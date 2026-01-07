2026 war der Beginn vom Ende der westlichen Welt

Paul Craig Roberts

2026 war das Jahr, in dem der Niedergang der westlichen Zivilisation unumkehrbar wurde. In den Vereinigten Staaten war die von den Gründervätern errichtete Republik zu einer Mob-Demokratie verkommen, einer Form des Kommunismus – einem Regime, in dem 42 Millionen Amerikaner, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, für sich selbst zu sorgen, sich ihren Lebensunterhalt durch die Stimmen der 170 Millionen Erwerbstätigen sichern und damit die arbeitende Bevölkerung faktisch zu Leibeigenen degradieren, die einer neuen privilegierten Klasse dienen.

Die langen Jahre offener Grenzen haben die Vereinigten Staaten mit Millionen illegaler Einwanderer-Invasoren geflutet, die sich nicht mehr assimilieren, sondern eigene kulturelle Zonen errichten und für ihre eigenen Rechtsordnungen eintreten. Das Land wurde in einen Turm zu Babel verwandelt, in dem es kein gemeinsames Ziel mehr gibt. Das Konzept Amerikas als geeinte Nation hörte auf zu existieren, als sich die Vereinigten Staaten im Multikulturalismus auflösten. Symbolisiert wurde diese Transformation durch die Vereidigung des Bürgermeisters von New York, eines in Afrika geborenen Muslims, Zohran Mamdani, auf einen Koran.

Trump versuchte, die Vereinigten Staaten durch Akte militärischer Aggression zu einen. Er griff Nigeria und Venezuela an und entführte den venezolanischen Präsidenten und die First Lady. Er sprach Angriffsdrohungen gegen Kolumbien, Mexiko, Kuba und Iran aus. Militarismus wurde zum Grundelement der US-Außenpolitik.

Maßstäbe verschwanden praktisch vollständig. Integrität war Vergangenheit. Nachrichtenberichterstattung wurde zu Narrativen im Dienst finanzstarker und mächtiger Interessen. Die digitale Revolution brachte endlose Betrügereien, Identitätsdiebstähle sowie Unsicherheit von Vermögenswerten und Personen hervor. Präsidentschaftswahlen wurden gestohlen, wie 2020. Konflikte wurden angezettelt, um den militärisch-industriellen Sicherheitskomplex zu bereichern und Großisrael voranzutreiben. Die amerikanische Mittelschicht schrumpfte weiter. Der Schrumpfungsprozess, der mit der Auslagerung amerikanischer Industriearbeitsplätze und dem Import von Ausländern über H-1B-Arbeitsvisa begann, beschleunigte sich durch künstliche Intelligenz und Robotik. Es gab keine Aufstiegsleitern mehr, um illegale Einwanderer und neue Arbeitskräfte in selbsttragende Beschäftigung zu führen.

Die Trump-Regierung versuchte, den Niedergang einzudämmen und umzukehren, doch die Bundesbürokratie war mit Millionen demokratischer Mitarbeiter besetzt, die durch demokratische Bundesrichter geschützt wurden, und die Regierungsbürokratie verweigerte dem Präsidenten die Zusammenarbeit.

Trump konnte Amerika nicht aus den Kriegen herausholen wegen der Macht des militärisch-industriellen Sicherheitskomplexes und Israels. Um der Macht und dem Profit dieses Komplexes zu dienen, wurde Präsident Trump gezwungen, eine militärische Konfrontation mit Venezuela zu eröffnen, den venezolanischen Präsidenten und die First Lady zu entführen und sie unter falschen Anklagen vor Gericht zu stellen. Die Israel-Lobby und Netanjahu verlangten vom amtierenden Präsidenten Trump erneut einen Angriff auf Iran. Die daraus resultierenden Kriegsgewinne, die aus dem Haushalt abflossen, machten es unmöglich, das Wachstum der US-Staatsverschuldung einzudämmen.

