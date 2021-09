9/11 und die Politik der Angst und Selbsterhaltung

Von Whitney Webb: Sie ist seit 2016 als Autorin, Forscherin und Journalistin tätig. Sie hat für mehrere Websites geschrieben und war von 2017 bis 2020 Redakteurin und leitende investigative Reporterin für MintPress News. Derzeit schreibt sie für ihr eigenes Outlet Unlimited Hangout und leistet Beiträge für The Last American Vagabond und MintPress News

Entweder wird man sich an uns als ein Land erinnern, das Freiheit für alle ernst nahm, oder man wird sich an uns als eine Nation von Feiglingen erinnern, die, von Angst getrieben, bereit waren, erst diese und dann jene Gruppe ihrer Freiheit zu berauben – bevor die Freiheit ganz verloren ging.

Der 20. Jahrestag des 11. September 2001 ist ein besonders düsterer. Nicht nur, weil sich die schrecklichen Ereignisse dieses Tages zum zwanzigsten Mal jähren, sondern auch, weil wir in dieser Zeit anscheinend wenig gelernt haben.

Die Angst und das Trauma, die durch die Ereignisse des 11. Septembers ausgelöst wurden, wurden vom nationalen Sicherheitsstaat der USA und seinen zivilen Verbündeten mit großer Wirkung genutzt, um die amerikanische Bevölkerung zu spalten, unabhängige Berichterstattung und unabhängiges Denken anzugreifen, die Antikriegsbewegung auszuweiden und die offene und anhaltende Herabsetzung der Verfassung des Landes durch die US-Regierung zu normalisieren. Dies gilt natürlich zusätzlich zu den illegalen US-Besetzungen und Drohnenkriegen im Nahen Osten und anderswo, die ebenfalls aus diesem Ereignis hervorgegangen sind.

Die wahren Nutznießer von 9/11

In den zwei Jahrzehnten seit dem Einsturz der Zwillingstürme und des WTC-Gebäudes 7 hat es die US-Bevölkerung versäumt, sich mit diesen und vielen anderen Realitäten auseinander zu setzen. Weit davon entfernt, den mutmaßlichen Drahtziehern des Ereignisses irgendeinen Nutzen zu bringen, begünstigten die Ergebnisse von 9/11 stattdessen in überwältigender Weise die Ambitionen einer mächtigen Fraktion innerhalb des nationalen Sicherheitsstaates der USA, die seit langem versucht hatte, die Bemühungen zur Beseitigung von Dissidenten, die sie jahrzehntelang im Ausland durchgeführt hatte – vom Phoenix-Programm in Vietnam bis zur Operation Condor in Südamerika -, zu Hause zu Ende zu bringen.

Die Reaktion der US-Regierung auf den Angriff, der angeblich von denen verübt wurde, „die uns für unsere Freiheit hassen“, bestand folglich darin, unsere Freiheiten und bürgerlichen Rechte zu beschneiden. Heute, 20 Jahre später, hat sich der ausgeklügelte „Krieg gegen den Terror“ voll und ganz in einen „Krieg gegen den inländischen Terror“ verwandelt, und viele von denen, die einst gegen den Krieg gegen den Terrorismus im Ausland waren, bejubeln nun die Verschärfung seines inländischen Pendants.

Doch der inländische Terrorapparat, der rasch geschaffen und umgesetzt wird, zielt ganz klar auf Personen und Ideologien auf beiden Seiten der politischen Kluft. Außerdem ist er äußerst vage und überlässt es im Wesentlichen denjenigen, die die politische Macht innehaben – seien es Demokraten, Republikaner oder andere – zu entscheiden, wer „Terrorist“ ist und wer nicht. Es überrascht vielleicht nicht, dass es Joe Biden war, der Mitte der 1990er Jahre ein Gesetz einbrachte, das dem Präsidenten die alleinige und unanfechtbare Befugnis gegeben hätte, zu definieren, was „Terrorismus“ ist – eine Tatsache, die in der Medienberichterstattung über den letztjährigen Präsidentschaftswahlkampf und die letzten Monate seiner Präsidentschaft verschwiegen wurde.

