Am Vorabend von Trump schließen der Iran und Russland ein historisches Abkommen

Von Pepe Escobar

In einem detaillierten strategischen Partnerschaftsabkommen, das letzte Woche in Moskau unterzeichnet wurde, haben die eurasischen Mächte Russland und Iran die von den USA geführte Weltordnung in Frage gestellt und den neuen US-Präsidenten gewarnt.

Bildnachweis: The Cradle

Timing ist in der Geopolitik alles. Am vergangenen Freitag, nur drei Tage vor der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump in Washington, unterzeichneten die führenden BRICS-Mitglieder, der russische Präsident Wladimir Putin und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian, in Moskau ein umfassendes strategisches Partnerschaftsabkommen, das in 47 Artikeln detailliert beschrieben ist, doppelt so viele wie im jüngsten russisch-nordkoreanischen Abkommen.

Diese strategische Partnerschaft ist nun in Stein gemeißelt, gerade jetzt, wo die – unbezahlbare – gigantische Verschuldung der US-Regierung einen beispiellosen Wert von 36,1 Billionen US-Dollar erreicht, was 106.400 US-Dollar pro Amerikaner entspricht, und gerade jetzt, wo der Anteil der USA an der Weltwirtschaft nach Angaben der Weltbank/des IWF erstmals unter 15 Prozent fällt.

Im starken Gegensatz dazu zielt die strategische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran darauf ab, die ineinandergreifende Dynamik entscheidender multilateraler Organisationen, die die neue multimodale Welt organisieren wollen, noch weiter zu festigen: BRICS+, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU).

Man kann es als einen Meilenstein im langen, andauernden eurasischen Integrationsprozess bezeichnen. Oder, wie die Global Majority es größtenteils interpretiert, als eine direkte, souveräne Herausforderung für die sterbende, vom Westen auferlegte „regelbasierte internationale Ordnung“.

Die weitreichende strategische Partnerschaft zwischen Teheran und Moskau fördert die Zusammenarbeit im Sicherheits- und Verteidigungsbereich und legt besonderen Wert auf die reibungslose Entwicklung des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC), einer trans-eurasischen Achse, die Russland, den Iran und Indien verbindet und den Iran als wichtigen Transitknotenpunkt für russisches Gas und Waren, die an mehrere afro-eurasische Partner verkauft werden, festigt.

Karte des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC)

Die Regeln der asymmetrischen Kriegsführung neu schreiben

Es ist aufschlussreich, Putins eigene Interpretation der Partnerschaft hervorzuheben, die er als „bahnbrechendes Dokument“ bezeichnet, das „ehrgeizige Ziele“ setzt und sich auf „nachhaltige Entwicklung“ konzentriert.

Er fügte hinzu, dass Russland und der Iran in den „meisten“ außenpolitischen Fragen übereinstimmen, unabhängige Nationen sind und dass beide zivilisatorischen Nationen „externem Druck widerstehen und sich illegitimen Sanktionen widersetzen“.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi betonte, dass die Partnerschaft „Unilateralismus durch Zusammenarbeit und Respekt“ ersetzt, und zwar in einem Abkommen, das dem Iran und Russland die Mittel an die Hand geben soll, „eine neue Ordnung aufzubauen, in der Zusammenarbeit an die Stelle von Hegemonie und Respekt an die Stelle von Auferlegung tritt“.

Nun zu einigen Details. Obwohl das Abkommen nicht als formelles Militärbündnis konzipiert ist, institutionalisiert die Partnerschaft den militärischen Austausch auf höchster Ebene – von gemeinsamen Übungen und Waffenentwicklung bis hin zu Projekten zum Austausch von Geheimdienstinformationen.

Moskau wird unweigerlich Suchoi S-30-Kampfflugzeuge, Pantsir-, Tok- und Buk-Raketen sowie S-400-Verteidigungssysteme (und in naher Zukunft S-500) für die iranische Luftverteidigung gegen mögliche Fälle von US-amerikanisch-israelischem Abenteurertum verkaufen und im Gegenzug eine Vielzahl von im Iran hergestellten Raketen und Drohnen kaufen. Auch der Austausch über die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz wird gefördert. Sowohl der Iran als auch Russland stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, die Regeln der asymmetrischen Kriegsführung neu zu schreiben.

Die Partnerschaft sieht vor, dass Russland dem Iran „Unterstützung“ gewährt. In der Praxis bedeutet dies nicht nur Waffen, sondern auch, dass Moskau Teheran bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Kräften gegen diplomatische Drohungen verteidigt und die Auswirkungen störender Wirtschaftssanktionen minimiert.

Und sollte es zu einem Angriff auf den Iran kommen, wird Russland auf keinen Fall mit dem Angreifer zusammenarbeiten: keine Informationen, keine Erlaubnis, russisches Territorium für Angriffe oder Einfälle zu nutzen.

Die Energieinfrastruktur ist ein wesentlicher Pfeiler der Partnerschaft und soll die iranische Wirtschaft inmitten einer sich verschlechternden Binnenwirtschaft ankurbeln. Russland wird modernste Energietechnologien bereitstellen, um die riesige – aber noch auszubauende – iranische Energieinfrastruktur, die Pipelinenetze und den stetig wachsenden Handel mit Flüssigerdgas (LNG) zu entwickeln.

