig neuen Verlauf genommen.

Viele glauben, dass wir korrupte Institutionen (von Davos bis Brüssel, von DC bis Peking) durch klügere Technologien ersetzen können, die einen freieren und dezentraleren Informationsfluss (wie Non-Mainstream-Plattformen wie diese hier zeigen) und sogar Geld (wie der Durst nach dezentralen, verschlüsselten Währungen wie BTC zeigt) ermöglichen können und dies manchmal auch tun.

Die sich schnell entwickelnden Technologien ermöglichen es beispielsweise immer mehr Menschen, kriminalitätsgeplagte (und polizeilich abgeschottete) Städte zu verlassen, um zu Hause zu arbeiten, mehr persönliche Freiheiten oder Einkommen zu haben und sich noch mehr persönlich auszudrücken.

Im Zuge des technologischen Fortschritts glauben viele zu Recht oder zu Unrecht, dass die Zivilisation mehr Freiheiten und damit mehr „glückliche Zufälle“ (in Anlehnung an F.A. Hayek) erleben wird, die nur freiheitsbasierte (und nicht zentralisierte) Systeme ermöglichen.

Für sie bietet die Technologie eine „große Flucht“ vor den Gefahren des „großen Reset“.

Das klingt auf den ersten Blick vielversprechend, ignoriert aber auch die allzu menschliche Realität, dass selbst fortschrittliche Technologien immer noch von nicht fortschrittlichen Menschen gesteuert werden, wie das jüngste Debakel bei FTX deutlich zeigt.

Kurzum, wie der Glaube an die menschliche Natur oder der Glaube an Institutionen ist auch der Glaube an die Technologie kein Allheilmittel.

Geben Sie CBDC ein – die neueste Lüge von oben

Wie wir jetzt bei der langsamen, aber unvermeidlichen Entwicklung der digitalen Zentralbankwährungen sehen, kann die Technologie in der Tat dazu genutzt werden, die menschlichen Freiheiten weiter zu beschneiden, anstatt sie zu verbessern.

Es scheint, dass im Jahr 2022 und jetzt 2023 plötzlich jeder nach CBDC fragt. Und das sollten sie auch.

Aber was ist das?

Zunächst einmal ist CBDC keine neue Währung, sondern ein neues Zahlungssystem, das digital und verschlüsselt ist und nicht auf Papier basiert. Anstelle von Dollar, Yen, Lira und Euro werden wir bald E-Dollars, E-Yen, E-Lira und E-Euros usw. haben.

Kurz gesagt, mehr beschissenes Papiergeld – nur in digitaler Form.

Außerdem sind CBDCs keine Kryptowährungen. Ja, sie sind digital, verschlüsselt und werden in einem Hauptbuch geführt, aber sie beinhalten keine Blockchain.

Im Wesentlichen und ähnlich wie ein Visa- oder Mastercard-Service beinhaltet CBDC eine ähnliche Ledger-Technologie, aber in diesem neuen und verdrehten Fall handelt es sich um ein kontrolliertes (und nicht verteiltes) Ledger verschlüsselter digitaler Währungen, die von Zentralbanken verwaltet werden.

In diesem neuen Zahlungssystem verfügen wir über digitales Geld, auf das wir über Apps auf unseren Smartphones zugreifen können, mit einem Konto, das direkt mit einer Zentralbank verbunden ist, und zwar (wie uns die politischen Entscheidungsträger erinnern) mit weitaus größerer Geschwindigkeit und geringeren Vermittlungskosten (die sonst für Kreditkarten typisch sind).

Alles gut, oder?

Nicht so schnell…

Die offizielle Erzählung des CBDC: Nur die Hälfte der Geschichte

Wie alle gefährlichen, zentralisierten und kontrollierenden Ideen wurde CBDC in Zeiten der Krise mit tröstenden Worten eingeschmuggelt.

Aber CBDC ist weit mehr als nur ein sich entwickelnder und technologischer „Heureka“-Moment.

