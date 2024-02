Ägypten verkauft die Palästinenser für ein 10-Milliarden-Dollar-Kreditpaket

Von Mike Whitney

Trotz öffentlicher Proteste unterstützt der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi Israel bei der Umsiedlung von 1,4 Millionen Palästinensern aus Rafah in Zeltstädte in der Wüste Sinia

Am Samstag berichteten westliche Nachrichtenagenturen, dass in Paris geschlossene Verhandlungen stattgefunden haben, die auf eine Einigung über einen Waffenstillstand im Gazastreifen abzielten. Laut Reuters stellten die Gespräche „den ernsthaftesten Versuch seit Wochen dar, die Kämpfe in der verwüsteten palästinensischen Enklave zu beenden und israelische und ausländische Geiseln freizulassen“. Bedauerlicherweise handelte es sich bei den Berichten aus Paris größtenteils um ein von den Medien inszeniertes Täuschungsmanöver, das die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Zweck des Treffens ablenken sollte. Bedenken Sie, dass die Hauptteilnehmer des Treffens keine hochrangigen Diplomaten oder ausgebildeten Unterhändler waren, sondern die Direktoren der Geheimdienste, darunter der Chef des israelischen Mossad, David Barnea, der ägyptische Spionagechef Abbas Kamel und CIA-Direktor William Burns. Dies sind nicht die Männer, die man wählen würde, um einen Geiselaustausch oder ein Waffenstillstandsabkommen auszuhandeln, sondern um elektronische Überwachung, Spionage oder Black Ops durchzuführen. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass sie sich in Paris getroffen haben, um einen Plan für die Einstellung der Feindseligkeiten zu vereinbaren. Wahrscheinlicher ist, dass die jeweiligen Spionagechefs an einem gemeinsamen Plan feilen, die ägyptische Grenzmauer zu durchbrechen, damit anderthalb Millionen schwer traumatisierte Palästinenser ohne ernsthaften Widerstand der ägyptischen Armee nach Ägypten fliehen können.

Eine solche Operation würde ein hohes Maß an Koordination erfordern, um die Zahl der Opfer so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig das Gesamtziel zu erreichen. Natürlich müsste jeder Bruch der Hamas angelastet werden, die zweifellos der bequeme Sündenbock für die Sprengung eines Mauerabschnitts sein wird, der Tausenden Palästinensern den Weg in die Flucht öffnet. Auf diese Weise könnte Israel die Massenvertreibung als „freiwillige Migration“ bezeichnen, was die wohlklingende zionistische Bezeichnung für ethnische Säuberung ist. Auf jeden Fall wird der Großteil der muslimischen Bevölkerung des Gazastreifens aus ihrer historischen Heimat vertrieben und in Flüchtlingslager gezwungen, die über die Wüste Sinai verstreut sind. Dies ist Netanjahus Endspiel, das jederzeit stattfinden könnte.

Es gibt einige Zweifel, ob der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi mit Israel kooperieren und die Palästinenser in Massen nach Ägypten einreisen lassen wird, aber diese Zweifel beruhen auf Spekulationen und nicht auf Fakten. Für diejenigen, die etwas tiefer graben wollen, gibt es eine klare Geldspur, die den zwielichtigen ägyptischen Präsidenten mit einem Politikwechsel verbindet, der Netanjahus ehrgeizigem Plan der ethnischen Säuberung mehr als entgegenkommt. Mit anderen Worten: Die Sache ist bereits eingefädelt. Dies ist von Reuters:

Die Gespräche mit Ägypten über die Aufstockung seines Kreditprogramms durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) machen ausgezeichnete Fortschritte, so der IWF am Donnerstag. Er erklärte, dass Ägypten ein „sehr umfassendes Unterstützungspaket“ benötige, um die wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen, einschließlich des Drucks durch den Krieg im Gazastreifen…. Auf die Frage, wie sich die erwartete Einreise von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen nach Ägypten auf die Gespräche auswirkt, sagte Kozack: „Wir benötigen ein sehr umfassendes Unterstützungspaket für Ägypten, und wir arbeiten sehr eng mit den ägyptischen Behörden und ihren Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass Ägypten keinen Restfinanzierungsbedarf hat und dass das Programm in der Lage ist, makroökonomische und finanzielle Stabilität in Ägypten zu gewährleisten.“ IWF sieht Fortschritte beim ägyptischen Kreditprogramm unter dem Druck des Gazastreifens, Reuters

Ich wiederhole: „um sicherzustellen, dass Ägypten keinen Restfinanzierungsbedarf hat“?

