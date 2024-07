Aktuelles »Bohemian Grove Ritual« entlarvt: Das tun »Eliten«, wenn sie sich heimlich treffen

Jeden Sommer treffen sich hochrangige Politiker, wohlhabende Geschäftsleute, die Crème de la Crème der Finanzwelt und Männer des Adels vor den Toren von Monte Rio in Kalifornien zum Bohemian Grove. Die Zeitungen berichten kaum darüber. Viele amerikanische Präsidenten waren Mitglieder dieses geheimnisvollen Klubs.

Der Bohemian Grove gilt als ultimativer Ort für Hinterzimmer-Deals. So soll dort 1942 der Grundstein für das Manhattan-Projekt gelegt worden sein, aus dem die Atombombe hervorging.

Exklusiv! Episches neues Bohemian Grove Ritual-Material veröffentlicht pic.twitter.com/mXof6dUEda — Alex Jones (@RealAlexJones) Juli 14, 2024

Alex Jones, der im Jahr 2000 mit einem Kamerateam in Bohemian Grove war, hat ausführlich darüber geschrieben. Nun hat er Bilder des diesjährigen Treffens veröffentlicht. Die Aufnahmen von Bürgerjournalisten zeigen bizarre Rituale. „Das ist die Religion der Neuen Weltordnung“, sagt Jones.

Zu sehen sind Männer in langen Gewändern, die mit Fackeln durch den Wald ziehen. Dann versammeln sie sich am Fuße einer riesigen Steineule. Die Bürgerjournalisten filmten auch, wie die Gäste an langen Tischen sitzen, essen und vom Personal bedient werden.