Eine Krise des Mutes

Es scheint klar zu sein, dass einer der Hauptgründe, warum die USA weiterhin ihre verbliebenen bürgerlichen Freiheiten einbüßen, sei es als Ergebnis des neuen „Krieges gegen den inländischen Terrorismus“ oder als Reaktion auf COVID-19, darin besteht, dass sie eine Krise des Gewissens und des Mutes durchmachen, indem sie sich nicht nur mit der wahren Natur der Ereignisse des 11. Septembers selbst auseinandersetzen müssen, sondern auch mit der Orthodoxie der „offiziellen Geschichte“ letzterer Ereignisse.

Selbst zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen gilt es immer noch als zu kontrovers oder undenkbar, in Frage zu stellen, ob die offizielle Geschichte eine genaue Darstellung der Ereignisse ist, die an diesem Tag stattfanden und zu ihm führten. Und das, obwohl die offizielle Geschichte, die vermutlich auch im Bericht der 9/11-Kommission wiedergegeben wird, von ihren Verfassern selbst als unvollständig bezeichnet wird und nicht in der Lage ist, die wichtigsten Fragen zu diesem Tag zu beantworten. Darüber hinaus stützt sich die offizielle Geschichte in hohem Maße auf Zeugenaussagen, die durch extreme Folter erlangt wurden, was bedeutet, dass sie von fragwürdiger Genauigkeit ist.

Viele von denen, die schnell und lautstark auf die Lügen der US-Regierung in Bezug auf die Invasionen in Afghanistan und im Irak und andere Folgen des Krieges gegen den Terror hingewiesen haben, waren nicht in der Lage, auch nur in Erwägung zu ziehen, dass die offizielle Geschichte des 11. Septembers möglicherweise nicht legitim ist und in der Tat aus demselben Holz geschnitzt wurde. Dafür mag es eine Reihe von Gründen geben, darunter der starke Wunsch, von ihresgleichen nicht unter Verwendung der Verleumdungsvokabel „Verschwörungstheoretiker“ delegitimiert zu werden, und der Unwille, sich der politischen Realität zu stellen, dass US-Regierungsbeamte möglicherweise an einem tödlichen Angriff auf amerikanischem Boden beteiligt waren. In diesen beiden Beispielen ist die Weigerung dieser Personen, insbesondere in den Medien, auch nur in Betracht zu ziehen, dass mehr hinter der Geschichte stecken könnte, im ersten Fall auf den Wunsch nach Selbsterhaltung und im zweiten Fall auf die Bewahrung einer bestimmten Weltanschauung zurückzuführen. Doch in beiden Fällen ist das Opfer die Wahrheit und die Ursache Feigheit.

Indem die amerikanische Öffentlichkeit es versäumt hat, die Ereignisse des 11. Septembers und die Gründe für diese Ereignisse gründlich zu untersuchen, hat sie den Machthabern gezeigt, dass ihr Wunsch, eine „sichere“ Weltanschauung zu bewahren – und im Falle bestimmter Berufsgruppen ihre eigenen Karrieren zu schützen – ausreicht, um die Menschen davon abzuhalten, weltverändernde Ereignisse zu hinterfragen, wenn sie eintreten. Diese Mächte sind sich dieser Weigerung sehr wohl bewusst und haben sie seitdem zu ihrem Vorteil genutzt.

Das Gift bleibt in unserem System

Heute, da sich die COVID-19-Krise noch immer hinzieht, befinden wir uns in einer ähnlichen Situation, in der Nuancen und Fakten zugunsten der etablierten Sichtweise beiseite geschoben werden, in einigen Fällen sogar militant. Ist jeder, der sich entscheidet, diesen speziellen Impfstoff nicht zu nehmen, ein „Verschwörungstheoretiker“ und „Impfgegner“? Ist es wirklich sinnvoll, die Öffentlichkeit durch ein neues Ausweissystem so drastisch in Gruppen von Geimpften und Ungeimpften einzuteilen, wenn der Impfstoff angeblich die Schwere der Krankheit verringert, aber nicht die Übertragung? Sollten diejenigen, die die Motivation von Politikern, mächtigen Pharmakonzernen und „Experten“ der Mainstream-Medien in Frage stellen, daran gehindert werden, ihre Ansichten online zu äußern?