WTF? Der IWF leistet also finanzielle Unterstützung für ethnische Säuberungen?

Es sieht jedenfalls so aus. Der IWF will sicherstellen, dass el-Sisi über genügend Geld verfügt, um die Kosten für die Versorgung und Unterbringung von anderthalb Millionen Flüchtlingen zu decken. Aber werden diese Milliarden von Dollars tatsächlich an die hungernden Palästinenser gehen, die ihre Häuser und all ihre materiellen Besitztümer verloren haben, oder werden sie auf den Offshore-Konten korrupter ägyptischer Politiker verschwinden, so wie es in der Ukraine geschehen ist? Wir alle haben diesen Film schon oft gesehen, und er geht nicht gut aus. Hier ist mehr von der Financial Times:

Georgieva machte deutlich, dass der Krieg im Gazastreifen der Hauptgrund dafür sei, dass der IWF ein erweitertes Darlehensabkommen vorantreibt, obwohl er die Auszahlung eines früheren Darlehens in Höhe von 3 Mrd. USD gestoppt hatan….. Analysten zufolge geht es bei den Gesprächen zwischen Ägypten und dem IWF um ein Paket von mindestens 10 Mrd. USD, wovon ein Teil vom Kreditgeber und der Rest von anderen Gebern, darunter wahrscheinlich die Weltbank, stammen würde Laut Kristalina Georgieva steht der IWF kurz vor einer neuen Kreditvereinbarung für Ägypten, Financial Times

Lassen Sie mich das klarstellen: Der IWF hat die Auszahlung eines Darlehens in Höhe von 3 Milliarden Dollar an Ägypten gestoppt, aber jetzt ist er bereit, 10 Milliarden Dollar an eine verschuldete, kreditgefährdete Nation zu übergeben, deren Währung im letzten Jahr um 40 % abgewertet wurde und deren Wirtschaft derzeit am Boden liegt? Ergibt das Sinn? Nein, natürlich nicht. Hier ist mehr von The Cradle:

Der Internationale Währungsfonds (IWF) spricht von „ausgezeichneten Fortschritten“ in den Gesprächen mit Ägypten über ein Kreditprogramm, mit dem das Land bei der Bewältigung seiner finanziellen Probleme und der Bewältigung einer möglichen Flut palästinensischer Flüchtlinge, die Israel aus dem Gazastreifen ethnisch säubern will, „unterstützt“ werden soll.

Endlich hat jemand den Mut, das auszusprechen, was bereits jeder weiß, nämlich dass der IWF die ethnische Säuberung des Gazastreifens finanziert. Hier ist noch mehr aus demselben Artikel:

Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, sagte im November, dass die Agentur eine mögliche Aufstockung des ägyptischen Kreditprogramms aufgrund der „wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die durch den Krieg zwischen Israel und dem Gazastreifen entstanden sind“, „ernsthaft in Betracht zieht“. „Das Darlehen könnte bis zu 10 Milliarden Dollar betragen, um der ägyptischen Wirtschaft zu helfen, inmitten lokaler und externer Faktoren, einschließlich des israelischen Angriffs auf den benachbarten Gazastreifen und der Spannungen im Roten Meer, zu überleben… Dies fiel mit dem Beginn der Bauarbeiten an einer „isolierten Sicherheitszone“ in der östlichen Sinai-Wüste an der Grenze zum Gaza-Streifen zusammen, von der viele erwarten, dass sie als Pufferzone für vertriebene Palästinenser dienen wird. „Die Bauarbeiten im Sinai entlang der Grenze zum Gazastreifen – die Einrichtung einer verstärkten Sicherheitszone um ein bestimmtes, offenes Gebiet – sind ernste Anzeichen dafür, dass Ägypten sich möglicherweise darauf vorbereitet, in Abstimmung mit Israel und den Vereinigten Staaten die Vertreibung der Gazaner in den Sinai zu akzeptieren und zuzulassen.“ IWF sagt Ägypten Unterstützung zu, während sich das Land auf die Massenvertreibung von Gaza-Bewohnern vorbereitet, The Cradle

Es ist erwähnenswert, dass el-Sisi mit der Annahme des IWF-Darlehens in Höhe von 10 Milliarden Dollar zugestimmt hat, die ägyptische Währung an den Schwarzmarktkurs zu koppeln, was bedeutet, dass ihr Wert am Tag des Abschlusses der Vereinbarung um die Hälfte sinken wird. Die ägyptische arbeitende Bevölkerung – von der die Hälfte bereits unterhalb der Armutsgrenze lebt – wird von der Rettungsaktion stark betroffen sein, wenn auch nicht annähernd so stark wie die Palästinenser, die in Zeltstädten in der Wüste verrotten müssen.

