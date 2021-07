Im Sommer 2018 war es heiss und trocken. Alle Medien und Experten waren sich einig, das sei wegen dem Klimawandel, so heisse und trockene Sommer werde es von jetzt an regelmässig geben. Nun haben wir einen nassen und frischen Sommer. Und sie hören, das sei wegen dem Klimawandel. So nasse und frische Sommer werde es von jetzt an regelmässig geben. Lesen Sie hierzu meinen Kommentar.