Der rasche Anstieg der amerikanischen Staatsverschuldung trug zum raschen Anstieg des Dollarpreises von Gold und Silber bei. Die Hauptgefahr für den Dollar und für die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, ihre massive Verschuldung zu finanzieren, ist jedoch die Instrumentalisierung des Dollars durch Sanktionen gegen Russland, Iran, Kuba, Venezuela und jedes Land, das seine Innen- und Außenpolitik nicht dem Willen Washingtons unterordnet. Solange die US-Staatsverschuldung in Form von US-Staatsanleihen die Reserven der Zentralbanken der Welt ausmacht, ist die Finanzierung der US-Schulden kein Problem. Ein Anstieg der amerikanischen Schulden bedeutete lediglich einen Anstieg der Reserven des weltweiten Bankensystems. Mit der Verhängung der Sanktionen erkannten die Zentralbanken jedoch, dass das Halten von Reserven in US-Staatsanleihen zur Beschlagnahmung dieser Reserven führen kann, wie es bei Russland geschah. Als sich die Zentralbanken von Alternativen zu US-Staatsanleihen abwandten, schwächte sich der US-Dollar ab und verlor seine Macht.

Die Vereinigten Staaten von Amerika verloren nicht nur ihre Existenz an Millionen von Einwanderer-Invasoren. Sie verloren auch ihre Unabhängigkeit an die Israel-Lobby und an Ministerpräsident Netanjahu, einen Mann, der von seiner eigenen Regierung und vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt ist. Der amerikanische Präsident Trump hat wiederholt eine demütigende Unterordnung unter diesen angeklagten Kriminellen gezeigt.

In den Vereinigten Staaten und insbesondere in der Republikanischen Partei lautet die zwingende Frage, ob jemand ein Antisemit ist. Denken Sie einen Moment über diesen Begriff nach. Einst bedeutete Antisemit eine Person, die Juden hasste und ihnen Schaden zufügen wollte. Heute bedeutet er, dass jeder, der Israel kritisiert – so mild diese Kritik auch sein mag – dies nicht aus moralischem Gewissen tut, nicht aus Ablehnung gegenüber israelischen Soldaten, die palästinensischen Frauen und Kindern in den Kopf schießen, Krankenhäuser voller Verletzter und Kranker bombardieren, Schulen voller Kinder bombardieren, Wohnhäuser voller Zivilisten bombardieren, sondern aus Judenhass. So werden etwa Kritiken am andauernden israelischen Völkermord in Palästina als Ausdruck von Judenhass abgetan.

Keine andere ethnische Gruppe ist derart vollständig vor Rechenschaft für Verbrechen geschützt. Amerikanische Studenten, die Israels Völkermord in Palästina kritisieren, werden von den Universitäten verwiesen. Sind die Studenten Ausländer, deportiert Trump sie in ihre Heimatländer. In Bundesstaaten wie Texas und Florida disqualifizieren Kritik an Israel und die Beteiligung an Boykotten Israels Amerikaner davon, für den Staat zu arbeiten oder Verträge zur Lieferung von Waren und Dienstleistungen an den Staat zu erhalten. Es sollte Amerikaner gleichermaßen schockieren und beschämen, dass es Israel gelungen ist, das verfassungsmäßig garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung außer Kraft zu setzen.

Das moralische Gewissen der westlichen Welt verschwand, als Israel Mütter und ihre Babys in den Kopf schießen konnte, während jeder Protest als Judenhass verboten wurde.

Betrachten Sie den Begriff Antisemitismus. Warum gibt es nur für Juden einen Begriff, der jeden Versuch zurückweist, sie für Völkermord oder irgendein anderes Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen? Jeder andere auf der Welt kann für Menschenrechtsverletzungen, für das Eindringen fremder Geheimdienste oder für Angriffe auf Kriegsschiffe zur Rechenschaft gezogen werden – wie Israel es 1967 mit dem Angriff auf die USS Liberty tat, bei dem rund 200 Angehörige der US-Navy getötet oder verwundet wurden. Dennoch war kein Protest erlaubt. Tatsächlich wissen nur wenige Amerikaner überhaupt davon.

Präsident Trump konnte Amerika nicht retten, weil er Amerika nicht von Israels Kontrolle befreien konnte. Die Republikanische Partei unterstützte Israel stärker als den eigenen Präsidenten.