Außerdem scheint es, dass der IWF den 10-Milliarden-Dollar-Kredit (Bestechung?) so lange unter el-Sisis Nase baumeln lassen wird, bis die Palästinenser endlich nach Ägypten überlaufen und die Operation abgeschlossen ist. Auf diese Weise nutzen westliche Oligarchen internationale Institutionen wie den IWF, um ihre Marionetten dazu zu zwingen, das zu tun, was sie wollen. In diesem Fall brauchten sie einen gefügigen Judas, der bereit war, seine muslimischen Mitbürger zu hintergehen, um seine Taschen und die seiner engsten Verbündeten zu füllen. In el-Sisi haben sie offenbar ihren Mann gefunden.

Dies mag auch erklären, warum Ägypten derzeit ein riesiges Stück Land nur einen Steinwurf von der Grenze zum Gazastreifen entfernt rodet. Kairo bereitet das Land vor, um den aufkeimenden Flüchtlingsstrom aufzunehmen, der bald ins Land strömen wird. Dies ist ein Artikel von Forbes:

Ägypten errichtet in der Nähe seiner Grenze zum Gazastreifen ein Lager als Vorsichtsmaßnahme für einen möglichen Exodus von Palästinensern aus der Enklave, falls Israel eine Bodenoffensive auf Rafah, die Grenzregion, in der mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens Zuflucht sucht, durchführt, berichtet Reuters…. Unter Berufung auf vier ungenannte Quellen berichtet Reuters, Ägypten bereite ein „Wüstengebiet mit einigen grundlegenden Einrichtungen“ vor, um potenzielle Flüchtlinge als „vorübergehende und vorsorgliche Maßnahme“ unterzubringen. Die Menschenrechtsgruppe Sinai Foundation hat Bilder von den angeblichen Lagern veröffentlicht, auf denen Lastwagen und Kräne zu sehen sind, die in dem Gebiet einen „Hochsicherheitsbereich“ einrichten, der von Betonzäunen umgeben ist. Die New York Times bestätigte die Bilder und sprach mit Bauunternehmern vor Ort, die sagten, sie seien beauftragt worden, eine 16 Fuß hohe Betonmauer um ein fünf Quadratkilometer großes Stück Land nahe der Grenze zu errichten. Ägypten bereitet Camps vor, um fliehende Palästinenser vor Israels Offensive auf Rafah zu schützen, so ein Bericht, Forbes

Fassen wir zusammen:

Israelische, amerikanische und ägyptische Geheimdienstchefs trafen sich in Paris (IMO), um einem Plan zur Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen den letzten Schliff zu geben. Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist dabei, Ägypten ein Darlehen in Höhe von 10 Milliarden Dollar zu gewähren, um „eine mögliche Flut von palästinensischen Flüchtlingen zu bewältigen, die Israel aus dem Gazastreifen ethnisch säubern will.“ (Die Wiege) Ägypten bereitet ein „Wüstengebiet mit einigen grundlegenden Einrichtungen“ vor, um potenzielle Flüchtlinge in naher Zukunft unterzubringen. Die IDF hat ihre täglichen Luftangriffe auf zivile Einrichtungen in Rafah fortgesetzt, um die Gefühle von Hochangst und Panik zu verstärken, die dazu beitragen werden, einen Flüchtlingsstrom nach Ägypten auszulösen. Lebensmittel-LKWs werden an der Einfahrt nach Gaza gehindert. Israel lässt die Palästinenser absichtlich hungern, damit sie aus ihrer Heimat fliehen, sobald die Grenze geöffnet wird.

All diese Maßnahmen haben nur ein Ziel: die vollständige Ausrottung der palästinensischen Bevölkerung. Und jetzt – nach einer blutigen viermonatigen Militärkampagne – ist das Ziel Israels klar in Sicht.

Es wird einer gewaltigen Anstrengung bedürfen, um diesen bösen Plan zu stoppen.