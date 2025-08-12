Friedensgipfel in den VAE: Ein Durchbruch für die Ukraine?

In einer überraschenden Wendung plant US-Präsident Donald Trump ein historisches Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), um einen Friedensvertrag für die Ukraine zu erarbeiten. Dieses Gipfeltreffen, das nächste Woche stattfinden soll, wird vom Präsidenten der VAE ausgerichtet und markiert den ersten persönlichen Kontakt zwischen Trump und Putin in dessen zweiter Amtszeit. Doch während die Welt auf mögliche Fortschritte im Ukraine-Konflikt blickt, brodelt es im Nahen Osten: Berichte über eine geplante Eskalation in Gaza werfen ernste Fragen über die Rolle der USA auf.

Nach fast drei Jahren Krieg in der Ukraine gibt es Anzeichen für Bewegung in Richtung Frieden. Trump hat kürzlich mit Putin telefoniert und angekündigt, dass beide Seiten sofort Verhandlungen über eine Waffenruhe und ein Ende des Krieges aufnehmen werden. Der US-Gesandte Steve Witkoff reiste nach Moskau, um Trumps Botschaft zu übermitteln, deren genauer Inhalt unbekannt bleibt, aber von Russland als „günstig“ eingestuft wurde. Putin betonte, dass „viele Freunde“ bereit seien, bei der Lösung des Konflikts zu helfen, und bestätigte das Treffen in den VAE. Selenskyj, der ebenfalls eingeladen ist, scheint jedoch eine untergeordnete Rolle zu spielen. Kritiker werfen ihm vor, seine Verhandlungsposition sei schwach, da Russland auf dem Schlachtfeld die Oberhand hat und die ukrainische Armee geschwächt ist.

Trump setzt auf wirtschaftlichen Druck, um Fortschritte zu erzwingen. Neue Zölle, darunter 50 Prozent auf indische Käufe von russischem Öl, wurden verhängt, um Russland und seine Handelspartner unter Druck zu setzen. Gleichzeitig hat Trump klargestellt, dass er keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützt, obwohl NATO-Partner weiterhin militärische Hilfe leisten. Dies hat bei den sogenannten Neokonservativen in Washington und Brüssel Empörung ausgelöst, die den Krieg fortsetzen wollen und Trumps Verhandlungen als Nachgeben gegenüber Putin kritisieren.

Gaza: Droht eine neue Eskalation mit US-Beteiligung?

Parallel zu den Friedensbemühungen in der Ukraine sorgt die Lage in Gaza für Alarm. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat laut Berichten eine großangelegte Offensive in Gaza genehmigt, die auf eine „freiwillige Migration“ der palästinensischen Bevölkerung abzielt – ein Begriff, der von Kritikern als Deckmantel für ethnische Säuberungen betrachtet wird. Die Pläne sehen vor, Zivilisten aus Gaza-Stadt und zentralen Flüchtlingslagern in den Süden, möglicherweise nach Ägypten, zu drängen. Laut der israelischen Armee (IDF) wird diese Offensive Monate dauern und hohe Verluste auf israelischer Seite sowie unter den verbleibenden Geiseln verursachen.

Schockierend ist die Behauptung, dass Netanjahu US-Truppen für die Besetzung Gazas einbeziehen will. Laut Berichten von Times of Israel und Jerusalem Post ist die IDF erschöpft und nicht in der Lage, Gaza allein zu kontrollieren. Netanjahu soll daher auf amerikanische Unterstützung setzen, um die Kontrolle über das Gebiet zu sichern. Dies wirft die Frage auf, ob die USA bereit sind, sich in einen weiteren Konflikt im Nahen Osten hineinziehen zu lassen, nachdem ähnliche Interventionen in Afghanistan und Syrien katastrophale Folgen hatten.

Skandal um Hilfslieferungen in Gaza

Ein weiterer beunruhigender Punkt ist die Berichterstattung über die Plünderung von Hilfslieferungen in Gaza. Laut der Washington Post arbeiten israelische Streitkräfte mit bewaffneten Gruppen zusammen, die UN- und Rotes-Kreuz-Fahrzeuge stoppen und Hilfsgüter stehlen. Diese Gruppen, angeführt von Figuren wie Yaser Abu Shabbab, agieren in von Israel kontrollierten Zonen und werden von der IDF toleriert oder sogar unterstützt. Dies geschieht, obwohl Israel öffentlich Hamas für das Verschwinden der Hilfsgüter verantwortlich macht. Die UNO hat diese Gruppen als „Drogenkartelle“ bezeichnet, die mit israelischer Duldung agieren. Diese Praxis untergräbt die humanitäre Hilfe und verschärft die Krise in Gaza, wo Hungersnot droht.

Überwachungsskandal: Palantir und die Pentagon-Milliarden

Neben den internationalen Krisen sorgt ein neuer Skandal im Inland für Aufsehen. Das Pentagon hat dem Unternehmen Palantir einen 10-Milliarden-Dollar-Auftrag erteilt, um 75 separate Überwachungssoftwaresysteme in eine einzige KI-Plattform zu integrieren. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen US-Gesetze, die offene Ausschreibungen für Regierungsaufträge vorschreiben. Palantir, bekannt für seine Überwachungstools, die nicht nur militärische Bewegungen, sondern auch Zivilisten verfolgen, wird beschuldigt, ein Monopol aufzubauen. Die Aktie des Unternehmens ist um 600 Prozent gestiegen, was Fragen nach möglichen Verbindungen zu politischen Akteuren wie J.D. Vance aufwirft, der von Palantir-Gründer Peter Thiel unterstützt wurde.

Fazit: Friedensgespräche und neue Konflikte

Während Trump in den VAE versucht, einen historischen Friedensdeal für die Ukraine zu schmieden, droht im Nahen Osten eine gefährliche Eskalation. Die Pläne für eine großangelegte Offensive in Gaza, die mögliche Beteiligung amerikanischer Truppen und die Unterstützung von bewaffneten Gruppen, die Hilfslieferungen plündern, werfen ein düsteres Licht auf die geopolitische Lage. Gleichzeitig sorgt der Überwachungsskandal um Palantir für Besorgnis über die Erosion von Bürgerrechten in den USA. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Trump seinen Friedensplan durchsetzen kann – oder ob neue Konflikte die Oberhand gewinnen.