Der soziale und moralische Verfall der Vereinigten Staaten ist noch gravierender. Feministinnen zerstörten die natürliche Beziehung zwischen Männern und Frauen in der westlichen Gesellschaft. Die Familie wurde zum Opfer. Heute erfolgen 40 % der Geburten in Amerika außerhalb der Ehe. Es gibt nicht mehr zwei Eltern, die ein Kind aufziehen. Mitunter gibt es gar keine. Da sowohl Ehemann als auch Ehefrau karriereorientiert sind, werden Kinder Kindertagesstätten und Bildschirmen überlassen.

Seit Alfred Blumrosen bei der EEOC den Civil Rights Act von 1964 auf den Kopf stellte und trotz seines ausdrücklichen Verbots Quoten durchsetzte, sind weiße heterosexuelle Männer in Amerika Bürger zweiter Klasse vor dem Gesetz. Blumrosens Einführung von Rassenquoten zerstörte das amerikanische Leistungssystem, das Grundlage für Universitätszulassung, Beschäftigung und Beförderung war, indem proportionale Vertretung sogenannter „bevorzugter Minderheiten“ vorgeschrieben wurde. Zu den Schwarzen kamen Frauen und sexuell Pervertierte als bevorzugte Minderheiten hinzu. Heute dominieren Frauen Medien, Bildung, Recht und Gesundheitswesen und nähern sich den Vorstandsvorsitzenden großer Unternehmen, wo sie inzwischen 48 % der Führungskräfte amerikanischer Konzerne stellen. Weiße Männer können keinen Zugang zu Eliteuniversitäten mehr in einem Anteil erhalten, der ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Sie erleben daher das Gegenteil von Affirmative Action. Sie erleben legale, aber verfassungswidrige Rassen- und Geschlechterdiskriminierung – und das seit 60 Jahren. Stellen Sie sich das vor. Wie passt das zu gleichen Rechten? Warum bestrafte Amerika weiße heterosexuelle männliche Bürger, um Schwarze, Frauen und sexuell Pervertierte zu fördern? Gibt es einen besseren Weg, ein Land zu zerstören? Wer ist für dieses Verbrechen verantwortlich? Warum hat die amerikanische Gesellschaft diese verfassungswidrige Diskriminierung 60 Jahre lang toleriert?

Die Keuschheit der Frauen ist eine längst aufgegebene Tugend. Heute feiern Bücher von Frauen die Tugenden und den Reiz der Hurenhaftigkeit. Mittelalte Frauen schreiben New-York-Times-Bestseller darüber, wie sie durch das Verlassen ihres Ehemanns und ihrer Kinder Selbstliebe und den besten Sex ihres Lebens fanden. Auf solchen Frauen kann keine Nation aufgebaut werden.

Eine aktuelle Umfrage des Manhattan Institute zeigt, dass nur wenige Republikaner die Fragen unserer Zeit oder die Gefahren für das Fortbestehen der westlichen Zivilisation verstehen. Eine Zivilisation beruht auf einem Glaubenssystem, und wenn diese Überzeugungen über Jahrzehnte hinweg durch ständige Angriffe und durch Propaganda ausgehöhlt werden, die ein Land dazu bringen soll, fremden Interessen zu dienen, wird sie zerstört und ungeschützt ihren Feinden ausgeliefert.

In ganz Europa ist die Lage noch schlimmer. Ethnische nationale Existenz wird heute mit Nazismus gleichgesetzt. In Frankreich ist Marine Le Pen, die Vorsitzende der größten politischen Partei des Landes, von der Kandidatur ausgeschlossen. Keine europäische Regierung vertritt ihre ethnische Bevölkerung – mit Ausnahme der Regierung Ungarns und vielleicht Polens. Die übrigen vertreten die Einwanderer-Invasoren, die schrittweise das Recht erwerben, außerhalb der Gesetze des Landes zu leben. Vergewaltigungen schwedischer, norwegischer und britischer Frauen sowie minderjähriger Mädchen durch Einwanderer-Invasoren bleiben weitgehend unbestraft. Tatsächlich kann es für Frauen, insbesondere in Skandinavien und im Vereinigten Königreich, gefährlich sein, Vergewaltigungen anzuzeigen, da die Anzeige als Hassverbrechen interpretiert werden kann.

