Diskussion über die politischen und medizinischen Entscheidungen, die in den letzten 18 Monaten getroffen wurden, sowie über die wahren Beweggründe für die Schließungen, die Maskenpflicht und die Einführung der Injektionen

Ärzte und Krankenschwestern – was sie in den letzten 18 Monaten im Gesundheitssystem vorgefunden haben:

Ich habe nur sehr wenige Menschen geimpft. Ich habe über 75-Jährige geimpft, von denen ich dachte, dass sie vielleicht von diesen Impfstoffen profitieren könnten. 14 von 70 landeten innerhalb von zwei Wochen wegen verschiedener Probleme im Krankenhaus: Blutgerinnsel, Sepsis aller Art; das war ich mit diesen Impfstoffen.

Wir haben (ungeimpfte) Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die angewiesen wurden, getrennte Toiletten und Garderoben zu benutzen und sich nicht auf den Fluren aufzuhalten, um mit anderen Mitarbeitern zu sprechen. Das ist völlig entsetzlich.

Patienten wird gesagt, dass sie aufgrund ihres Impfstatus nicht für eine Organtransplantation geeignet sind

Aufgrund des fehlenden Besuchsrechts (in Krankenhäusern) weiß die Öffentlichkeit nicht, was hinter verschlossenen Türen geschieht, aber ich kann Ihnen sagen, dass es schlimm ist und sich die Situation schnell ändert

Ich habe Familienangehörige, die kaum mit mir sprechen, weil die Leute Angst haben … es ist alles nur Spinnerei … ganz zu schweigen von dem Geld; Geld, Geld überall für alles. Ich meine, sie haben 3,84 Milliarden extra ausgegeben, zusätzlich zu den 19 Milliarden, die sie 2021/21 hatten… Es hat sich in einem solchen Tempo entwickelt und jetzt sind sie hinter den Kindern her (Injektionen)

Die Zensur der Heilmittel war ein großes Problem, und als Ärzte mussten wir die Nachricht über Ivermectin und andere durch verschlüsselte Nachrichten verbreiten, um die Nachricht zu verbreiten.