AG Thorson: Goldpreisprognose – 7.000-Dollar-Marke und höher im Visier

Gold erreichte im vergangenen Monat ein seit 2022 nicht mehr gesehenes überverkauftes Niveau, was uns dazu veranlasste, unsere Mitglieder auf einen bevorstehenden Tiefpunkt hinzuweisen, als die Preise in unsere idealen Zielbereiche vordrangen.

Nach dem verlängerten Feiertagswochenende sind die Händler zurückgekehrt, was zu einem gewissen kurzfristigen Verkaufsdruck geführt hat. Solange sich Gold jedoch über der 4.000-Dollar-Marke hält, glaube ich, dass die Preise Ende Juni ihren Tiefpunkt erreicht haben.

Aus zeitlicher Sicht deckt sich ein Tiefpunkt bei Edelmetallen Ende Juni bis Anfang Juli weitgehend mit dem von uns verfolgten Muster aus dem Jahr 2006. Sollte sich dieses Muster fortsetzen, könnte dies die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Gold in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 die 7.000-Dollar-Marke überschreitet.

Der Goldzyklus-Indikator schloss bei