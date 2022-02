Amerika ist der Nächste: US-Trucker mobilisieren Konvoi nach Washington DC, Weißes Haus „in voller Panik“

Nicht nur in Kanada und Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten schließen sich die Trucker zusammen. In einer gelöschten Facebook-Gruppe mit mehr als 130.000 Mitgliedern wurden amerikanische Trucker dazu aufgerufen, einen Konvoi zu bilden und nach Washington D.C. zu fahren, um gegen die von Präsident Joe Biden eingeleiteten Covid-Maßnahmen zu protestieren.

Der sogenannte U.S. Freedom Convoy (Freiheitskonvoi), inspiriert von dem 50.000 LKW-Konvoi kanadischer Trucker, die das Parlament in Ottawa umzingeln, würde von Kalifornien aus in die Hauptstadt fahren. Das genaue Abreisedatum ist noch nicht bekannt.

Brian Von D., der die Facebook-Gruppe leitete, sagte letzten Donnerstag, dass „Amerika als nächstes an der Reihe ist“. „Amerika, jetzt bist du dran. Jetzt seid ihr an der Reihe zu zeigen, was ihr könnt“, schrieb Von D. und fügte hinzu, dass „Amerika viel mehr Trucks hat“ als Kanada.

„Die übermäßige Einmischung des Staates wird ein Ende haben, und das ist der Weg, wie wir das erreichen werden“, fügte er hinzu.

Facebook and Telegram group “Convoy to DC 2022” has just announced an American trucker convoy protest that will start in California and in end in DC pic.twitter.com/OIWzu19ArQ — Wittgenstein (@backtolife_2019) January 29, 2022

Ein anderer Organisator des amerikanischen Konvois sagte, es handele sich um eine weltweite Bewegung gegen die Covidtyrannei. Gerüchten zufolge ist das Weiße Haus „in Panik“.