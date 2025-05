Afrika wird nicht knien: Die UN-Rede von Ibrahim Traoré schockiert den Westen

Einführung zum Video „Africa Will Not Kneel“

In einer eindrucksvollen Rede vor der UNO erklärt Burkinas Präsident Ibrahim Traoré das Ende afrikanischer Unterwerfung. Mit klaren Worten rechnet er mit neokolonialer Ausbeutung, westlicher Heuchelei und globaler Ungleichheit ab. Afrika, so Traoré, will keine Almosen mehr – sondern Gerechtigkeit, Souveränität und Respekt. Eine kraftvolle Ansage: Afrika wird nicht knien.

Verehrte Delegierte, Staatsoberhäupter, Führer von Nationen, verehrte Vertreter von großen und kleinen Völkern. Ich begrüße Sie nicht als Berufsdiplomat und auch nicht als ein Mann, der für Bankettsäle und Händeschütteln gezüchtet wurde. Ich komme nicht zu Ihnen, um die einstudierte Sprache der geschliffenen Politik zu sprechen. Ich komme zu Ihnen als Soldat meines Volkes, als Beschützer eines verwundeten Landes, als Sohn eines Kontinents, der das Kreuz der Welt getragen, aber nie seine Krone getragen hat.

Mein Name ist Hauptmann Ibrahim Taore, Präsident von Burkina Faso. Und ich spreche heute nicht nur für die 22 Millionen Menschen in meinem Land, sondern für einen Kontinent, dessen Geschichte verdreht, dessen Schmerz ignoriert und dessen Würde wiederholt auf dem Altar ausländischer Interessen versteigert wurde.

Afrika ist nicht das Größere. Afrika ist kein Schlachtfeld. Afrika ist nicht Ihr Experiment, Ihre Marionette, Ihr Rohstofflager. Afrika erhebt sich nicht, um zu knien, sondern um zu stehen. Und heute sage ich vor dieser großen Versammlung der Nationen: Afrika wird nicht in die Knie gehen.

1 Zur falschen Großzügigkeit der Weltpolitik

Seit Jahrzehnten haben Sie mit der einen Hand Hilfe geschickt und mit der anderen Hand unseren Lebenssaft abgezapft. Sie bauen Brunnen in unseren Dörfern, während Ihre Konzerne unsere Flüsse trockenlegen. Sie spenden Impfstoffe und patentieren die Heilmittel. Sie sprechen von Klimaschutz, finanzieren aber weiterhin genau die Kräfte, die unsere Wälder abbrennen und unsere Seen austrocknen. Was für eine Art von Großzügigkeit ist das? Die Art, die den Mund füttert, aber die Stimme zum Schweigen bringt. Die Art, die einen Menschen gerade so lange am Leben erhält, bis er abhängig ist.

Wir sind nicht blind für diese Heuchelei. Lassen Sie mich das klarstellen. Wir

sind nicht undankbar für aufrichtige humanitäre Hilfe, aber wir lehnen eine globale Ordnung ab, die Ausbeutung als Partnerschaft tarnt. Wir lehnen Finanzinstitutionen ab, die mit der einen Hand Geld verleihen und mit der anderen Hand die Souveränität stehlen. Afrika will keine Wohltätigkeit mehr. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen die Kontrolle über unser eigenes Schicksal.

2 An den Ketten des Kolonialismus und seiner modernen Nachfahren

Unsere Wunden sind nicht von uns selbst verursacht worden. Sie sind das Erbe eines Wahns, ein Imperium aufzubauen, das uns nicht als Menschen, sondern als billige Arbeitskräfte ansah.

Meine Vorfahren wurden nicht befragt, als in Berlin Karten mit Lineal und Zirkel gezeichnet wurden. Die Grenzen von Burkina Faso wurden, wie die vieler afrikanischer Nationen, nicht von unseren Vorfahren gezogen, sondern von Männern, die nie einen Fuß auf unseren Boden gesetzt hatten, die nichts über unsere Sprachen, unsere Stämme oder unsere Geister wussten.

Heute hat der Kolonialismus ein neues Gesicht. Er trägt Anzüge. Er veranstaltet Foren. Er unterschreibt Verträge in Genf, Paris und Washington. Aber er nimmt immer noch ohne Zustimmung. Er diktiert immer noch, statt zu dialogisieren. Sie schweigt immer noch

statt zuzuhören. Wenn Sie über Frieden reden wollen, dann lassen Sie uns damit beginnen, die Arroganz abzulegen, dass Frieden etwas ist, das nur Sie uns lehren können.