CBDCs wurden erstmals vom IWF zu Beginn der Covid-Krise öffentlich angekündigt, die der IWF als bequemen Vorwand nutzte, um jahrzehntelange eigene und andere von den Zentralbanken verursachte (und historisch beispiellose) Schuldensünden zu entschuldigen.

Krisen stärken immer die Macht des Staates, und die Covid-Krise stärkte die Macht des IWF, um neue Wege zu finden, schlechte Ideen zu fördern und gleichzeitig mehr Macht zu zentralisieren. Obwohl dies von den Medien im Jahr 2020 ignoriert wurde, habe ich bereits im Jahr 2020 davor gewarnt.

Dann kam die BIZ im Jahr 2021.

Wie der IWF verkündete auch die BIZ all die guten Nachrichten in einem ruhigen kleinen Video über die „Effizienz“, „Sicherheit“ und „Schnelligkeit“ des CBDC.

Die BIZ erntete die Lorbeeren dafür, dass sie zusammen mit vier anderen wichtigen Zentralbanken (d. h. der Fed, der EZB usw.) und einer ausgewählten Handvoll von 20 anderen „Teilnehmern“ (d. h. denselben katastrophalen Geschäftsbanken, die uns 2008 den GFC beschert haben) die technologische CBDC-Ladung anführte, um bestimmte „Schmerzpunkte und Reibungen“ bei bisher ineffizienten grenzüberschreitenden Abrechnungen und Devisentransaktionen zu beseitigen.

Dann kam Powell.

Inmitten einer globalen Inflationskrise, kreiselnder Märkte und eines vermeidbaren, aber katastrophalen Krieges in der Ukraine schaltete sich die Fed mit ihrer eigenen einseitigen Lobeshymne ein, während die Welt durch größere Schlagzeilen abgelenkt wurde.

Mit ruhiger Miene und gespaltener Zunge verkündete Powell beiläufig, dass die USA ein CBDC haben werden, da die Fed eine „führende Rolle“ bei dessen Entwicklung spiele.

Powell zufolge ist die Fed mit der Sicherheit und Effizienz von Zahlungssystemen betraut“, und wir guten Bürger können der Fed in diesem historischen Prozess helfen, indem wir uns Innovationen zu eigen machen“, während sich die moderne Welt von Telegrafendrähten und Clearingstellen zum neuen Fed Now Service“ entwickelt, der vom CBDC angetrieben wird, um sicherere Finanztransaktionen“ zu gewährleisten.

Powell erinnert uns freundlich daran, dass verteilte Ledger von Kryptowährungen nicht sicher sind, wie ihre Wertschwankungen beweisen.

Obwohl er zugibt, dass stabile Münzen (die direkt mit Währungen verbunden sind) besser sind, sagt er, dass auch sie mit Risiken behaftet sind und daher nicht annähernd so sicher sind wie digitale Währungen, die „den gleichen Regulierungsmaßnahmen unterliegen wie unsere Banken und Finanzunternehmen.“

(Offenbar glaubt Powell, dass die Öffentlichkeit Bear Stearns, Lehman, AIG, Long Term Capital Management und andere „regulierte“ Unternehmen dieser korrupten Sorte vergessen hat…)

Powell schloss dieses Video mit der Aussage, dass die Fed mit einem CBDC ein bereits sicheres System verbessern will – als Ergänzung und nicht als Ersatz für Bargeld. Er versprach außerdem, Fragen des Rechts und des Datenschutzes zu berücksichtigen, und kündigte freundlich an, dass „wir uns darauf freuen, Ihre Gedanken zu diesem wichtigen Thema zu hören“.

Alles schön und gut, sicher, innovativ und demokratisch, oder?

Wieder einmal: Nicht so schnell.

Die andere Geschichte des CBDC: Eine große Lüge mit vielen Auslassungen

Es gibt viele offensichtliche, aber verschwiegene Gefahren (und Motive) hinter der CBDC (denn Lügen durch Weglassen sind das häufigste Symptom einer wohlwollenden Tyrannei).

Was weder der IWF, die BIZ noch Powell erörtert haben, sind wahrscheinlich die ehrlichsten Motive hinter der CBDC.

