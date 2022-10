Acht kritische Vorhersagen, die den Rest des Jahres 2022 und das gesamte Jahr 2023 neu gestalten werden: Ernährung, Finanzen, Krieg, Entlassungen, Biowaffenpandemien und mehr

Das Jahr 2022 ist zwar noch nicht vorbei – und es besteht immer noch das Risiko eines Ereignisses unter falscher Flagge vor dem Wahltag – aber nach dem, was wir bereits wissen, wird das Jahr 2023 in mehrfacher Hinsicht ein weitaus schlimmeres Jahr werden. Erstens wird sich die Nahrungsmittelknappheit auf der ganzen Welt erheblich verschärfen. Die Energieknappheit wird Anfang 2023 ihren Höhepunkt erreichen, wenn die nördliche Hemisphäre einen eisigen Winter erlebt. Anfang 2023 steht den Amerikanern eine Entlassungswelle bevor, und sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit werden sich deutlich verschlechtern.

All diese Dinge sind in Stein gemeißelt und können nicht geändert werden. Es gibt jedoch noch andere wichtige Risikofaktoren, die je nach Weltgeschehen eintreten können oder auch nicht. Dazu gehören:

Weltkrieg mit Russland

Terrorismus unter falscher Flagge auf dem amerikanischen Festland

Szenarien eines Cyberangriffs mit Netzausfall

Wahlbetrug und daraus resultierende zivile Unruhen

Im Moment sind es nur noch wenige Wochen bis zu den Zwischenwahlen, und das Biden-Regime versucht verzweifelt, einen Krieg zu entfachen, eine Pandemie auszulösen, das Stromnetz lahmzulegen oder etwas Drastisches zu tun, um die Wahlen zu verhindern und sein Regime auf unbestimmte Zeit an der Macht zu halten. Aber es gibt mächtige, positive Kräfte innerhalb des Systems, die einige dieser Bemühungen vereiteln – so sagt man uns – und es ist nicht klar, ob die Bösewichte in der Lage sein werden, vor dem 8. November etwas erfolgreich durchzuziehen. Dies ist ein Bereich, in dem die Inkompetenz der Regierung eigentlich eine gute Sache ist.

Vielleicht setzen sie auch auf fortgesetzte Wahlmanipulationen, um den Willen des Volkes auszuhebeln, aber wir vermuten, dass es dieses Mal sehr viel schwieriger sein wird, zu betrügen als 2020.

Die Demokraten stehen also vor einer politischen Katastrophe, die zum Ende ihrer Tyrannenherrschaft in Amerika führen könnte. Zweifellos werden sie alle Register ziehen, um dies zu verhindern, selbst wenn dies bedeutet, dass sie Atomwaffen in der Ukraine abschießen (um Russland die Schuld zu geben) und den Kriegszustand in Amerika ausrufen.

Beten Sie für die allgemeine Sicherheit in den nächsten drei Wochen und beten Sie, dass die Demokraten nicht den Dritten Weltkrieg anzetteln, nur um eine Wahl zu manipulieren.

Die Boston University betreibt illegale Forschung zur Gewinnung von Forschungsergebnissen und ist „abtrünnig“ geworden.

Wenn Sie sich fragen, woher die nächste Pandemie kommen könnte, dann suchen Sie nicht weiter als die Boston University, die einen neuen chimären Covid-Stamm mit Hilfe von Gain-of-Function-Forschung (die in den Vereinigten Staaten illegal ist) entwickelt hat und dabei eine Sterblichkeitsrate von 80 % bei Mäusen erreichte.

Das BSL-3-Labor, in dem dies erreicht wurde, befindet sich in einem Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte, was bedeutet, dass sich die Krankheit sofort auf die Bevölkerung von Boston und die gesamte Ostküste ausbreitet, wenn sie bekannt wird.

Bemerkenswert ist, dass die Wissenschaftler, die diese Verbrechen begangen haben, damit geprahlt haben, indem sie ihre Namen zu einem veröffentlichten Papier hinzugefügt haben, in dem in akribischen Details beschrieben wird, wie sie diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen und gegen US-Gesetze (und NIAID-Vorschriften) verstoßen haben.

Sie können das Original-Forschungspapier (das noch nicht von Gutachtern geprüft wurde) unter diesem Link (PDF) lesen.

Der Titel, die Zusammenfassung und andere Details über die Forschungsarbeit sind hier zu finden.

Wie die britische „Daily Mail“ in einem Folgeartikel berichtet, gibt eine Direktorin des NIAID offen zu, dass sie nichts von dieser Gain-of-Function-Forschung wusste. Das bedeutet, dass die Wissenschaftler der Boston University die Genehmigungsanforderungen umgangen haben, da sie in ihrer eigenen Arbeit auch angeben, dass die Finanzierung ihres Projekts vom NIH / NIAID kam. Aus der britischen Daily Mail:

Dr. Emily Erbelding, eine Direktorin des NIAID, sagte, sie sei über die Einzelheiten der Forschung nicht informiert.

Sie behauptet, sie habe erst am Montag erfahren, dass die Experimente möglicherweise mit der Verbesserung von Krankheitserregern zu tun hatten

Zuschüsse des NIAID in Höhe von insgesamt 1,1 Millionen Dollar wurden als Beitrag zur Finanzierung der Forschung an der Universität Boston aufgeführt.

Hier ist der Abschnitt in dem PDF-Dokument, in dem das NIAID und das NIH offen für die Finanzierung genannt werden, was bedeutet, dass die Boston University gegen US-Gesetze verstoßen und eine kriminelle Biowaffen-Operation durchgeführt hat… mit anderen Worten, die Boston University ist „abtrünnig geworden“ und alle ihre Wissenschaftler und Verwalter müssen sofort verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden.

Das alles (und noch viel mehr) erfahren Sie im heutigen, brandaktuellen Situation Update-Podcast: