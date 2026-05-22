2026 – Von Kartoffeln und Mistgabeln

Ashes of Pompeii

Wir treten in eine Periode ein, in der multiple systemische Zusammenbrüche kollidieren, anstatt nacheinander stattzufinden – und das übliche Vokabular von Krisen erscheint unangemessen. Sich überschneidende Konflikte, sich verschärfende Energiemärkte, brüchige Gesellschaftsverträge, Staatsschuldenberge, die wenig Spielraum lassen, und ein Agrarsektor, der am Rande eines perfekten Sturms steht. Dies ist kein einzelner Notfall, der von einer einzelnen Behörde gemanagt werden kann. Es ist eine Polykrise, und sie trifft auf eine westliche Welt, die vermutlich so schlecht wie nie zuvor darauf vorbereitet ist, zu reagieren. Die Institutionen, die die Reaktion koordinieren sollten, sind ausgehöhlt. Das öffentliche Vertrauen, das nötig ist, um gemeinsame Opfer zu verlangen, ist verschwunden. Was bleibt, ist eine Landschaft fragmentierter Autorität, erschöpfter Ressourcen und einer Bevölkerung, die glaubt, dass die Verantwortlichen die physische Welt, die sie angeblich regieren, nicht verstehen.

Noch mehr als die Energieknappheit, die in den meisten Schlagzeilen steht, könnten Landwirtschaft und Nahrungsmittel der Funke sein, der die Welt in Brand setzt. Steigende Düngemittel- und Energiekosten, zusammen mit einem vorhergesagten „Super-El-Niño“ später in diesem Jahr, werden Erntezyklen auf mehreren Kontinenten stören. Hunger wird wahrscheinlich viele treffen, die ihn nie zuvor erlebt haben.

Dies geschieht in einer Situation, in der die politische Klasse den Großteil ihrer (unverständlicherweise noch) vorhandenen Glaubwürdigkeit bereits aufgebraucht hat. Die Zustimmungswerte liegen nahe historischer Tiefststände, und diese Erosion erstreckt sich über alle Parteilinien hinweg. Auch keine glaubwürdige Opposition wartet in den Startlöchern. Die alten politischen Maschinerien haben den Bezug zum Alltagsleben verloren und operieren eher als geschlossene Ökosysteme denn als repräsentative Körperschaften. Politische Parteien agieren außerhalb oder oberhalb der Gemeinschaften, denen sie dienen sollen, und Regierungsführung ist zu einer Übung in internen Manövern geworden, anstatt Probleme zu lösen. Dieses Vakuum wurde mit einer anderen Währung gefüllt: Vernetzung, Klientelismus und die Fähigkeit, bürokratische Korridore zu navigieren. Echte Kompetenz – die Art, die Dinge aufbaut, Infrastruktur erhält und materielle Systeme versteht – wurde an den Rand gedrängt. Das Ergebnis ist eine Führungskohorte, die vielleicht geschickt darin ist, interne Beziehungen und virtuelle Wahrnehmungen zu verwalten, aber völlig unfähig ist, die physikalische Realität zu regieren.

Diese Kluft zwischen Management und Materialität ist tief. Viele von heutigen Führungskräften sind in einer Umgebung groß geworden, die von MBA-Logik geprägt ist, in der Erfolg an Quartalsberichten, Powerpoint-Folien und optimierten Tabellenkalkulationen gemessen wird. In dieser Welt wird ein Problem gelöst, indem ein Budget zugewiesen, eine Initiative umbenannt oder ein Organigramm umstrukturiert wird. Aber Linien in einer Excel-Tabelle sind nicht die Realität. Pixel auf einem Bildschirm bauen kein Weizen an, reparieren keinen Transformator oder raffinieren keinen Dünger. Ein erhöhtes Budget für Ernährungssicherheit nützt nichts, wenn die Agronomen, die Transportnetze und die Energie für den Betrieb von Bewässerungssystemen nicht mehr vorhanden sind. Sie können eine physische Knappheit nicht mit einem Finanzinstrument managen. Doch genau das ist das Werkzeug, mit dem so viele Entscheidungsträger ausgebildet wurden, zu arbeiten. Das Ergebnis ist eine herrschende Klasse, die fließend über Strategien sprechen kann, aber ratlos ist, wenn ein Hafen verstopft, eine Ernte ausfällt oder das Stromnetz flackert.

Die Erosion des praktischen Wissens erstreckt sich bis in die Bildung. Absolventen verlassen die Schule zunehmend ohne grundlegende Fähigkeiten, und die Einschreibungen in MINT-Fächern sind in großen Teilen des Westens zurückgegangen. In der Zwischenzeit produzieren Länder wie Iran heute so viele MINT-Absolventen wie die Vereinigten Staaten. Dies ist nicht nur eine Statistik. Es zeigt einen Wandel an, wer in Zukunft über das technische Wissen verfügen wird, das für den Erhalt komplexer Gesellschaften erforderlich ist.