Töte die Krypto-Konkurrenz

Wie ich fast von Beginn der Krypto-Manie an argumentiert habe, würde der Erfolg der Kryptowährungen schließlich zu ihrem endgültigen Verhängnis werden, da das Konzept alternativer digitaler Währungen außerhalb des Bankensystems eine direkte Bedrohung der souveränen Macht darstellt.

Wenn ich gezwungen wäre, einen „Gewinner“ in einem Krieg zwischen der Macht einer Blockchain-BTC und einem korrupten Bankensystem (das an die Hüfte der souveränen Macht gebunden ist) zu wählen, würde ich (leider) immer auf das korrupte System setzen.

CBDC ist, kurz gesagt, ein direkter Angriff auf die wachsende (und in vielerlei Hinsicht freie und bewundernswerte) Krypto-Narrative.

Schulden-Reset: Negative Zinssätze einführen und die Menschen verarschen

Wie ich schon seit Jahren behaupte, brauchen alle schuldengetränkten Regime negative Zinsen, um aus dem bodenlosen Schuldenloch herauszukommen, das sie selbst geschaffen haben.

Indem sie die Bürger in ein CBDC-System zwingen, können Banken wie die Fed „effizient und schnell“ Negativzinsen einführen (d. h., Sie bezahlen die Banken dafür, dass sie Ihr Geld halten, anstatt positive Zinsen für Ihre Einlagen zu erhalten). Dies ist in Europa bereits geschehen.

Angesichts der Tatsache, dass das Verhältnis von Schulden zu BIP in allen großen Ländern weit über die fatalen 100 % hinausgeht und das Verhältnis von Kapital zu Vermögen die 200:1-Marke überschreitet, ist es in einem Umfeld steigender Zinsen und sinkender Steuereinnahmen offensichtlich, dass Länder wie die USA es sich nicht einmal leisten können, die Zinsen für ihre beispiellosen Schuldenberge zu zahlen.

Vor diesem üblen Hintergrund ermöglichen es die CBDC-Systeme den verschuldeten Staaten, ihre Bürger besser zu kontrollieren und sie somit zu bestehlen.

Wenn Währungen „zurückgesetzt“ werden (wie in Deutschland im Jahr 48), kann die Regierung Ihr altes Geld in das neue Geld „konvertieren“, während sie gleichzeitig (aufgrund einer „Krise“) einen Prozentsatz für sich behält, um ihre Schulden über digitale Hold-Backs (d.h. Diebstahl) zu bezahlen.

Und angesichts der Tatsache, dass die gesamte Welt mit über 300 Billionen Dollar verschuldet ist, kann man darauf wetten, dass eine massive Umschuldung (ähnlich einer globalen Bankrotterklärung) unvermeidlich ist. Um diese bankinterne und grenzüberschreitende Umstrukturierung (Diebstahl) „effizienter“ zu gestalten, werden bereits im Vorfeld CBDCs eingeführt.

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die Kontrolle des Geldes und der Freiheiten der Bürger geht.

Ein bargeldloser Kontrollstaat

Trotz Powells gegenteiligen Worten (die ebenso unzuverlässig sind wie sein vorübergehendes Inflationsversprechen) besteht das längerfristige Ziel und die Praxis eines erzwungenen digitalen Währungssystems darin, das Bargeld aus dem System zu entfernen.

Unter einem CBDC-Regime kann das Geld der Bürger digital überwacht, einbehalten, eingefroren, besteuert, bestraft oder anderweitig kontrolliert werden, sollte ein Bürger (oder eine Ansammlung von Bürgern) den Staat herausfordern oder bedrohen – zu Recht oder zu Unrecht.

Ich denke da an die Trucker in Kanada…

Aber wie Mussolini selbst sagte: „Der Faschismus ist die perfekte Verbindung von Unternehmen und Staat.“ CBDC ist ein großer Schritt in diese traurig bekannte Richtung.