3 Über die Ausbeutung von Ressourcen und den Mythos der Entwicklung

Sie nennen uns Entwicklungland, als ob uns der Diebstahl von Jahrhunderten nicht zurückgeworfen hätte. Als ob das Gold aus unseren Ländern, die Diamanten aus unseren Flüssen, das Öl unter unseren Füßen nicht die Wolkenkratzer gebaut hätten, in denen diese Versammlung sitzt. Lassen Sie uns Klartext reden, denn Kinao ist reich. Afrika ist reich, reich an Mineralien und Kultur und Weisheit und Jugend.

Aber Sie haben uns beigebracht, Reichtum in BIP und Exportwert zu messen. Sie nennen es Entwicklung, wenn ein ausländisches Unternehmen 90% einer Goldminen auf unserem Land besitzt. Sie nennen es Fortschritt, wenn Ihre Sicherheitskräfte Kobaltminen bewachen, aber nicht die Schulen unserer Kinder. Das ist kein Fortschritt. Das ist Piraterie mit legalen Dokumenten. Von nun an werden wir Entwicklung nach unseren eigenen Bedingungen definieren. Entwicklung, die Kinder in Klassenzimmern unterrichtet und nicht Mineralien auf Frachtschiffen. Entwicklung, die das Land und die Menschen respektiert,

das Land, die Menschen und die Seele einer Nation respektiert und auf Souveränität und Einmischung setzt.

4 Nationale Souveränität

Warum werden wir, wenn eine afrikanische Nation unabhängige Entscheidungen trifft, als instabil bezeichnet? Warum werden wir als Bedrohung abgestempelt, wenn wir eine militärische Zusammenarbeit außerhalb der kolonialen Sphäre anstreben? Burkina Faso hat sich für einen Weg der Souveränität entschieden, der keine Bedrohung für den Frieden darstellt. Es ist eine Erklärung des Erwachsenseins. Wir stehen nicht mehr unter Ihrer Vormundschaft. Wir sind nicht länger Ihre Juniorpartner in der Diplomatie. Wir sind ein freies Volk.

Wenn eine Nation sich dafür entscheidet Partner, die sie respektieren, anstatt sie auszubeuten, das ist keine Rebellion. Das ist Weisheit. Keine ausländische Macht wird Burkina Faso seine Allianzen diktieren. Wir werden Beziehungen aufbauen, die auf gegenseitigem Respekt beruhen, nicht auf historischer Schuld oder heutiger Einschüchterung.

5 Kampf dem Terrorismus

Kampf dem Terrorismus und der Herstellung von Kriegen. Sie fragen, warum es in der Sahelzone Gewalt gibt. Sie fragen, warum unsere Jugend zu den Waffen greift. Aber Sie fragen nicht, wer davon profitiert, wenn unsere Minen von privaten Söldnern bewacht werden, während unsere Dörfer ungeschützt bleiben. Sie fragen nicht, wie die Waffen

in Wüsten ankommen, in denen kein Stahl produziert wird. Sie fragen nicht, warum die Friedenssicherung den Krieg nie zu beenden scheint.

Die Wahrheit ist, dass viele der so genannten Lösungen für afrikanische Sicherheitsprobleme lediglich Geschäftsmodelle sind. Endlose Konflikte sind zu einem Markt geworden, und afrikanisches Leid ist zu einer Dienstleistung auf Abonnementbasis geworden. Burkina Faso hat beschlossen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Wir werden den Terror bekämpfen, aber nicht mit Abhängigkeiten. Wir werden unsere Nation nicht mit ausländischen Diktaten, sondern mit nationaler Würde sichern.

6 Migration und Menschenwürde

Wir wollen nicht, dass unsere Jugend im Mittelmeer ertrinkt. Wir wollen nicht, dass unsere klügsten Köpfe in Länder fliehen, die uns einst Wilde nannten. Wir wollen keine Rücküberweisungen. Wir wollen Gründe für unsere Leute zu bleiben. Warum flieht unsere Jugend? Nicht, weil es uns an Schönheit mangelt, sondern weil wir dazu gemacht werden, dass es uns an Möglichkeiten mangelt. Nicht, weil wir unser Land hassen, sondern weil unser Land wie das Eigentum eines anderen behandelt wird. Migration ist keine Krise. Sie ist ein Symptom für Kriege, die wir nicht begonnen haben. Von Krediten, die wir nicht gebraucht haben. Von einer Weltordnung, die unserer Jugend sagt, dass ihr einziger Wert außerhalb ihrer eigenen Häuser liegt.

