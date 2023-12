Angriff auf Elon Musk an mehreren Fronten

Jeffrey A. Tucker

Elon Musk ist der weltweit vermögendste Mann, aber auch das Hauptziel der weltweit reichsten Regierungen und der mit ihnen verbundenen Industriellen. Der Grund dafür ist seine geistige Unabhängigkeit und das daraus resultierende Handeln.

In Zeiten der Zensur hat er eine Plattform der freien Meinungsäußerung gekauft und schützt sie nun, die einzige, die noch eine wirkliche Reichweite in der öffentlichen Meinung hat. Unzählige Millionen Menschen sind ihm dafür zutiefst dankbar, auch wenn die Plattform noch weit davon entfernt ist, profitabel zu sein.

Außerdem sorgt er mit Tesla, Starlink und SpaceX für Innovation in einer Zeit der Stagnation. Er wendet sich offen gegen die vielen Formen der Beliebigkeit unserer Zeit. Deshalb muss er Angriffe von allen Seiten abwehren.

Der jüngste Angriff erfolgte durch den EU-Kommissar für Digitales, Thierry Breton, der auf X (ehemals Twitter) postete, dass Elon seiner Meinung nach gegen EU-Regeln verstoßen habe. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform legte er die angeblichen Verstöße dar.

Verdacht auf Verstoß gegen Verpflichtungen zur Bekämpfung von #IllegalContent und #Desinformation

Verdacht auf Verstoß gegen #Transparenzpflichten

Verdacht auf #Täuschung durch Gestaltung der Benutzeroberfläche

Elon hat sehr deutlich gemacht, dass er daran arbeitet, die Gesetze aller Länder zu respektieren, auch die, mit denen er nicht einverstanden ist. Das betrifft die aggressive Zensur der EU, die während der Covid-Ära auf Kosten der wissenschaftlichen Freiheit und zur Verteidigung von Regierungen eingesetzt wurde, die ihre Bürger einsperrten, ihnen medizinische Behandlungen aufzwangen, die sie nicht wollten oder benötigten, und dann die Machenschaften hinter den Kulissen vertuschten.

Es ist interessant, dass Breton Elon mangelnde Transparenz vorwirft, wo es doch gerade der Sinn des EU-Regimes ist, mangelnde Transparenz zu erzwingen. Noch ironischer ist, dass Breton wusste, dass Musk die Notiz auf der weltweit größten Plattform für freie Meinungsäußerung nicht zensieren würde. Damit setzt er die Freiheit gegen ihre Existenz.

Und bevor wir uns über die zensurwütigen Europäer und ihre Intoleranz gegenüber der freien Meinungsäußerung lustig machen, sollten wir bedenken, dass Elon in den USA das Gleiche passiert – oder eine Version davon. Nach März 2020 gab es eine konzertierte Aktion von Akteuren des tiefen Staates, um die vollständige Kontrolle über die sozialen Medien zu erlangen und jede abweichende Meinung zu unterdrücken. Dies betraf alle Plattformen, einschließlich Twitter. Amazon und alle App-Stores verbannten sogar Parler, weil es zu populär geworden war.

Als sich die Wogen geglättet hatten, kaufte Musk die Twitter-Plattform und entließ vier von fünf Mitarbeitern, darunter viele Regierungsagenten, die Twitter in eine staatliche Propagandamaschine verwandeln sollten. Seitdem hat er den ersten Verfassungszusatz aufrechterhalten und eine Reihe von Tools entwickelt, die eine interne und massenhafte Überprüfung von Fakten ermöglichen, um seine umbenannte Plattform zur vertrauenswürdigsten Nachrichten- und Meinungsquelle der Welt zu machen.

Seitdem er die Führung übernommen hat, sieht er sich einer Flut staatlicher Angriffe ausgesetzt.

Die SEC hat Musk wegen des Kaufs der Plattform verklagt. Laut der New York Times war seine Übernahme Gegenstand mehrerer Klagen und Untersuchungen von Bundesbehörden. Die Federal Trade Commission untersuchte, ob X über die notwendigen Ressourcen verfügte, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, nachdem es einen Großteil seiner Mitarbeiter entlassen hatte und mehrere für Datenschutz und Sicherheit zuständige Führungskräfte zurückgetreten waren. Die Behörde hat auch versucht, Herrn Musk zu befragen. Ehemalige Twitter-Aktionäre haben Musk außerdem wegen Betrugs verklagt, weil er seine Beteiligung an dem Unternehmen zu spät offengelegt hatte.

