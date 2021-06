Angst ist ansteckend und dient dazu, Sie zu kontrollieren

mercola.com

In einem neu veröffentlichten Buch geben die Mitglieder der „Scientific Pandemic Influenza Group on Behavior“, einem Unterausschuss, der die „Scientific Advisory Group for Emergencies“ in Großbritannien berät, zu, dass die Regierung Angst benutzt, um die Bevölkerung zu kontrollieren und zu manipulieren

SPI-B, die für den Einsatz von Angstbotschaften eintrat, sagt nun, dass dies unethisch, totalitär und ein bedauerlicher Fehler war

Abgesehen von der Flut von Daten, die nur aus schlechten Nachrichten bestehen und auf vielfältige Weise manipuliert wurden, werden Angst und Furcht auch dadurch erzeugt, dass man verwirrt bleibt

Es werden absichtlich widersprüchliche Empfehlungen gegeben, um Sie psychologisch angreifbar zu halten. Indem man Angst um Verwirrung und Unsicherheit ergänzt, kann man eine Person in einen Zustand bringen, in dem sie nicht mehr rational denken kann. Einmal in einen unlogischen Zustand gebracht, ist man leicht zu manipulieren.

Das Vertrauen der Regierung in die Verhaltenspsychologie ist nicht erst durch die Pandemie entstanden. Diese Taktiken werden schon seit Jahren eingesetzt und werden immer mehr

Regierungen nutzen Angst, um ihre Bürger zu kontrollieren und zu manipulieren. Das haben jetzt die Mitglieder der „Scientific Pandemic Influenza Group on Behavior“ (SPI-B) zugegeben, ein Unterausschuss, der die „Scientific Advisory Group for Emergencies“ (SAGE) in Großbritannien berät. Und sie sollten es wissen, denn sie haben sich dafür eingesetzt und sagen jetzt, dass es ein bedauerlicher Fehler war. Wie „The Telegraph“ am 14. Mai 2021 berichtet1:

„Wissenschaftler eines Komitees, das den Einsatz von Angst zur Kontrolle des Verhaltens der Menschen während der COVID-Pandemie gefördert hat, haben zugegeben, dass ihre Arbeit ‚unethisch‘ und ‚totalitär‘ war. Mitglieder der Scientific Pandemic Influenza Group on Behavior (SPI-B) drückten in einem neuen Buch über die Rolle der Psychologie bei der COVID-19-Reaktion der Regierung ihr Bedauern über diese Taktik aus.

SPI-B warnte im März letzten Jahres, dass die Minister „das wahrgenommene Niveau der persönlichen Bedrohung“ durch COVID-19 erhöhen müssten, weil „eine beträchtliche Anzahl von Menschen sich immer noch nicht ausreichend persönlich bedroht fühlt.“

Gavin Morgan, ein Psychologe des Teams, sagte: „Es ist klar, dass die Verwendung von Angst als Mittel zur Kontrolle nicht ethisch ist. Angst als Mittel der Kontrolle zu benutzen ist nicht ethisch. Es ist keine ethische Haltung für eine moderne Regierung. Von Natur aus bin ich ein optimistischer Mensch, aber all dies hat mir eine pessimistischere Sicht auf die Menschen gegeben.’“

Psychologische Kriegsführung ist real

Der Telegraph zitiert mehrere der SPI-B-Mitglieder, die alle auch in dem neu erschienenen Buch „A State of Fear: How the UK Government Weaponised Fear During the Covid-19 Pandemic“, geschrieben von Laura Dodsworth, zitiert werden2:

Ein SPI-B-Wissenschaftler erzählte Frau Dodsworth: „Im März [2020] war die Regierung sehr besorgt über die Einhaltung der Vorschriften und sie dachten, dass die Leute nicht eingesperrt werden wollten. Es gab Diskussionen darüber, dass Angst notwendig sei, um die Einhaltung der Vorschriften zu fördern, und es wurden Entscheidungen darüber getroffen, wie man die Angst verstärken könnte. Die Art und Weise, wie wir Angst eingesetzt haben, ist dystopisch.