Man muss nicht mit denen übereinstimmen, die solche Ansichten vertreten, aber was ist falsch daran, sich anzuhören, was sie zu sagen haben, und ihre Beweise mit den eigenen zu diskutieren? Wir verlieren die Fähigkeit, einen rationalen öffentlichen Diskurs über diese Themen zu führen – und zwar so schnell wie nach dem 11. September 2001, als das Infragestellen der Motive der Bush-Regierung, der US-Geheimdienste und anderer Gruppen sowie der von ihnen vorgeschlagenen Antworten und „Lösungen“ von einigen als „unpatriotisch“ und sogar als „verräterisch“ angesehen wurde. Es wurden Forderungen laut, eine ganze Klasse von Amerikanern ihrer Freiheit zu berauben, nur weil sie dieselbe ethnisch-religiöse Identität teilten wie diejenigen, von denen man uns sagte, dass sie uns angriffen, und viele stimmten dem zu. Freiheit wurde zu einem Privileg nur für bestimmte Gruppen, nicht zu einem Recht, und dieser heimtückische Irrtum ist in den letzten Monaten im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfstoffdebatte und dem Krieg gegen den Terror im eigenen Land wieder zum Vorschein gekommen.

Unsere Pandemie der Angst

Obwohl das Versäumnis, Erklärungen für 9/11 in Betracht zu ziehen, die von der offiziellen Geschichte abweichen, als Feigheit bezeichnet werden kann, ist die nachhaltigste Lehre 20 Jahre nach 9/11 vielleicht die, dass Angst das mächtigste Werkzeug war und bleibt, das konsequent eingesetzt wurde, um unsere Freiheit und bürgerlichen Rechte zu beschneiden. Während die Strategien des Teilens und Eroberns seit dem 11. September bis heute wüten, haben die größten Vermögenstransfers in der Geschichte stattgefunden und eine zügellose und ultra-reiche Super-Elite geschaffen, die eine immer größer werdende Unterschicht beherrscht.

Der Marsch in diesen De-facto-Neo-Feudalismus hat sicherlich nicht am oder nach dem 11. September 2001 begonnen, aber unser kollektives Versagen, uns mit den narrativen Orthodoxien dieses Tages auseinanderzusetzen, hat uns daran gehindert, das Gesamtbild dieses Ereignisses sowie vieler späterer und ähnlich folgenreicher Ereignisse vollständig zu verstehen. Zu lange hat der Wunsch, unser Selbstbild, unseren Ruf und die Weltanschauung, die uns in der Schule beigebracht wird, zu bewahren, dazu geführt, dass harte, schwierige Wahrheiten allzu oft zum Opfer fielen.

Um den Krieg gegen den Terror, den Überwachungsstaat und unsere gegenwärtige Realität wirklich zu verstehen, müssen wir akzeptieren, dass wir über den 11. September angelogen wurden. Wir müssen die harten Fragen stellen und harte Wahrheiten akzeptieren. Wir müssen der über 20 Jahre andauernden Pandemie der Angst vor „unsichtbaren Feinden“ ein Ende setzen, einer Angst, die uns dazu gebracht hat, genau die Freiheiten aufzugeben, die wir angeblich schützen wollen.

Die Vereinigten Staaten und ein Großteil der Welt entwickeln sich rasch zu einer nicht wiederzuerkennenden, autoritären Dystopie. Wir können nicht weitere zwei Jahrzehnte warten, um uns mit den schwierigen Fragen und Realitäten auseinanderzusetzen, die nach dem 11. September entstanden sind und bis in die Gegenwart andauern. Entweder wird man sich an uns als ein Land erinnern, das Freiheit und bürgerliche Rechte für alle ernst genommen hat, oder man wird sich an uns als eine Nation von Feiglingen erinnern, die, getrieben von Angst, bereit waren, erst diese und dann jene Gruppe ihrer Freiheit zu berauben – bevor diese Freiheit ganz verloren ging.