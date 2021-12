Adam Bounds stirbt im Alter von 41Jahren, 11 Tage nach Erhalt des COVID-19-Impfstoffs von AstraZeneca

Ein gesunder Familienvater ist nur 11 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca an einer schweren Hirnblutung gestorben, wie eine Untersuchung ergab. Adam Bounds, 41, verstarb am 31. Mai im Derriford Hospital in Plymouth.

Der 41-Jährige klagte über Übelkeit, nachdem er von einer Grillparty eines Freundes zurückgekommen war, und wurde in der Nacht krank. Sein Vater, Les Bounds, sah am Morgen nach ihm und stellte fest, dass es ihm sehr schlecht ging, berichtet PlymouthLive.

Adam erzählte seinem Vater, er glaube, dass er beim Grillen „etwas Verdächtiges“ gegessen habe. Zur Mittagszeit begann er über Kopfschmerzen zu klagen und nahm Paracetamol ein. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch weiter, so dass sein Vater einen Krankenwagen rief.

Da sich sein Bewusstsein verschlechterte, beschloss man, ihn in die Notaufnahme des Royal Devon and Exeter Hospital zu bringen. Dort wurde er einer CT-Untersuchung unterzogen, die eine akute Blutung im rechten Frontallappen ergab, die eine Kompression des Hirnstamms verursachte.

Er wurde daraufhin zur Neurochirurgie ins Derriford Hospital verlegt, doch trotz der Drainage der Blutung trat keine Besserung seines Zustands ein. Adam, ein begeisterter Liverpool-Fan und hingebungsvoller Vater, starb am 31. Mai, als Todesursache wurde eine intrazerebrale Blutung angegeben.

An Adams Beerdigung am 18. Juni in der Minster Church in Axminster nahmen Hunderte von Menschen teil, darunter viele aus der Fußballgemeinde. Die Menschenmenge war so groß, dass viele wegen der COVID-Beschränkungen außerhalb der Kirche bleiben mussten.

Adam war ein begeisterter Fußballfan und spielte für Axminster Town und Uplyme.

Als letzte Geste seiner Liebe zum Fußball wurde sein Sarg mit Trikots des FC Liverpool und Englands drapiert.