Der Einsatz von Angst war definitiv ethisch fragwürdig. Es war wie ein seltsames Experiment. Letztendlich ist es nach hinten losgegangen, weil die Leute zu viel Angst hatten“ …

Einer warnte, dass „Menschen die Pandemie nutzen, um die Macht zu ergreifen und Dinge durchzusetzen, die sonst nicht passieren würden … Wir müssen sehr vorsichtig sein mit dem Autoritarismus, der sich einschleicht“ …

Ein anderes Mitglied von SPI-B sagte, man sei „fassungslos gewesen über den waffenmäßigen Einsatz der Verhaltenspsychologie“ während der Pandemie, und dass „Psychologen nicht zu bemerken schienen, als sie aufhörten, altruistisch zu sein und manipulativ wurden. Sie haben zu viel Macht und das berauscht sie.“

Steve Baker, der stellvertretende Vorsitzende der COVID Recovery Group der Tory-Abgeordneten, sagte: „Wenn es wahr ist, dass der Staat die Entscheidung getroffen hat, die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen, um die Einhaltung von Regeln zu erreichen, wirft das äußerst ernste Fragen über die Art von Gesellschaft auf, die wir werden wollen. Um ganz ehrlich zu sein: Befürchte ich, dass die heutige Regierungspolitik den Wurzeln des Totalitarismus in die Hände spielt? Ja, natürlich tut sie das.“

Angsterzeugung

Fast eineinhalb Jahre lang haben Regierungen auf der ganzen Welt, mit wenigen Ausnahmen, ihre Bürger mit einer ständigen Diät von Schreckensnachrichten gefüttert. Monatelang konnte man den Fernseher nicht einschalten, ohne dass man mit einem Tickertape konfrontiert wurde, das die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle auflistete.

Selbst als klar wurde, dass die Menschen nicht wirklich in übermäßiger Zahl starben, fütterten uns die Mainstream-Medien mit ständigen Updates über die wachsende Zahl von „Fällen“, ohne jemals solche Zahlen in den Kontext zu setzen oder zu erklären, dass die große Mehrheit davon falsch-positiv war.

Die Menschen mögen es nicht, hinters Licht geführt zu werden, und sie wollen nicht in einem Zustand der Angst leben. Wir müssen vielleicht ein bisschen mutiger sein und schneller aufstehen, wenn etwas nicht stimmt. Laura Dodsworth

Informationen, die die schlechten Nachrichten ausgeglichen hätten – wie z.B. Genesungsraten und wie viele sogenannte „Fälle“ tatsächlich keine waren, weil sie nie ein einziges Symptom hatten – wurden zensiert und unterdrückt.

Sie weigerten sich auch, die Daten in einen Kontext zu setzen, wie z.B. zu überprüfen, ob sich die Zahl der Todesfälle tatsächlich signifikant von denen der Vorjahre unterscheidet. Stattdessen wurde jeder neue Fall als Notfall und Zeichen des katastrophalen Untergangs behandelt.

Lassen Sie sich nicht verwirren – Widerspruch ist eine Kriegstaktik

Abgesehen von der Flut von Daten, die nur aus schlechten Nachrichten bestehen – die übrigens auf verschiedene Weise stark manipuliert wurden – werden Angst und Furcht auch dadurch erzeugt, dass man Sie verwirrt hält. Laut Dodsworth werden widersprüchliche Empfehlungen und vage Anweisungen absichtlich gegeben, um Sie psychologisch angreifbar zu halten.

„Wenn man einen Zustand der Verwirrung schafft, werden die Menschen immer abhängiger von den Nachrichten. Anstatt sich sicher zu fühlen, Entscheidungen zu treffen, warten sie am Ende auf Anweisungen von der Regierung“, sagte sie in einem Interview vom 20. Mai 2021 im Podcast „Planet Normal“.3

Ein von Dodsworth genanntes Beispiel sind die Pandemie-Maßnahmen, die über Weihnachten 2020 durchgeführt wurden:

„Weihnachten mit der Familie“ waren angedacht, dann wieder abgesagt, wieder diskutiert, dann wieder nicht. Sie haben jemanden, der die Schraube anzieht, dann die Schraube lockert und dann wieder anzieht. Es ist wie ein Folterszenario.“

Aber das ist noch nicht alles. Wie der Psychiater Dr. Peter Breggin erklärt, kann man eine Person in einen Zustand bringen, in dem sie nicht mehr rational denken kann, indem man Verwirrung und Unsicherheit der Angst hinzufügt. Einmal in einen unlogischen Zustand getrieben, ist sie leicht zu manipulieren. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es der Sinn vieler widersprüchlicher Informationen ist, Menschen in einen Zustand zu versetzen, in dem Logik und Vernunft keine Rolle mehr spielen.

