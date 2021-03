28 Billionen Gründe, einen Plan B zu haben

Bei Geschäftsschluss am Montag, den 1. März, also vor wenigen Tagen, überschritt die US-Staatsverschuldung zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 28 Billionen Dollar.

Auf den Penny genau traf die Staatsverschuldung 28,004,376,276,999.35 Dollar.

Und bedenken Sie, dass diese Zahl nicht die $1,9 Billionen an „Covid-Stimulus“ enthält, die Uncle Sam gerade verabschieden will, ganz zu schweigen von all den anderen Defizitausgaben, die bereits für dieses laufende Fiskaljahr erwartet wurden.

Sie können also schon sehen, wie die Schulden in kürzester Zeit die 30 Billionen Dollar-Marke überschreiten werden.

Es ist bemerkenswert, dass die Vereinigten Staaten mehr als zwei Jahrhunderte brauchten, um ihre erste Billion Dollar an Schulden anzuhäufen – ein Meilenstein, der am 22. Oktober 1981 erreicht wurde.

In diesen zwei Jahrhunderten (74.984 Tage, um genau zu sein) kämpften die USA in zwei Weltkriegen, bekämpften die Spanische Grippe, hatten mit der Großen Depression zu kämpfen, führten den Kalten Krieg gegen die Sowjetunion, kämpften den Bürgerkrieg gegen sich selbst, brachten einen Mann auf den Mond usw., bevor sie die Grenze von 1 Billion Dollar Schulden überschritten.

Diese jüngste Billion an Schulden jedoch brauchte nur 152 Tage, um sich anzuhäufen.

Stellen Sie sich das vor: fast 75.000 Tage für die erste Billion, 152 Tage für die jüngste.

Noch verblüffender ist, dass die Staatsverschuldung erst im September 2017 den Meilenstein von 20 Billionen Dollar überschritten hat.

Wenn also die Schulden in den nächsten Monaten zweifellos 30 Billionen Dollar erreichen, bedeutet das, dass sie in weniger als vier Jahren um 10 Billionen Dollar gewachsen sind.

Und es ist absolut kein Ende in Sicht. Das Finanzministerium und die Federal Reserve sind beide im Gleichschritt fanatisch: Keine Menge an Schulden ist zu viel, keine Menge an Gelddrucken ist zu viel.

Sie finden es vollkommen logisch, dass die Regierung große Teile der Wirtschaft einschränkt und finanzielle Anreize für die Menschen schafft, wirtschaftlich unproduktiv zu sein, aber dann die Differenz ausgleicht, indem sie Geld druckt und sich verschuldet.

Sie kümmern sich nicht um die langfristigen finanziellen Folgen ihrer Entscheidungen, geschweige denn um die sozialen und psychologischen Auswirkungen.

Wenn Sie mit ihnen übereinstimmen, dass die Vereinigten Staaten und andere westliche Nationen weiterhin unendliche Mengen an Schulden anhäufen und die Geldmenge mit mutwilliger Hingabe ausweiten könnten, und dass es für immer und ewig bis zum Ende der Zeit keine Konsequenzen geben wird, dann ermutige ich Sie, nichts zu tun.

Aber für rationale, denkende Menschen gibt es jetzt 28 Billionen Gründe, einen Plan B zu haben.

Denken Sie daran, der ganze Zweck hinter einem Plan B ist es, sich in eine Position der Stärke zu bringen, unabhängig davon, was als nächstes passiert (oder nicht passiert).

Es ist zum Beispiel kein Nachteil, völlig legitime Schritte zu unternehmen, um Ihre Steuern legal zu senken. Oder eine robustere Struktur aufzubauen, damit Sie mehr Geld für den Ruhestand zurücklegen können.

Dies sind beides großartige Plan B-Werkzeuge. Sie versetzen Sie in eine Position der Stärke, unabhängig davon, was als nächstes passiert oder nicht.

Ein weiterer Plan ist es, sicherzustellen, dass Sie, egal was passiert, immer einen anderen Ort haben werden, an den Sie gehen können – ein anderes Land, in dem Sie das volle Recht haben, zu leben, zu arbeiten, zu investieren und Ihre Familie mitzubringen.

