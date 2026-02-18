Von Bill Gates gegründete CEPI fordert 2,5 Milliarden Dollar für nächste Pandemie, während WHO und Weltbank 7 Milliarden Dollar in 75 Ländern einsetzen

Mächtige internationale Institutionen, die pandemiefähige Influenza-Forschung finanzieren, bauen nun gleichzeitig das globale Reaktionssystem auf, das zur Bewältigung dieser Bedrohungen vorgesehen ist.

Jon Fleetwood

Ein beispielloses Maß an internationaler Finanzierung und Koordination ist derzeit im Gange, um das globale Pandemiereaktionssystem auszubauen. Mindestens 9,5 Milliarden Dollar wurden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Weltbank und einer von Bill Gates gegründeten Impfstoffkoalition zugesagt, um weltweite Überwachungsnetzwerke, Labore und Impfstoffe zu finanzieren, die mit künftigen Pandemiedeklarationen verknüpft sind.

Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) — 2017 von der Bill & Melinda Gates Foundation, dem Weltwirtschaftsforum und nationalen Regierungen gegründet — gab vergangene Woche bekannt, dass sie nun zusätzliche 2,5 Milliarden Dollar anstrebt, um ihre Programme zur Finanzierung von Pandemie-Impfstoffen auszubauen.

Gleichzeitig bestätigte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag, dass die WHO und die Weltbank über ihren Pandemic Fund bereits nahezu 7 Milliarden Dollar bereitgestellt haben.

„Gemeinsam mit der Weltbank haben wir den Pandemic Fund eingerichtet, der Investitionen in Höhe von fast 7 Milliarden US-Dollar … in 75 Ländern angestoßen hat“, sagte Tedros am 13. Februar.



Der schiere Umfang der Finanzierung und die Anzahl der beteiligten Länder zeigen, dass das globale Pandemiereaktionssystem im Voraus aufgebaut wird, wobei bereits Milliarden zugesagt und internationale Koordinationsmechanismen in Gang gesetzt wurden.

Wann wird ein pandemiebedingter Interessenkonflikt zu einer Bedrohung der nationalen Sicherheit?

Es ist bemerkenswert, wie die WHO finanziell von Pandemien profitiert.

Die Organisation erhielt im Zweijahreszeitraum 2020–2021 insgesamt etwa 7,9 Milliarden Dollar an Mitteln und übertraf damit ihr genehmigtes Budget von 5,84 Milliarden Dollar um 36 %, was auf massive COVID-19-Notfallbeiträge zurückzuführen war.

Davon entfielen rund 3 Milliarden Dollar speziell auf COVID-19-Operationen, was einen beispiellosen Anstieg im Vergleich zu den Vor-Pandemie-Niveaus darstellt.

Einer der größten Geldgeber der WHO ist Bill Gates, der kürzlich — über CEPI — 54,3 Millionen Dollar investierte, um Modernas neuen mRNA-basierten Pandemie-H5-Vogelgrippe-Impfstoffkandidaten mRNA-1018 zu unterstützen.

Die WHO hat kürzlich erklärt: „Es wird in Zukunft Influenza-Pandemien geben.“

Gates unterstützt finanziell auch Biolabore, die Berichten zufolge Gain-of-Function-Experimente an Vogelgrippe-Erregern durchführen.

Die Gates-Stiftung und das US-Gesundheitsministerium (HHS) finanzieren zudem Experimente, bei denen amerikanische Erwachsene im NIH Clinical Center in Bethesda, Maryland, absichtlich mit einem im Labor gezüchteten Pandemie-Influenza-Virus infiziert werden sollen.

Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor manipulierten Pathogen-Veränderung war.

Die beispiellose Finanzierung, die Laborentwicklung pandemiefähiger Influenzaviren und die gleichzeitige Ausweitung globaler Überwachungs-, Impfstoff- und Notfallreaktionssysteme zeigen, dass dasselbe mächtige internationale Netzwerk nun sowohl pandemiebedrohliche Erreger in Laboren erzeugt als auch den globalen Apparat aufbaut, der reagieren soll, wenn diese Erreger auftreten.