Die Angstfabrik

In ihrem Buch beschreibt Dodsworth detailliert eine Reihe von Zweigen der britischen Regierung, die Methoden der psychologischen Kriegsführung in ihrer Interaktion mit der Öffentlichkeit verwenden. Zusätzlich zum SPI-B gibt es die folgenden Gruppen4:

Das „ Behavioral Insights Team „, die sogenannte „Nudge Unit“, eine halb-unabhängige Regierungsstelle, die „Verhaltenserkenntnisse anwendet, um die Politik zu informieren, öffentliche Dienstleistungen zu verbessern und positive Ergebnisse für Menschen und Gemeinschaften zu erzielen“ 5 . Dieses Team berät auch ausländische Nationen.

„, die sogenannte „Nudge Unit“, eine halb-unabhängige Regierungsstelle, die „Verhaltenserkenntnisse anwendet, um die Politik zu informieren, öffentliche Dienstleistungen zu verbessern und positive Ergebnisse für Menschen und Gemeinschaften zu erzielen“ . Dieses Team berät auch ausländische Nationen. Die „ Research, Information and Communications Unit “ (RICU) des Innenministeriums, die Teil des britischen Büros für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung ist, berät als öffentliche „Graswurzel“-Organisationen getarnte Frontgruppen, wie man „verdeckt die Gedanken von Menschen manipulieren kann.“

“ (RICU) des Innenministeriums, die Teil des britischen Büros für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung ist, berät als öffentliche „Graswurzel“-Organisationen getarnte Frontgruppen, wie man „verdeckt die Gedanken von Menschen manipulieren kann.“ Die „ Rapid Response Unit „, die 2018 ins Leben gerufen wurde, arbeitet im britischen Kabinettsbüro und im Büro des Premierministers (umgangssprachlich als „Nummer 10“ bekannt, wie die physische Adresse, 10 Downing Street in London), um „Fehlinformationen und Desinformationen entgegenzuwirken.“ Sie arbeiten auch mit dem „National Security Communications Team“ während Krisen zusammen, um sicherzustellen, dass „offizielle Informationen“ maximale Sichtbarkeit erhalten. 6

„, die 2018 ins Leben gerufen wurde, arbeitet im britischen Kabinettsbüro und im Büro des Premierministers (umgangssprachlich als „Nummer 10“ bekannt, wie die physische Adresse, 10 Downing Street in London), um „Fehlinformationen und Desinformationen entgegenzuwirken.“ Sie arbeiten auch mit dem „National Security Communications Team“ während Krisen zusammen, um sicherzustellen, dass „offizielle Informationen“ maximale Sichtbarkeit erhalten. Die „ Counter Disinformation Cell „, die Teil des Ministeriums für Digitales, Kultur, Medien und Sport ist. Beide überwachen soziale Medien und bekämpfen „Fake News“ über Wissenschaft im Allgemeinen und COVID-19 im Besonderen, wobei „Fake News“ alles ist, was den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation widerspricht. 7

„, die Teil des Ministeriums für Digitales, Kultur, Medien und Sport ist. Beide überwachen soziale Medien und bekämpfen „Fake News“ über Wissenschaft im Allgemeinen und COVID-19 im Besonderen, wobei „Fake News“ alles ist, was den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation widerspricht. Die „Government Communications Headquarters“ (QCHQ), eine Nachrichten- und Sicherheitsorganisation, die Informationen für die britische Regierung und die Streitkräfte bereitstellt. Laut Dodsworth wurden Mitarbeiter des QCHQ und sogar Mitglieder der 77. Brigade als sogenannte „Handpuppen“ und Trolle angeworben, um Anti-Impf- und Anti-Lockdown-Nachrichten in sozialen Medien zu bekämpfen.