Es ist außergewöhnlich, dass amerikanische Feministinnen hierzu vollkommen schweigen.

Die Europäische Union wurde geschaffen, um die ethnischen Nationalitäten Europas zu unterdrücken und ihre Souveränität zu zerstören, indem man sie einer künstlichen Konstruktion namens Europäische Union unterwarf. Die EU ist eine autokratische Institution, in der alle Macht bei ernannten Führern liegt, nicht bei gewählten Vertretern. Die gewählten Vertreter sind nichts weiter als eine Tarnung für die geschaffene Autokratie. Dies zeigt, dass es in Europa keinen Respekt mehr für die Souveränität der europäischen Völker gibt. Sie sollen von jenen regiert werden, die sich selbst zu Herrschern ernennen.

Dies ist eine fragile Struktur, und um sie zusammenzuhalten, konzentriert sich die Europäische Union auf die angebliche „russische Bedrohung“, gegen die Europa geeint werden müsse. Die Vorbereitung auf einen Krieg mit Russland ist somit die Strategie, um die europäischen Nationen gefangen zu halten. Sollte dieser Krieg jedoch stattfinden, wird es kein Europa mehr geben.

Was stimmt nicht mit der europäischen Führung, dass sie nicht erkennt, dass ein Krieg mit Russland das Ende Europas bedeutet? Was ist von einem Krieg zu gewinnen, der die eigene Existenz beendet? Europas Unfähigkeit, sich dieser grundlegenden Frage zu stellen, zeigt eine Abwesenheit der Fähigkeit, Fakten zu erkennen und zu denken.

Amerikaner haben dasselbe Problem. Was die überwältigende Mehrheit der Öffentlichkeit hören will, ist das, was sie ohnehin schon denkt. Sie wollen nicht, dass ihre Gehirnwäsche und Indoktrination in Frage gestellt werden. Das ist unbequem, und sie sind lieber bequem als informiert. Also klammern sie sich an falsche Erklärungen, die sie im Wolkenkuckucksheim halten.

Wenn ein Volk, das so uninformiert ist, so von Fakten entfremdet, so bequem in der Unwirklichkeit, in der es lebt, mit der Bedrohung seiner weiteren Existenz konfrontiert wird – wie soll es damit umgehen? Es kann es nicht.

Ich habe mein Erwachsenenleben damit verbracht, Amerikanern gute Informationen zu liefern. Ich hätte mir keine schwierigere Aufgabe aussuchen können. Amerikaner sind im Wesentlichen immun gegen jede Realität, die über ihre persönlichen Umstände hinausgeht. Dadurch war es leicht, ihre nicht-persönlichen Umstände im Laufe der Zeit dramatisch zu verändern, ohne dass sie es bemerkten. Heute liegt die Verfassung, die einst die Rechte der Amerikaner schützte, in Trümmern. Amerikaner werden von zig Millionen nicht-weißer Einwanderer-Invasoren überrannt, die sich nicht assimilieren, sondern eigene Gemeinschaften errichten und vor dem Gesetz privilegiert werden. Wenn wir es ehrlich betrachten, sind die Vereinigten Staaten kein Land mit ethnischer Grundlage mehr. Sie sind ein instabiler Turm zu Babel, in dem Moral sexueller Freizügigkeit gewichen ist und Integrität verschwunden ist.

Können wir wirklich erwarten, dass ein amerikanischer Präsident eine derart verfallene Situation mit einer Bevölkerung umkehrt, die so gleichgültig ist, dass sie keinerlei Realitätssinn mehr besitzt? Mit einer Demokratischen Partei, die sich einem Sodom-und-Gomorra-Turm zu Babel verschrieben hat, und einer Republikanischen Partei, von der 60 % ihrer Mitglieder „Israel zuerst“ verpflichtet sind – welche Zukunft hat Amerika?