Die Lösung liegt nicht in Grenzzäunen. Die Lösung liegt in der Gerechtigkeit, Afrikas Platz in der Welt einzunehmen. Afrika ist kein Fehler, der behoben werden muss. Afrika ist kein gescheiterter Kontinent. Afrika ist der Schoß der Welt, die Wiege der Zivilisation, der Hüter der Hoffnung von morgen. Man hat uns bei globalen Entscheidungen, die uns zutiefst betreffen, unsichtbar gemacht. Im UN-Sicherheitsrat hat Afrika mit 54 souveränen Nationen keinen ständigen Sitz. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Sie nennen es

Gleichgewicht. Wir nennen es Verrat. Sie sprechen von Demokratie, halten aber eine globale Struktur aufrecht, in der die wenigen Mächtigen ein Veto gegen die Träume der vielen einlegen. Wir werden nicht länger in Räumen flüstern, in denen wir es verdienen, mit voller Stimme zu sprechen.

7 Hilfe für den Glauben und die spirituelle Würde.

Wir sind ein spirituelles Volk. Vor euren Kathedralen haben unsere Vorfahren zum Himmel gesungen. Bevor eure Missionare kamen, kannten wir die Sprache der Flüsse und die Gesetze des heiligen Waldes. Das Christentum kam, der Islam kam, und wir nahmen sie nicht als Sklaven, sondern als Suchende auf. Aber jetzt fragen wir.

Werden die Kirche und die Moschee wirklich zu uns stehen, wenn alle Menschen von der als Globalisierung getarnten Gier vertrieben werden? Wird ihre Kanzel unsere Schreie widerhallen lassen oder nur die Lieder der Mächtigen wiederholen? Auch der Glaube muss entkolonialisiert werden. Er muss mit den Armen gehen, nicht mit den Privilegierten.

8 Zur Einheit unter den afrikanischen Nationen.

Dies ist nicht die Rede eines einzelnen Landes. Es geht um die Steuerung eines Kontinents. Sie sehen, wie Mali, Niger und Burkina Faso ein neues Band knüpfen. Sie fürchten unsere Einigkeit. Warum? Weil sie den Mythos bedroht, dass Afrika nur unter eurer Aufsicht aufsteigen kann. Wir schließen uns nicht zusammen, um Krieg zu führen, sondern um Würde zu erlangen, um unseren Mut zusammenzunehmen, um unsere Kräfte zu teilen und uns gegenseitig zu schützen, wenn die Welt sich abwendet.

Panaffrikanismus ist kein Traum. Es ist unsere Lebensader. Und wir werden es Stein für Stein, Herz für Herz aufbauen, mit oder ohne Ihre Zustimmung.

9 An die Jugend Afrikas

An den kleinen Jungen, der am Straßenrand Orangen verkauft. An das Mädchen, das 10 Kilometer läuft, um zur Schule zu gehen. An das Kind, dessen einziges Spielzeug ein Stein ist, das aber von den Sternen träumt. Ihr seid der Grund, warum wir kämpfen. Glaubt nicht an die Lüge, dass euer Kontinent verflucht ist. Ihr seid der Segen. Seid nicht neidisch auf fremde Pässe. Seid stolz auf euren Namen, euer Land, eure Wurzeln. Die Welt mag euch jetzt nicht applaudieren, aber die Zukunft wird euren Namen in Ehren halten.

10 Abschließende Worte

Wir werden nicht niederknien. Ich bin nicht gekommen, um den Krieg zu erklären. Ich bin gekommen, um den Willen zu erklären. Wir werden also nicht vor der Angst knien. Wir werden nicht vor fremden Banken knien. Wir werden nicht vor überholten Imperien knien, die sich als Freunde ausgeben. Afrika bittet nicht um einen Platz an Ihrem Tisch. Wir bauen unseren eigenen, einen Tisch, an dem kein Kind zuletzt isst. Wo keine Nation zum Schweigen gebracht wird, weil sie keine Atomwaffen hat. Wo Gerechtigkeit nicht durch die Brille der Ethnie oder der Geschichte gefiltert wird, sondern geteilt wird, wie der Atem geteilt wird. Dies ist unsere Vision und dies ist unser Gelübde. Die Welt soll es heute und immer hören. Afrika wird nicht knien. Wir danken Ihnen.