Laut Dodsworth gibt es noch viele andere. In ihrem Buch behauptet sie, dass mindestens 10 verschiedene Regierungsabteilungen in Großbritannien mit „Behavioral Insights Teams“ arbeiten, um die Öffentlichkeit zu manipulieren.

Wir sehen es erst jetzt

Wichtig ist, dass der Rückgriff der Regierung auf die Verhaltenspsychologie nicht erst durch die Pandemie entstanden ist. Diese Taktik wird schon seit Jahren für unzählige PR-Zwecke eingesetzt, und obwohl die Pandemie vielleicht gerade abklingt, warnt Dodsworth, dass immer mehr Verhaltenswissenschaftler eingestellt werden8:

„Es wächst und wächst. Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir uns in einem regelrechten Nudging-Strudel befinden“, sagt sie. „In der Vergangenheit gab es Aufrufe, die Öffentlichkeit über den Einsatz der Verhaltenspsychologie zu befragen, und diese Aufrufe kamen von den Verhaltenswissenschaftlern selbst. Und dennoch ist das nicht geschehen. Wir wurden noch nicht über den Einsatz von unterbewussten Techniken befragt, die uns effektiv unsere Wahlmöglichkeiten nehmen …

Ich hoffe inständig, dass dieses Buch [„The State of Fear“] tatsächlich ein dringend benötigtes Gespräch über den Einsatz von Angst anregen wird, nicht nur in der Epidemie, sondern in der Art und Weise, wie wir die Verhaltenspsychologie insgesamt einsetzen.

Es ist nicht nur ein Geist, der aus der Flasche gelassen wurde. Es ist, als hätten wir eine Hydra entfesselt, der man immer wieder den Kopf abschlagen kann, aber sie beschäftigt immer mehr dieser Verhaltensforscher in den verschiedenen Regierungsabteilungen. Das ist genau die Art und Weise, wie die Regierung jetzt ihre Geschäfte macht. Es ist das Geschäft mit der Angst …

Ich denke, letztendlich wollen die Menschen nicht manipuliert werden. Die Menschen lassen sich nicht gerne hinters Licht führen und sie wollen nicht in einem Zustand der Angst leben. Wir müssen vielleicht ein bisschen mutiger sein und schneller aufstehen, wenn etwas nicht stimmt.“

Angst ist seit langem das Werkzeug von Tyrannen. Es ist äußert effektiv, zum Teil, weil es sich von Mensch zu Mensch ausbreitet, genau wie ein Virus. Die Ansteckung mit Angst ist das Thema des obigen Nova „Gross Science“-Videos, das ursprünglich Mitte Februar 2017 ausgestrahlt wurde. Bei Tieren werden emotionale Stressreaktionen durch Pheromone signalisiert, die durch verschiedene Körpersekrete wie Schweiß und Speichel abgegeben werden.

Wie im Video erklärt, setzen Tiere mit starken sozialen Strukturen, wie Bienen und Ameisen, Alarm-Pheromone frei, wenn sie auf etwas treffen, das sie als ernsthafte Bedrohung wahrnehmen. Der Duft lockt andere Mitglieder des Bienenstocks oder der Kolonie an, um gemeinsam gegen die Bedrohung vorzugehen.

Der Mensch scheint eine sehr ähnliche Fähigkeit zu besitzen. Wenn er Angst hat oder gestresst ist, produziert der Mensch Chemosignale, und obwohl Sie den Geruch von Angst oder Stress vielleicht nicht bewusst wahrnehmen, kann er eine unterbewusste Wirkung haben, so dass Sie sich ebenfalls ängstlich oder gestresst fühlen.

Menschen neigen auch dazu, die Gefühle der Menschen um uns herum zu imitieren, und dies ist ein weiterer Weg, durch den sich eine Emotion wie ein Lauffeuer in einer Gemeinschaft oder einer ganzen Nation verbreiten kann – im Guten wie im Schlechten. Verhaltenspsychologen bezeichnen dies als „emotionale Ansteckung“, und es funktioniert sowohl bei positiven als auch bei negativen Emotionen.