Eine Möglichkeit, das zu tun und über die wir viel sprechen, ist die zweite Staatsbürgerschaft.

Eine zweite Staatsbürgerschaft kann auf verschiedene Weise erworben werden – zum Beispiel, wenn Sie Eltern oder Großeltern aus bestimmten Ländern wie Irland, Polen oder Italien haben.

Oder Sie können die Staatsbürgerschaft von einigen Ländern (wie St. Lucia oder Dominica) erwerben, indem Sie eine finanzielle Investition oder eine offizielle Spende in diesem Land tätigen.

Und Sie können die Staatsbürgerschaft auch erhalten, indem Sie zuerst einen legalen Wohnsitz erhalten und einen formalen Einbürgerungsprozess durchlaufen.

Die Staatsbürgerschaft ist großartig, weil sie mit einem Reisepass einhergeht – ein zusätzliches Reisedokument, das Ihnen Türen auf der ganzen Welt öffnen kann, von visafreiem Reisen bis hin zur Eröffnung von Finanzkonten in Übersee.

Außerdem wird die Staatsbürgerschaft in der Regel an Kinder und Enkelkinder weitergegeben, was bedeutet, dass die Arbeit, die Sie jetzt leisten, um einen zweiten Pass zu erhalten, kommenden Generationen zugute kommen kann.

Aber nur einen Schritt weiter als die Staatsbürgerschaft ist die Erlangung eines zweiten Wohnsitzes; hier durchlaufen Sie den formalen Prozess der Erlangung eines legalen Wohnsitzes in einem fremden Land.

In Panama zum Beispiel können die meisten Menschen leicht Einwohner werden, indem sie eine Gesellschaft gründen – sogar eine ruhende – und etwa 10.000 Dollar auf ein lokales Bankkonto einzahlen, und zwar mit dem „Friendly Nations Visa“.

Andere Länder, wie Barbados oder Bermuda, bieten qualifizierten digitalen Nomaden oder Fernarbeitern derzeit eine einjährige Aufenthaltsgenehmigung mit der Option auf Verlängerung.

Mexiko ist eine weitere gute Option, da eine legale Aufenthaltsgenehmigung relativ einfach und kostengünstig zu erhalten ist. Und es gibt so viele Möglichkeiten, dies zu tun.

Ich habe zum Beispiel kürzlich erfahren, dass jeder, der in Mexiko ein Kind zur Welt bringt, automatisch mexikanischer Staatsbürger wird.

Aber die Eltern werden sofort zu lebenslangen ständigen Bewohnern Mexikos … mit der Möglichkeit, in nur zwei Jahren durch Einbürgerung Staatsbürger zu werden.

Noch interessanter ist, dass auch die erweiterte Familie (z.B. die Großeltern des Babys) die Möglichkeit haben, dauerhafte Einwohner Mexikos zu werden.

Das ist ein interessanter Ansatz, den man in Betracht ziehen sollte, wenn man darüber nachdenkt, Kinder zu bekommen.

Natürlich ist Mexiko vielleicht nicht die richtige Option für Sie – aber es gibt unzählige andere. Sowohl Brasilien als auch Chile gewähren zum Beispiel allen Kindern, die auf ihrem Boden geboren werden, die Staatsbürgerschaft. Dutzende anderer Länder tun das auch.

Oder wenn Sie im Ruhestand und nicht mehr im gebärfähigen Alter sind, könnten Sie als Rentner schnell eine Daueraufenthaltsgenehmigung in Mexiko erhalten. Oder Sie könnten ein legaler Einwohner einer Reihe von europäischen Ländern werden, indem Sie eine qualifizierte Immobilie durch deren „Golden Visa“-Programme erwerben.

Und das ist das Tolle an einem Plan B: Egal wie Ihre persönlichen Umstände sind, es gibt buchstäblich eine ganze Welt von Optionen, die Sie für sich selbst anpassen können.