Am Tag der Vereinbarung gab der russische Energieminister Sergei Tsivilev neue Details zu einem neuen, 30-jährigen Pipeline-Abkommen zwischen Gazprom und der National Iranian Gas Company (NIGC) bekannt, das Aserbaidschan einbeziehen und wahrscheinlich versuchen wird, Baku von feindlichen regionalen Positionen abzubringen. Russland wird die Infrastrukturkosten übernehmen und im Wesentlichen den Iran und einige seiner Nachbarn mit Gas versorgen.

Das prognostizierte Volumen von 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr nach Abschluss des Projekts entspricht zufällig der Kapazität der Zwillingsleitung Nord Stream in die Europäische Union, die von den Amerikanern heimlich sabotiert wurde, wie der erfahrene Enthüllungsjournalist Seymour Hersh im Jahr 2022 aufdeckte.

Dieses Energieabkommen ist für Teheran von entscheidender Bedeutung, denn obwohl das Land über die zweitgrößten Gasreserven der Welt verfügt – 34 Billionen Kubikmeter, nur hinter Russland – leidet es unter Versorgungsengpässen im Inland, insbesondere im Winter. Der Großteil der riesigen Gasreserven des Landes wurde aufgrund jahrzehntealter US-Sanktionen nicht erforscht.

Verbesserung des „Labors der Zukunft“

In geoökonomischer Hinsicht stehen Russland und der Iran im Zentrum eines der wichtigsten Verbindungskorridore des 21. Jahrhunderts: des INSTC, der drei BRICS-Staaten (der andere ist Indien) vereint, immun gegen Sanktionen ist und eine deutlich schnellere und kostengünstigere Alternative zum einst unverzichtbaren Suezkanal darstellt.

Der andere Korridor ist die Northern Sea Route (NSR) durch die Arktis, die von den Chinesen als „Ice Silk Road“ oder „Polar Silk Road“ bezeichnet wird. China definiert sich selbst als „nahezu arktischer Staat“.

Karte der wichtigsten globalen Schifffahrtsrouten und alternativen arktischen Passagen, einschließlich der Nordwest- und Nordostrouten

Die INSTC ist Eurasien-Integration in Reinform und gleichzeitig ein wichtiges BRICS-Konnektivitätsprojekt. Die geoökonomischen Auswirkungen sind enorm, da die INSTC den Prozess innerhalb der BRICS+ beschleunigen wird, das vom US-Dollar dominierte internationale Finanzsystem zu umgehen.

Russland und der Iran betreiben bereits einen regen Handel in ihren eigenen Währungen und Kryptowährungen und arbeiten gleichzeitig an der Perfektionierung eines vertraulichen Mechanismus, um das in Belgien ansässige globale Bankennachrichtensystem SWIFT vollständig zu umgehen. Der nächste Schritt ist die Konfiguration eines eurasienweiten Zahlungsnetzwerks, das mit einem sich entwickelnden BRICS-Mechanismus verbunden sein wird, wobei mehrere Optionen bereits in einem „Labor der Zukunft“ diskutiert und getestet werden.

Die sprichwörtliche imperiale Hysterie, die die Partnerschaft als neues Kapitel der neuen „Achse des Bösen“ definiert – mit Nordkorea und China als Zugabe – ist irrelevant. Das geopolitische Timing ist wieder einmal unbezahlbar – gepaart mit dem Rückschlag gegen den Sanktionswahn.

Demenz wird übrigens ein Wesensmerkmal der von den USA angeführten westlichen Achse bleiben. Jack Sullivan, der Chef der Nationalen Sicherheitsbehörde, schlug dem Weißen Haus vor seinem erbärmlichen Abgang vor, die Nuklearanlagen des Iran vor dem Start von Trump 2.0 anzugreifen – etwas, das den neuen republikanischen Präsidenten sofort mitten in den Hurrikan gestürzt hätte: einen massiven Krieg in Westasien.

Das Problem ist, dass der zionistische Feuerring, der Trump umgibt, diese Angriffspläne tatsächlich von der scheidenden Biden-Regierung geerbt hat, und sie sind im gesamten US-amerikanischen Deep State alles andere als umstritten; daher hört die Demenz nie auf. Angesichts der Hybris, die das Imperium des Chaos durchdringt, wird es keine Gruppe von Realisten geben, die die Auswirkungen der strategischen Verständigung zwischen Russland und dem Iran tatsächlich versteht.

Die Denkweise der „Ewigen Kriege“, die große Teile Afghanistans, des Irak, Libyens, Syriens, des Gazastreifens, der Ukraine und anderer Länder verwüstet hat, wird nun leicht angepasst. Doch die fest angestellten Neokonservativen und Neoliberalen, die die US-Außenpolitik seit Jahrzehnten kontrollieren, werden nicht verschwinden. Der Unterschied besteht darin, dass Russland und der Iran nun in enger Zusammenarbeit das Imperium des Chaos, neu aufgelegt, direkt herausfordern.