Wenn Sie zum Beispiel bei einem Treffen mit jemandem mit einem Lächeln begrüßt werden, werden Sie wahrscheinlich zurücklächeln und den Gesichtsausdruck und das Verhalten der Person imitieren. Wenn Sie jemand mit einem wütenden Gesichtsausdruck ansieht, werden Sie sich wahrscheinlich plötzlich auch wütend fühlen, auch wenn Sie es vorher nicht waren und keinen subjektiven Grund dafür haben – außer, dass derjenige Sie auf die „falsche“ Weise angesehen hat.

Obwohl sowohl positive als auch negative Emotionen ansteckend sind, verbreiten sich bestimmte Emotionen schneller und leichter als andere. Die im Nova-Report zitierte Forschung hat herausgefunden, dass „hocherregte“ Emotionen wie Ehrfurcht (hocherregte positive Emotion) und Wut oder Angst (hocherregte negative Emotion) „viraler“ sind als niedrigerregte Emotionen wie Glück oder Traurigkeit.

Der Nova-Bericht weist auch darauf hin, dass Forscher Twitter und andere Social-Media-Daten ausgewertet haben, um besser zu verstehen, wie Emotionen verbreitet werden und welche Arten von Nachrichten sich am schnellsten verbreiten. Allerdings ignorierten sie die Hauptschuldigen, Google und Facebook, die beide Ihre privaten Daten stehlen und sie verwenden, um Ihr Verhalten zu manipulieren.

Damals, im Jahr 2017, sagten sie, dass diese Informationen geerntet und verwendet werden, um Wege zu entwickeln, öffentliche Nachrichten zu vermeiden, die eine Massenpanik auslösen könnten. Aber die COVID-19-Pandemie legt das komplette Gegenteil nahe. Offensichtlich waren Verhaltensexperten damit beschäftigt, Wege zu entwickeln, um maximale Furcht, Angst und Panik zu erzeugen.

Wie Sie sich gegen negative Ansteckung impfen können

Am Ende des Berichts zitiert Nova Forschungsergebnisse, die drei effektive Wege aufzeigen, sich gegen negative emotionale Ansteckungen zu „immunisieren“.

Lenken Sie sich von der Quelle der negativen Ansteckung ab – Im Fall von Pandemie-Angstmache könnte das bedeuten, dass Sie keine Nachrichten der Mainstream-Medien lesen oder hören, die sich im letzten Jahr als unfähig zu Besonnenheit erwiesen haben. Projizieren Sie Ihre eigenen positiven Emotionen zurück auf die Quelle der negativen Ansteckung – Wenn Sie mit jemandem sprechen, der ängstlich ist, könnte es sein, dass er sich Ihren Optimismus „einfängt“ und nicht umgekehrt. Sprechen Sie es an – Wenn jemand unwissentlich „negative Schwingungen“ verbreitet, kann es ihm helfen, zu erkennen, was er tut (das funktioniert allerdings nicht, wenn die Quelle wissentlich und absichtlich Angst oder Unruhe verbreitet).

Pandemie der Panik

In einem Tweet9 teilte Ivor Cummins, ein biochemischer Ingenieur, der die Ursachen chronischer Krankheiten erforscht, ein kurzes Video, das die Ursache der Panik-Pandemie detailliert beschreibt. Warum ist die ganze Welt scheinbar vor Angst verrückt geworden?

Wie Cummins erklärt, ist das übermäßige Maß an öffentlicher Angst das Ergebnis einer katastrophalen Rückkopplungsschleife, in der die Politik und die Mainstream-Medien der Öffentlichkeit Angst einflößen, und die Ängste der Öffentlichkeit dann die Medien füttern (Angst verkauft sich) und die Politiker zum Handeln zwingen, was wiederum weitere Angstbotschaften erzeugt. Und so geht es immer weiter.