Kurz gesagt, die finanzielle und persönliche Privatsphäre verschwindet langsam aber sicher unter einem CBDC-System, und Sie können sicher sein, dass, wenn der verrückte König George im Jahr 1776 Zugang zu CBDC gehabt hätte, Leute mit schlechter sozialer Kreditwürdigkeit wie Ben Franklin, Thomas Jefferson, George Washington oder James Madison überwacht, eingefroren und finanziell impotent gemacht worden wären, lange bevor sie jemals eine Chance gehabt hätten, sich in der Nähe der Freiheitsglocke in Philadelphia frei zu versammeln.

Selbst wenn Powell heute Rechts- und Datenschutzrechte verspricht, was passiert dann morgen, wenn wir unweigerlich (wenn nicht schon jetzt) unter einen anderen verrückten König fallen?

Um es ganz offen zu sagen: Bei CBDC geht es nicht um Freiheit, individuelle Rechte oder Privatsphäre. Es handelt sich um reine Kontrolle, die sich als sicheres Zahlungssystem und schnellere grenzüberschreitende Währungsabrechnungen tarnt.

Aber was würden Sie vorziehen? Was ist wichtiger – persönliche Freiheit oder „effiziente Zahlungssysteme“?

Powell sagte, er sei „gespannt“ auf unsere Gedanken. Nun, jetzt hat er meine.

Offen gesagt: Schande über ihn.

Gold, CBDC und ein Mangel an einfachen Antworten

In Anbetracht der oben dargelegten Tatsache, dass es keine einfachen Antworten auf unseren derzeitigen globalen Albtraum (politisch, finanziell oder ethisch) gibt, die allein auf dem Vertrauen in Institutionen, einzelne Führungspersönlichkeiten oder sogar Technologien beruhen können, da jede dieser „Lösungen“ durch das menschliche Element der Korruption und Unwissenheit gefährdet ist – was wird uns retten?

Habe ich eine Antwort auf diese vielfältigen und zunehmend beunruhigenden Zeichen und Zeiten?

Ich habe keine.

Gold kann natürlich nicht das Problem der zerbrechenden Religionen, Volkswirtschaften, Politik, Gesellschaften, Währungen, Grenzen und Systeme lösen, die jeden Tag in den Schlagzeilen stehen.

Das ist eine menschliche oder sogar spirituelle Frage, die ich hier nicht zu beantworten/lösen versuche.

Ebenso wenig kann ich den genauen Zeitpunkt, die Maßnahmen und den Missbrauch von CBDC auf kurze oder lange Sicht vorhersagen.

Wird es goldgedeckte SDRs geben? Werden sich die Bankensysteme und die Kreditkartensysteme sofort oder langsam ändern? Wann wird Gold frei floaten? Wann werden die Derivatemärkte implodieren? Was wird die nächste Bankenkrise auslösen?

Wiederum: Ich kann es weder sagen noch die Zeit bestimmen. Keiner kann das.

Was ich leider sagen kann, ist, dass politische und monetäre Korruption, vom alten China bis zur modernen DC, oder von römischen Münzen oder beschissenen Papierdollars bis zu „fortschrittlichen“ CBDCs nichts Neues unter der Sonne ist.

Aber Gold (das aus dem Periodensystem und nicht aus einem periodischen Drucker stammt) ist weder durch Sonnenstrahlen noch durch menschliche Mechanismen korrumpiert worden. Es kann nicht gedruckt, per Mausklick angeklickt oder digitalisiert werden. Leider: Es ist für Regierungen und Banken schwieriger zu kontrollieren.

Ausnahmslos war physisches Gold immer die einzige Form von echtem Geld, die den Tod eines Systems und einer Währung nach der anderen überlebt hat, ob sie nun von antiken Metallurgen, modernen Gelddruckern oder digitalen Betrügern entwertet wurden.

Während die Geschichte ihr trauriges und verzweifeltes Muster von mehr Kontrolle, mehr Entwertung und mehr doppeldeutigem Gerede fortsetzt, kann ich nur Teile meines Glaubens und meines Vermögens in den einen Vermögenswert – den einzigen Vermögenswert – setzen, der immer den Wohlstand der Bürger in einer Welt bewahrt hat, in der seine Führer ihn seit Tausenden und Abertausenden von Jahren konsequent zerstört haben (von Münzen, Bargeld und digitalem Geld).