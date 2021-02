Als Reaktion auf das neue Big-Tech-Gesetz der Regierung, zensiert Facebook Informationen und das Teilen von Nachrichten

Australischen Facebook-Nutzern wird das Lesen, Posten und Teilen von Nachrichten untersagt, teilte die Social-Media-Plattform am Mittwoch als Reaktion auf einen neuen Gesetzentwurf der Regierung mit, der Tech-Giganten dazu zwingt, Nachrichtenagenturen für die Nutzung ihrer Inhalte zu bezahlen.

Facebook und Google sind entschieden gegen das australische Nachrichtenmediengesetz, das gerade reformiert wird und diese Woche von den Gesetzgebern debattiert wurde.

Die Gesetzgebung zwingt Tech-Unternehmen dazu, transparenter über Algorithmen zu sein, die helfen, Nachrichteninhalte auf ihren Plattformen zu kontrollieren.

„Das vorgeschlagene Gesetz missversteht die Beziehung zwischen unserer Plattform und den Verlegern, die sie zum Teilen von Nachrichteninhalten nutzen, grundlegend“, sagte William Easton, Geschäftsführer von Facebook Australien & Neuseeland, in einer Erklärung.

Es hat uns vor eine schwere Entscheidung gestellt: entweder zu versuchen, ein Gesetz zu erfüllen, das die Realitäten dieser Beziehung ignoriert, oder keine Nachrichteninhalte mehr auf unseren Diensten in Australien zuzulassen. Schweren Herzens entscheiden wir uns für Letzteres.

Easton sagte, dass das vorgeschlagene Gesetz zu Gunsten der Verlage ausfällt und dass Facebook im letzten Jahr 5,1 Milliarden „kostenlose Verweise“ an australische Medien generiert hat, was nach seinen Angaben einen Wert von rund 407 Millionen AU$ (315 Millionen US$) hat.

Um die Verbreitung von Nachrichten auf seiner Plattform zu stoppen, sagte Facebook, dass es eine „Kombination von Technologien“ verwenden wird, um Inhalte zu beschränken. Das Unternehmen sagte auch, dass es in der Lage sein wird, alle Beiträge zu überprüfen, die fälschlicherweise entfernt wurden.

Im Rahmen dieser Maßnahme werden australische Medien nicht in der Lage sein, auf Facebook zu posten, während Nutzer der Social-Media-Plattform im Lande auch nicht in der Lage sein werden, Facebook-Inhalte zu sehen, die von internationalen Medien gepostet werden.

Trotz des Widerstands von Google gegen die Pläne der Regierung hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit der News Corp-Gruppe von Medienmogul Rupert Murdoch getroffen, die zahlreiche australische, britische und US-amerikanische Titel besitzt, darunter das Wall Street Journal und die New York Post.

Im Rahmen der am Mittwoch getroffenen Dreijahresvereinbarung werden Artikel aus den Publikationen im Google News Showcase Service erscheinen, während die beiden Parteien auch Werbeeinnahmen teilen werden.