An einem bestimmten Punkt beginnt dieser Motor der Angst jedoch an Dampf zu verlieren. Um das Pandemie-Pandemonium in Gang zu halten, wurden Akademiker mit Weltuntergangsvorhersagen hinzugezogen, um Politikern Angst zu machen und den Medien noch mehr Angstmacherei zu liefern.

Unterstützt werden die akademischen Treiber von nicht gewählten, undemokratischen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation, dem Weltwirtschaftsforum, den Vereinten Nationen, dem Internationalen Währungsfonds, der Bill & Melinda Gates Foundation und Big Pharma (um nur einige zu nennen), die alle diese akademischen Weltuntergangspropheten hinter den Kulissen unterstützen oder offen fördern.

Alle von Cummins erwähnten Organisationen sind Teil einer technokratischen, nicht gewählten Elite, die Entscheidungen für die ganze Welt trifft. Wenn wir diesen sekundären Motor, der den ersten antreibt, irgendwie abschalten würden, würde der globale Wahnsinn wahrscheinlich nachlassen.

Die Frage ist, ob das machbar ist. Robert F. Kennedy Jr. hat unsere derzeitige Lage mit einer „apokalyptischen Schlacht“10 verglichen, da wir es mit gewaltigen undemokratischen Kräften zu tun haben, die über scheinbar unbegrenzte finanzielle Ressourcen, politischen Einfluss und die Fähigkeit verfügen, die globale Kommunikationslandschaft zu kontrollieren.

Wir sind mit einer globalistischen Agenda konfrontiert, die letztlich die totale Kontrolle anstrebt, indem sie die Menschenrechte und die Rechte der Länder aushebelt, und sie benutzen „Biosicherheit“ als Rechtfertigung für all das.

Den großen Plan aufdecken

Wie der Journalist James Corbett in seinem „Corbett Report“ vom 16. Oktober 2020 erklärt11, ist der „Great Reset“ ein neuer „Gesellschaftsvertrag“, der jede Person durch eine elektronische ID, die mit Ihrem Bankkonto und Ihren Gesundheitsdaten verknüpft ist, und eine Sozialkredit-ID, die am Ende jede Facette Ihres Lebens diktieren wird, an sich bindet.

Es geht darum, den Kapitalismus und das freie Unternehmertum loszuwerden und sie durch „nachhaltige Entwicklung“ und „Stakeholder-Kapitalismus“ zu ersetzen – Begriffe, die ihre ruchlosen, menschenfeindlichen Absichten verbergen. Wie es im Buch „Technocracy: The Hard Road to World Order“ heißt12:

„… Nachhaltige Entwicklung ist Technokratie … Die Bewegung für nachhaltige Entwicklung hat sorgfältige Schritte unternommen, um ihre wahre Identität, ihre Strategie und ihren Zweck zu verbergen, aber wenn der Schleier erst einmal gelüftet ist, wird man sie nie wieder anders sehen. Sobald ihre Strategie entlarvt ist, wird alles andere beginnen, einen Sinn zu ergeben.“

In ihrem Blogbeitrag „The Great Reset for Dummies“ fasst die Journalistin Tessa Lena den Zweck hinter dem Ruf nach einem globalen „Reset“ zusammen13:

„Der mathematische Grund für den Großen Reset ist, dass der Planet dank der Technologie klein geworden ist und das Wirtschaftsmodell der unendlichen Expansion pleite ist – aber offensichtlich wollen die Superreichen weiterhin superreich bleiben, und so brauchen sie ein Wunder, eine weitere Blase, plus ein chirurgisch präzises System zur Verwaltung dessen, was sie als „ihre begrenzten Ressourcen“ wahrnehmen.

Daher wollen sie verzweifelt eine Blase, die neues Wachstum aus dem Nichts schafft – buchstäblich – während sie gleichzeitig versuchen, den Knechten den Gürtel enger zu schnallen, eine Anstrengung, die mit einer „Verhaltensmodifikation“ beginnt, auch bekannt als das Zurücksetzen des Anspruchs der westlichen Knechte auf hohe Lebensstandards und Freiheiten … Das praktische Ziel des Great Reset ist es, die Weltwirtschaft und die geopolitischen Beziehungen grundlegend neu zu strukturieren, basierend auf zwei Annahmen:

Erstens, dass jedes Element der Natur und jede Lebensform ein Teil des globalen Inventars ist (das vom angeblich wohlwollenden Staat verwaltet wird, der wiederum durch Technologie im Besitz einiger auf einmal wohlwollender reicher Menschen ist).