Die FTC hat interne X-Dokumente angefordert. Laut The Hill hat die FTC mehr als ein Dutzend Briefe an Twitter geschickt, seit Musk seine Übernahme im Oktober abgeschlossen hat. Darin heißt es, die Behörde habe von Twitter die Herausgabe interner Kommunikation von Twitter-Mitarbeitern „in Bezug auf Elon Musk“, Informationen über den Abonnementdienst Twitter Blue Verification und die Namen von Journalisten verlangt, denen Zugang zu Twitter-Aufzeichnungen gewährt wurde.“

Bidens Justizministerium hat SpaceX verklagt, weil es keine Flüchtlinge für geheime Raketentechnologie einstellt. CNN berichtet: „In der Klage wird behauptet, dass SpaceX mindestens von September 2018 bis Mai 2022 routinemäßig Asylbewerber und Flüchtlinge daran gehindert hat, sich zu bewerben, und sich geweigert hat, sie aufgrund ihres Staatsbürgerschaftsstatus einzustellen oder in Betracht zu ziehen, was eine Verletzung des Immigration and Nationality Act (INA) darstellt“, heißt es in einer Pressemitteilung des DOJ vom 24. August.

Bidens Justizministerium und die Börsenaufsicht haben Tesla wegen unzulässiger Vorteile verklagt. Forbes schreibt: „Die erweiterte Untersuchung kommt, nachdem Bundesstaatsanwälte und die SEC ein geheimes Tesla-Projekt namens Projekt 42 untersucht haben, das Mitarbeiter als ein Glashaus für Musk in der Gegend von Austin, Texas, nahe der Tesla-Fabrik beschrieben haben, berichtete das Journal im August.

Bidens Justizministerium hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen Tesla wegen selbstfahrender Autos eingeleitet. Reuters berichtet: „Das US-Justizministerium leitete die bisher nicht veröffentlichte Untersuchung im vergangenen Jahr ein, nachdem sich mehr als ein Dutzend Unfälle ereignet hatten, von denen einige tödlich endeten, in die Teslas Fahrassistenzsystem Autopilot verwickelt war, das während der Unfälle aktiviert wurde, so die Personen“. Die Vermutung, die hier geäußert wird, ist absurd: dass es Elon egal ist, ob sein Produkt fehlerhaft ist und dass er keine Verbesserungen wünscht.

Gegen Neuralink wird auf Bundesebene ermittelt. Noch einmal Reuters: „Elon Musks Neuralink, ein Unternehmen für medizinische Geräte, wird auf Bundesebene wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz untersucht, nachdem sich interne Mitarbeiter beschwert hatten, dass Tierversuche übereilt durchgeführt würden, was zu unnötigen Leiden und Todesfällen führe“.

Und dann ist da noch die Untersuchung der Equal Employment Opportunity Commission wegen Belästigung bei Tesla. Die EEOC sagt: „Seit mindestens 2015 bis heute sind schwarze Mitarbeiter in Teslas Produktionsstätte in Fremont, Kalifornien, routinemäßig rassistischen Beschimpfungen, allgegenwärtigen Stereotypen und Feindseligkeiten sowie Epitheta ausgesetzt…“. Die Beschimpfungen wurden beiläufig und offen in belebten Gegenden und an Arbeitsstellen benutzt. Schwarze Angestellte sahen sich regelmäßig mit Graffiti konfrontiert, darunter Variationen des N-Worts, Hakenkreuze, Drohungen und Schlingen auf Schreibtischen und anderen Geräten, in Toilettenkabinen, Aufzügen und sogar auf neuen Fahrzeugen, die vom Fließband rollten“.

Schließlich gibt es noch den aggressiven Werbeboykott großer Unternehmen wie Disney, CNBC, Comcast, Warner Bros, IBM und der Financial Times, um nur einige zu nennen. Musk hat es abgelehnt, sich von diesen Leuten einschüchtern zu lassen. Er hat gesagt, dass er sich nicht mit Geld erpressen lässt und stattdessen hat er den Unternehmen gesagt, dass sie sich selbst f***en können. Das ist ziemlich bemerkenswert und spricht wirklich ein großes Problem in den heutigen sozialen Medien an, nämlich das Ausmaß, in dem so viele Plattformen bereit sind, dem korporatistischen System zu gehorchen, um ihre Profite zu steigern.

Das sind nicht weniger als neun direkte Angriffslinien, aber das Unternehmen und Elon könnten wahrscheinlich Dutzende weiterer aufzählen, wenn man alle Regierungsebenen überall dort berücksichtigt, wo Musks Unternehmen tätig sind. Und ja, das alles klingt wie aus einem Roman von Ayn Rand. Der erfolgreiche und innovative Unternehmer wird von allen Seiten angegriffen, von Institutionen und Menschen, die vom System leben, anstatt es zu umgehen und zu überwinden.

Wir leben wirklich in einem neuen Zeitalter des Neids, angetrieben von Staaten und ihren industriellen Verbündeten, die mehr auf ihre eigenen Rentabilitätslinien und Pläne fixiert sind als auf das, was die Menschen wollen und was große Unternehmer schaffen können. Das ist ein klarer Fall von Vetternwirtschaft. Auffällig ist, dass jeder das weiß und es trotzdem toleriert wird. Das ist ein hervorragendes Rezept, um die Wohlstandsmaschine für eine oder zwei Generationen zum Stillstand zu bringen.