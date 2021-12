Abgeordneten wurde gesagt, dass COVID wahrscheinlich in einem Labor in Wuhan „entwickelt“ wurde

Lord Ridley: Bösewichte dachten, sie könnten mit der Entfesselung einer Pandemie“ davonkommen“.

Experten haben den Abgeordneten mitgeteilt, dass ein Leck in einem Labor in Wuhan der „wahrscheinlichste“ Ursprung von COVID-19 ist und dass ein hohes Risiko besteht, dass es sich um ein manipuliertes Virus handelt.

Der Telegraph berichtet über die Kommentare von Dr. Alina Chan, einer Spezialistin für Gentherapie und Zelltechnik am MIT und in Harvard, die vor dem Science and Technology Select Committee sprach.

„Ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass der Erreger aus dem Labor stammt. Im Moment ist es für Menschen, die etwas über den Ursprung der Pandemie wissen, nicht sicher, sich zu äußern. Aber wir leben in einer Zeit, in der so viele Informationen gespeichert werden, dass sie irgendwann ans Licht kommen werden“, sagte Dr. Chan.

„Wir haben von vielen führenden Virologen gehört, dass ein gentechnisch veränderter Ursprung plausibel ist, und dazu gehören auch Virologen, die das erste Sars-Virus verändert haben“, fügte sie hinzu.

„Wir wissen, dass dieses Virus ein einzigartiges Merkmal hat, die Furin-Spaltstelle, und ohne dieses Merkmal wäre es nicht in der Lage, diese Pandemie auszulösen“.

„Ein Vorschlag wurde bekannt, aus dem hervorging, dass EcoHealth und das Wuhan Institute of Virology eine Pipeline zum Einfügen neuer Furin-Spaltstellen entwickelten. Man findet also diese Wissenschaftler, die Anfang 2018 sagen: ‚Ich werde Pferden Hörner aufsetzen‘, und Ende 2019 taucht ein Einhorn in der Stadt Wuhan auf.“

Lord Ridley, der zusammen mit Chan ein Buch geschrieben hat, sagte auch, es sei „unglaublich überraschend“, dass nach fast zwei Jahren „wir immer noch kein einziges infiziertes Tier gefunden haben, das der Vorfahre sein könnte.“

Viscount Ridley rief dazu auf, „schlechte Schauspieler“ zu entlarven, die glauben, „dass sie mit der Entfesselung einer Pandemie davonkommen können“.

Die Tatsache, dass die Quelle von COVID-19 nun wahrscheinlich das Labor in Wuhan war, ist eine ziemliche Kehrtwende im Vergleich zum letzten Jahr, als die bloße Diskussion dieser Möglichkeit als lächerliche „Verschwörungstheorie“ gebrandmarkt wurde und Personen, die sie verbreiteten, aus den sozialen Medien verbannt wurden.

Wie wir bereits hervorgehoben haben, dankte Dr. Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, einer Gruppe, die weitreichende Verbindungen zur Funktionsforschung des Wuhan-Labors unterhält, Dr. Anthony Fauci dafür, dass er die Theorie des Laborlecks schon früh in der Pandemie zurückgewiesen hat.

Daszak wurde auch von Facebook mit der „Faktenüberprüfung“ (Zensierung) von Informationen im Zusammenhang mit der Hypothese beauftragt, während Google, das über YouTube ebenfalls Informationen über die Theorie zensierte, ebenfalls Daszaks Virusforschung finanzierte.