Und zweitens, dass das gesamte Inventar streng verbucht werden muss: in einer zentralen Datenbank registriert, mit einem Scanner lesbar und leicht zu identifizieren und von KI verwaltet, unter Verwendung der neuesten „Wissenschaft“.

Das Ziel ist es, alle Ressourcen, einschließlich der Menschen, zu zählen und dann effizient zu verwalten und zu kontrollieren, in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, mit noch nie dagewesener digitaler … Präzision – während die Herren weiter schwelgen und riesige Flecken konservierter Natur genießen, frei von unnötigen souveränen Knechten und ihrer Unberechenbarkeit.“

Diese neuen globalen „Assets“ können auch in brandneue Finanzinstrumente verwandelt werden, die dann gehandelt werden können. Zum Beispiel wird jetzt in Indien das „Zero-Budget Natural Farming“ eingeführt. Dabei handelt es sich um ein brandneues Konzept der Landwirtschaft, bei dem die Bauern den Kohlenstoffanteil in ihrem Boden auf dem globalen Markt handeln müssen, wenn sie davon leben wollen. Für die Pflanzen, die sie tatsächlich anbauen, bekommen sie überhaupt kein Geld.

Die Pandemie war eine psychologische Operation

Es gibt keinen einzigen Lebensbereich, der bei diesem „Great Reset“-Plan außen vor gelassen wird. Die geplante Reform wird alles betreffen, von der Regierung, Energie und Finanzen bis hin zu Lebensmitteln, Medizin, Immobilien, Polizeiarbeit und sogar, wie wir mit unseren Mitmenschen im Allgemeinen interagieren.

Es versteht sich von selbst, dass die radikale Umgestaltung jedes letzten Teils der Gesellschaft ihre Herausforderungen hat. Kein Mensch, der bei Verstand ist, würde dem zustimmen, wenn er die Details des ganzen Plans kennt. Um ihn umzusetzen, musste man also psychologische Manipulation einsetzen, und Angst ist das effektivste Werkzeug, das es gibt, um Zustimmung zu erzeugen.

Die folgende Grafik veranschaulicht die zentrale Rolle der Angstmacherei für den erfolgreichen Rollout des „Great Reset“.

Social Engineering ist ein zentrales Merkmal technokratischer Herrschaft

Technokratie bedeutet definitionsgemäß eine technologische Gesellschaft, die durch Sozialingenieurswesen betrieben wird. Angst ist nur ein Manipulationswerkzeug. Der Fokus auf „Wissenschaft“ ist ein weiteres. Jedes Mal, wenn jemand abweicht, werden sie einfach beschuldigt, „Anti-Wissenschaft“ zu sein, und jede Wissenschaft, die mit dem Status quo in Konflikt steht, wird zur „entlarvten Wissenschaft“ erklärt.

Die einzige Wissenschaft, die zählt, ist das, was die Technokraten für wahr halten, egal wie viele Beweise es dagegen gibt. Wir haben das während dieser Pandemie aus erster Hand gesehen, da Big Tech alles zensiert und verboten hat, was gegen die Meinung der WHO geht, die nur ein weiteres Zahnrad in der technokratischen Maschine ist.

Wenn wir zulassen, dass diese Zensur weitergeht, wird das Endergebnis nichts weniger als verheerend sein. Also müssen wir einfach weiter auf Transparenz, Wahrheit, medizinische Freiheit, persönliche Freiheit und das Recht auf Privatsphäre drängen.

Zu erkennen, dass die Angst, die wir fühlen, sorgfältig hergestellt wurde, kann uns helfen, uns aus ihrem Griff zu befreien, und sobald wir – en masse – nicht mehr die Lügen glauben, die uns vorgesetzt werden, wird der Motor, der die Angst und die Panik antreibt, schließlich seinen Schwung verlieren.