Gleichzeitig wird das Rechtssystem in politische Kämpfe hineingezogen. Rechtsstreitigkeiten als Waffe (Lawfare) sind heute sowohl in Amerika als auch in Europa Routine, um Gegner zu belästigen, politische Maßnahmen zu verzögern und Widersacher zu erschöpfen. Diese Taktik diskreditiert die Justiz und lädt zur Eskalation ein, indem sie Gerichte zu einer weiteren Front im Kulturkampf macht, anstatt zu neutralen Schiedsrichtern. Trotz der Lawfare werden einige ihrer Ziele an die Macht gelangen – Trump ist das wichtigste Beispiel. Und es ist zu erwarten, dass diejenigen, die in der Vergangenheit verfolgt oder strafrechtlich verfolgt wurden (je nach Standpunkt), in Zukunft ähnliche Taktiken anwenden werden. Kein gutes Zeichen für die Regierbarkeit in der Zukunft.

Das Vertrauen ist auch anderswo erodiert. Die Medienlandschaft ist in konkurrierende Narrative zerfallen, von denen jedes Autorität für sich beansprucht, während es das Vertrauen des Publikums, das es angeblich informiert, verliert. Die Menschen haben sich in separate Informationsökosysteme zurückgezogen, was eine gemeinsame Realität nahezu unmöglich macht. Wenn einst weitgehend vertrauenswürdige Medieninstitutionen Dinge als Tatsache präsentieren, die mit ein oder zwei einfachen Klicks als falsch oder extrem irreführend entlarvt werden können, ist jede Glaubwürdigkeit verloren. Ohne Einigung auf grundlegende Fakten wird koordiniertes Handeln undenkbar schwierig.

Unterdessen hat die wirtschaftliche Stagnation und die Deindustrialisierung die Kluft zwischen den Sicheren und den Prekären vergrößert. Armut und Ungleichheit erreichen generationenübergreifende Spitzenwerte. Rekordverschuldung bedeutet, dass der alte Ausweg – sich mit Geld aus der Schlinge zu kaufen – weitgehend versperrt ist. Aber selbst wenn das Geld verfügbar wäre, bleibt das zugrundeliegende Problem: Geld ist kein Ersatz für Kapazität. Eine Führungskraft, die darauf trainiert ist, Budgets als Hebel zu betrachten, kann nicht begreifen, dass man keine Mittel für eine Ware beschaffen kann, die schlichtweg nicht existiert. Wenn das Düngemittelwerk stillgelegt ist, wenn die qualifizierten Techniker in Rente sind, wenn die Energie für die Produktion nicht verfügbar ist, wird keine noch so große Finanzspritze sie herbeizaubern. War die Krise von 2008 eine finanzielle, so ist das Fundament der heutigen Krise physisch.

All dies wirft eine brutale Frage auf. Wie bewältigt man einen sich überschneidenden Notfall, wenn man sich nicht einmal darüber einig ist, was der Notfall ist – geschweige denn, wer die Reaktion anführen sollte? Opfer sind unvermeidlich. Lieferketten werden sich verschärfen. Der Lebensstandard wird sinken. Harte Entscheidungen über die Verteilung müssen getroffen werden. Doch der traditionelle Weg des demokratischen Konsenses – bei dem die Führung die Bedrohung erklärt, die breite Öffentlichkeit vorübergehende Härten akzeptiert und alle gemeinsam voranschreiten – ist schlichtweg nicht verfügbar. Das für diesen Gesellschaftsvertrag notwendige Vertrauen ist aufgebraucht. Unter diesen Bedingungen Einheit zu erwarten, ist nicht nur naiv. Es ist eine Ablenkung von der Arbeit, die tatsächlich getan werden muss.

Wenn Konsens vom Tisch ist, und wenn die Werkzeuge des Financial Engineerings keine physische Kapazität herbeizaubern können, und wenn die Verantwortlichen nie gezwungen waren, Kompetenz über das Managen von Wahrnehmungen hinaus zu beweisen – was bleibt dann? Uns bleibt eine Reihe von akuten Drücken und eine herrschende Klasse, der es an Glaubwürdigkeit, Fähigkeiten und einer gemeinsamen faktischen Grundlage mangelt, um sie anzugehen. Die Polykrise wartet nicht auf die Erholung unserer Institutionen. Sie schreitet nach ihrem eigenen Zeitplan voran. Die erste Frage ist nicht, wie wir sie lösen. Die Frage ist, wie wir sie überhaupt angehen können, wenn die Mechanismen für kollektive Entscheidungen versagt haben. Opfer werden gebracht werden müssen, aber wie entscheiden wir was, wen und wo, wenn wir uns nicht darauf einigen können, was real ist oder wer das Recht hat, zu fordern?

Im Jahr 2008 sagte Präsident Obama bekanntlich zu einer Gruppe von CEOs der „Too big to fail“-Finanzinstitute: „Ich bin das Einzige, was zwischen euch und den Mistgabeln steht.“ Dieses Mal gibt es niemanden, nichts, was, wenn es darauf ankäme, sich den Mistgabeln entgegenstellen könnte.

Ist 2026 endlich das Jahr von Obamas Mistgabeln? In der Zwischenzeit sollten wir sie gut nutzen, um Kartoffeln zu pflanzen – sie könnten im nächsten Winter nützlich sein.