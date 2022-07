Aktueller Vergleich der Lebenshaltungskosten auf der ganzen Welt

Die Lebenshaltungskosten sind aufgrund der steigenden Inflation und der höheren Preise für Konsumgüter für viele Menschen weltweit ein großes Problem. Werfen wir einen Blick auf den Vergleich der Lebenshaltungskosten in verschiedenen Teilen der Welt.

Von Stadt zu Stadt ist der Geldbetrag, der zur Deckung der täglichen Kosten wie Miete und Lebensmittel benötigt wird, sehr unterschiedlich. Außerdem sind einige Städte wie New York City dafür bekannt, besonders hohe Wohnkosten zu haben.

Wie teuer sind daher die täglichen Ausgaben in New York City im Vergleich zu Orten wie Bangalore, Indien, oder Beirut, Libanon?

Diese Grafik von Victor Dépré (hypntic.data) vergleicht die Lebenshaltungskosten und die Kaufkraft an 578 verschiedenen Orten auf der ganzen Welt anhand von Statistiken aus dem Jahr 2022 von Numbeo, wobei New York City als Vergleichsgrundlage dient.

Der Lebenshaltungskosten-Index

Obwohl New York City dafür bekannt ist, eine der teuersten Städte der Welt zu sein, gibt es laut Numbeo, dem weltgrößten Register mit von Nutzern bereitgestellten Informationen über Städte und Länder, eine Reihe von Städten, die deutlich teurer sind als der Big Apple, wie Carmen Ang von Visual Capitalist weiter unten erklärt.

Hier finden Sie einen Vergleich der Lebenshaltungskosten in 578 Städten. Um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken: Wenn eine Stadt einen Lebenshaltungskostenindex von 121 hat, bedeutet das, dass ihre täglichen Kosten im Durchschnitt 21 Prozent höher sind als die in New York:

Die Lebenshaltungskosten in Hamilton, der Hauptstadt der Bermudas, sind die höchsten auf der Liste und übertreffen die von New York um etwa 50 %.

Warum sind die Preise in Hamilton so hoch? Die Preise in diesem Gebiet sind wahrscheinlich deshalb so hoch, weil fast alles – einschließlich Kleidung, Lebensmittel und Benzin – auf die kleine britische Inselgruppe importiert werden muss.

Die zweitteuerste Stadt nach New York City ist Zürich in der Schweiz, wo die Kosten fast 30 % höher sind. Die Statistik zeigt, dass die Kosten für Lebensmittel und Getränke in der Region besonders hoch sind, wobei die Preise für Restaurants 55 Prozent und für Lebensmittel 58 Prozent höher sind als in New York City.

Obwohl Zürich einen hohen Lebenshaltungskostenindex aufweist, darf nicht vergessen werden, dass die Stadt auch über eine hohe Kaufkraft verfügt, auf die wir im folgenden Abschnitt näher eingehen werden.

Der lokale Kaufkraftindex

Die Menge an Waren und Dienstleistungen, die eine Person mit einem durchschnittlichen Gehalt in einer bestimmten Stadt kaufen kann, wird mit dem Konzept der Kaufkraft gemessen.

Um auf Zürich zurückzukommen: Trotz höherer Kosten verfügen die Kunden dort über rund 30 % mehr Kaufkraft als die Einwohner von New York City im Allgemeinen.

Im Vergleich dazu hat der typische Kunde in Hamilton, Bermuda, eine vergleichsweise geringe Kaufkraft. Auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettolohns in New York City können sich die Verbraucher etwa 30 % weniger leisten als in der Stadt.

Die Inflation treibt die Preise weiter in die Höhe

Die COVID-19-Pandemie, Probleme in der Lieferkette, der Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierende Nachholbedarf haben zu der globalen Lebenskostenkrise beigetragen, die seit Ende 2021 anhält.

Laut UBS-Chefvolkswirt Paul Donovan haben wir das Schlimmste aber wahrscheinlich schon hinter uns, und in der zweiten Jahreshälfte wird die Inflation wahrscheinlich weltweit zurückgehen.