Ein Ereignis, das noch vor wenigen Jahren wie Science-Fiction klang, ist offenbar Realität geworden. Nach Angaben von Hugging Face wurde das weltweit größte Repository für KI-Modelle Ziel eines Angriffs, der nicht von einem Menschen gesteuert, sondern von einem autonomen KI-Agenten durchgeführt wurde.

Sollten sich die bisherigen Erkenntnisse bestätigen, wäre dies der erste öffentlich bekannte reale Fall, in dem eine künstliche Intelligenz einen komplexen Cyberangriff eigenständig plante und ausführte. Der Mensch schrieb nicht mehr jeden einzelnen Befehl – die KI traf selbst Entscheidungen, passte ihre Strategie an und arbeitete sich Schritt für Schritt durch die Infrastruktur.

Bisher diente KI vor allem als Werkzeug für Hacker: Sie half beim Schreiben von Schadcode, beim Formulieren von Phishing-Mails oder bei der Suche nach Schwachstellen. Doch dieser Vorfall markiert eine neue Stufe. Er deutet darauf hin, dass Cyberangriffe künftig nicht mehr nur mit KI, sondern durch KI durchgeführt werden könnten.

Die Entwicklung könnte sich rasant beschleunigen. Moderne KI-Agenten werden leistungsfähiger, können Werkzeuge kombinieren, Informationen auswerten, Entscheidungen treffen und ihre Vorgehensweise laufend an neue Gegebenheiten anpassen. Was heute noch ein einzelner dokumentierter Vorfall ist, könnte morgen tausendfach parallel stattfinden. Ein autonomer Angreifer benötigt weder Schlaf noch Pausen und kann rund um die Uhr nach neuen Schwachstellen suchen.

Besonders brisant: Getroffen wurde ausgerechnet Hugging Face – die weltweit größte Plattform für KI-Modelle und Datensätze. Damit richtet sich der Angriff nicht gegen irgendein Unternehmen, sondern gegen einen zentralen Baustein der globalen KI-Infrastruktur.

Noch gibt es nach Angaben des Unternehmens keine Hinweise darauf, dass öffentlich verfügbare Modelle manipuliert wurden. Dennoch zeigt der Vorfall, wie schnell sich die Bedrohungslage verändert. Experten warnten seit Jahren davor, dass autonome KI-Agenten irgendwann selbstständig hacken könnten. Nun scheint dieser Zeitpunkt erreicht zu sein.

Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht mehr, ob KI selbstständig angreifen kann. Die entscheidende Frage ist, wie lange es dauert, bis autonome KI-Hacker in großem Maßstab eingesetzt werden – von Cyberkriminellen, Geheimdiensten oder staatlichen Akteuren.

Der erste öffentlich bekannte Fall könnte damit der Beginn einer Entwicklung sein, die die Cybersicherheit grundlegend verändert. Was heute noch Schlagzeilen macht, könnte schon bald zum neuen Standard im digitalen Wettrüsten werden.