75 Jahre Nürnberger Kodex – heute aktueller denn je?! Aufrüttelnde Stellungnahmen bei der Gedenkveranstaltung.

Vor 75 Jahren wurde in dem wichtigen ethischen Manifest „Nürnberger Kodex“ als zentrale Forderung formuliert: Nie wieder Zwangsmedizin! Was das bedeutet und ob das heute noch wichtig ist, wurde in den Vorträgen gewichtiger internationaler Redner bei der Nürnberger Gedenkveranstaltung deutlich. Doch wie soll man heutzutage seine Not schildern, wenn man meint, Entwicklungen wahrzunehmen, die man hierzulande nie mehr erleben möchte? Diese Sendung bringt Beispiele von Menschen, die er-kannt haben: „Ich muss aufstehen und etwas tun!“