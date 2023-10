9/11 im Nahen Osten: wurden Israels Geheimdienst und Militär vom Hamas-Angriff „überrascht“? War es eine „Falsche Flagge“?

Manlio Dinucci

Nach der offiziellen Version wurde Israel von dem Hamas-Angriff „überrascht“. Eine Reihe von unerklärlichen Fakten macht die offizielle Version jedoch nicht glaubwürdig.

Wie ist es möglich, dass die Gaza-Sperre mit Bulldozern durchbrochen wurde, ohne dass jemand etwas davon bemerkte?

Die 64 Kilometer lange Sperre um den Gazastreifen besteht aus einer unterirdischen Mauer, die mit Sensoren ausgestattet ist, um Tunnelbauten zu verhindern, und einem 6 Meter hohen Zaun mit Sensoren, Radar, Kameras und automatischen Waffensystemen, die mit einem Kommando verbunden und mit Soldaten bemannt sind.

Wie ist es möglich, dass ausgerechnet an diesem Tag ein Musikfestival mit Tausenden von Jugendlichen in der Wüste wenige Kilometer von Gaza entfernt stattfand, in einem Gebiet, das bereits als gefährlich galt, weil es sich in Reichweite von Hamas-Raketen befand, und das zudem ohne jegliche Sicherheitskräfte blieb?

Wie ist es möglich, dass die israelischen Spezialeinheiten, die zu den besten der Welt gehören, nicht sofort mit Hubschraubern und nur mit Polizeikräften eingreifen, als militante Hamas-Kämpfer über 20 israelische Bevölkerungszentren angreifen und (nach offiziellen Angaben) 1300 Menschen töten?

Wie ist es möglich, dass der Mossad, der als einer der effizientesten Geheimdienste der Welt gilt, nicht erkannte, dass die Hamas ihren Angriff vorbereitete?

Die wichtigsten Antworten finden sich in einem Artikel, der am 8. Oktober in der israelischen Zeitung The Times of Israel veröffentlicht wurde:

„Jahrelang haben die verschiedenen Regierungen unter der Führung von Benjamin Netanjahu eine Politik verfolgt, die den Gazastreifen und das Westjordanland zwischen zwei verschiedenen Mächten aufgeteilt hat, die den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in die Knie gezwungen und die Hamas begünstigt hat.

Die Hamas wurde als Partner zum Nachteil der Palästinensischen Autonomiebehörde behandelt, um Abbas daran zu hindern, einen palästinensischen Staat zu gründen. Die Hamas wurde von einer Terrorgruppe zu einer Organisation befördert, mit der Israel über Ägypten verhandelte und der es gestattet wurde, über die Grenzübergänge zum Gazastreifen Koffer mit Millionen von Dollar aus Katar zu erhalten.“

All diese Fakten skizzieren ein ähnliches Szenario wie der Terroranschlag auf New York und Washington am 11. September 2001, als das gesamte US-Geheimdienst- und Verteidigungssystem von einem angeblichen Al-Qaida-Anschlag „überrascht“ wurde.

Unwiderlegbare Beweise (die offiziell ignoriert oder als „Verschwörung“ abgetan werden) zeigen, dass der 11. September nicht von Al-Qaida verübt wurde, um mit der Invasion in Afghanistan und im Irak und den darauf folgenden Kriegen den „globalen Krieg gegen den Terrorismus“ auszulösen.

Etwas Ähnliches geschieht heute in Israel, dessen gesamtes Geheimdienst- und Verteidigungssystem offenbar von dem Hamas-Anschlag „überrascht“ wurde.

Das strategische Ziel der Operation besteht einerseits darin, den Palästinensern „ein Ende zu bereiten“ (bisher gab es über 1.500 Tote, darunter 500 Kinder, und über 7000 Verletzte) und ihre Gebiete zu erobern.

Das israelische Kommando hat die Evakuierung von mehr als einer Million Einwohnern, d.h. mehr als der Hälfte der Gesamtbevölkerung, aus der nördlichen Hälfte des Gazastreifens angeordnet. Andererseits besteht das strategische Ziel der Operation darin, eine Kettenreaktion von Kriegen im Nahen Osten auszulösen, die sich gegen den Iran richtet, wo die Vereinigten Staaten, Israel und die europäischen Mächte an Boden verlieren.

*

Manlio Dinucci, preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograf aus Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization.