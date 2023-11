Amnesty International: Schreckliche Fälle von Folter und erniedrigender Behandlung palästinensischer Häftlinge.

Rapider Anstieg willkürlicher Verhaftungen durch israelische Behörden

LONDON, Freitag, 10. November 2023 (WAFA) – Die israelischen Besatzungsbehörden haben den Einsatz von Verwaltungshaft, einer Form der willkürlichen Inhaftierung von Palästinensern im gesamten besetzten Westjordanland, dramatisch ausgeweitet; erweiterte Notfallmaßnahmen, die eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung von Gefangenen erleichtern; Amnesty International erklärte in einem neuen Bericht, dass man es versäumt habe, Fälle von Folter und Tod in der Haft in den letzten vier Wochen zu untersuchen.

Nach Angaben der Palästinensischen Gefangenenvereinigung haben israelische Besatzungstruppen seit dem 7. Oktober mehr als 2.200 palästinensische Männer und Frauen festgenommen. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation HaMoked stieg die Gesamtzahl der Palästinenser, die ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Verwaltungshaft gehalten wurden, zwischen dem 1. Oktober und dem 1. November von 1.319 auf 2.070.

Aussagen von freigelassenen Häftlingen und Menschenrechtsanwälten sowie Videomaterial und Bilder veranschaulichen einige der Formen der Folter und anderer Misshandlungen, denen Häftlinge in den letzten vier Wochen ausgesetzt waren. Dazu gehören schwere Schläge und Demütigungen von Häftlingen, unter anderem indem sie gezwungen werden, den Kopf gesenkt zu halten, während der Häftlingszählung auf dem Boden zu knien und israelische Lieder zu singen.

„Im letzten Monat haben wir einen erheblichen Anstieg der israelischen Anwendung von Verwaltungshaft – Inhaftierung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren, die auf unbestimmte Zeit verlängert werden kann – erlebt, die bereits vor der jüngsten Eskalation der Feindseligkeiten am 7. Oktober den höchsten Stand seit 20 Jahren erreichte“, sagte er Heba Morayef, Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika.

Forscher von Amnesty International befragten zwölf Personen, darunter sechs freigelassene Häftlinge, drei Verwandte von Häftlingen und drei Anwälte, die an den jüngsten Verhaftungen arbeiteten. Die Forscher überprüften auch die Aussagen anderer freigelassener Häftlinge und analysierten Videomaterial und Bilder.

Auf einem vom Crisis Evidence Lab von Amnesty International analysierten Bild sind drei palästinensische Männer mit verbundenen Augen und ohne Kleidung neben einem Soldaten zu sehen, der eine grün-olivgrüne Uniform trägt, wie sie von den israelischen Bodentruppen getragen wird. Eine am 19. Oktober veröffentlichte Untersuchung von Haaretz ergab, dass das Bild am 12. Oktober in Wadi al-Seeq, einem Dorf östlich von Ramallah, aufgenommen wurde. Eines der drei auf dem Foto abgebildeten Opfer erzählte Amnesty International, dass er zunächst von Siedlern festgehalten und geschlagen worden sei, doch zwei Stunden später sei ein israelischer Militärjeep eingetroffen:

„Einer der israelischen Beamten, die kamen, kam auf mich zu und trat mich auf die linke Seite, dann sprang er auf meinen Kopf, drückte mein Gesicht mit seinen beiden Beinen noch weiter in den Dreck und trat mich dann weiter, als ich mit dem Kopf nach unten in den Dreck lag. mit auf dem Rücken gefesselten Händen. Dann nahm er ein Messer und riss mir bis auf meine Unterwäsche alle Kleidungsstücke vom Leib und verband mir mit einem Teil meiner zerrissenen Kleidung die Augen. Die Schläge auf den Rest meines Körpers hörten nicht auf, irgendwann fing er an, auf meinen Rücken zu springen – drei- oder viermal – und schrie „Stirb, stirb, du Mistkerl“ … bevor das endlich aufhörte, urinierte ein anderer Beamter auf mich Gesicht und Körper, während sie uns gleichzeitig anschreien: ‚Sterben‘.“

Amnesty International sagte, es habe auch mit zwei Frauen gesprochen, die willkürlich 14 Stunden lang auf einer Polizeistation im besetzten Ostjerusalem festgehalten wurden, wo sie gedemütigt, einer Leibesvisitation unterzogen und verspottet wurden. Sie wurden später ohne Anklageerhebung freigelassen.

In einem Video, das erstmals am 31. Oktober in den sozialen Medien veröffentlicht und vom Crisis Evidence Lab von Amnesty International analysiert wurde, sind neun inhaftierte Männer zu sehen, die aufgrund ihres identifizierbaren Akzents Palästinenser sind, einige nackt ausgezogen, andere halbnackt, mit verbundenen Augen und Handschellen, umzingelt von mindestens 12 Soldaten in olivgrünen Uniformen, die entweder mit M4A1- oder Tavor X95-Sturmgewehren ausgerüstet waren. Sowohl diese Uniformen als auch die Waffen gehören zur Standardausrüstung der israelischen Bodentruppen.

Man sieht, wie einer der Soldaten einem der Häftlinge gegen den Kopf tritt.

Nach Angaben der israelischen Behörden sind seit dem 7. Oktober vier palästinensische Häftlinge in israelischen Haftanstalten unter Umständen gestorben, die noch nicht unparteiisch untersucht wurden. Zwei der vier sind Arbeiter aus dem besetzten Gazastreifen, die von der israelischen Armee ohne Kontakt zur Außenwelt in Militärgefängnissen festgehalten werden und deren Tod von der Armee erst nach einer Untersuchung der israelischen Zeitung Haaretz veröffentlicht wurde.

Nach internationalem Recht sind Folter und andere Misshandlungen an geschützten Personen in einem besetzten Gebiet ein Kriegsverbrechen. Auch die Inhaftierung geschützter Personen außerhalb des besetzten Gebiets, wie im Fall der in Israel festgehaltenen palästinensischen Gefangenen aus den OPT, stellt einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar, da sie einer Zwangsverlegung gleichkommt.

Die israelischen Besatzungsbehörden haben außerdem Tausende von Palästinensern aus Gaza mit einer Einreisegenehmigung nach Israel, hauptsächlich Arbeiter, einer dritten Form der willkürlichen Inhaftierung ausgesetzt, bei der sie mindestens drei Wochen lang ohne Kontakt zur Außenwelt auf zwei militärischen Haftstützpunkten in Israel und im Westjordanland festgehalten wurden. Viele wurden freigelassen, die israelischen Behörden machen jedoch keine Angaben darüber, wie viele noch inhaftiert sind.

„Die israelischen Behörden müssen die unmenschlichen Notmaßnahmen, die gegen palästinensische Gefangene verhängt wurden, unverzüglich rückgängig machen und ihnen sofortigen Zugang zu ihren Anwälten und Familien gewähren. Alle willkürlich inhaftierten Palästinenser müssen freigelassen werden. Wir fordern Israel dringend auf, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zu gestatten, dringende Besuche in Gefängnissen und Hafteinrichtungen durchzuführen und die Bedingungen für palästinensische Häftlinge zu überwachen“, sagte Heba Morayef.

„Die israelischen Justizbehörden müssen außerdem Beschwerden über Folter und andere Misshandlungen unparteiisch und unabhängig untersuchen und diejenigen, die für die Anordnung und Durchführung von Folter verantwortlich sind, in fairen Verfahren strafrechtlich verfolgen.“