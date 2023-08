Anti-China-Gehirnwäsche ist der schnelle Weg zum Krieg

Von Mike Whitney

Die Vereinigten Staaten müssen einen Feind haben. In den letzten sieben Jahren war der Feind Russland. Jetzt hat sich der Fokus auf China verlagert. Werfen Sie einen Blick auf diese Schlagzeilen bei Google News und Sie werden sehen, was ich meine:

Verstehen Sie das Bild? China ist eine große Bedrohung für die Vereinigten Staaten. Vergessen Sie, dass die USA regelmäßig ihre Kriegsschiffe ins Südchinesische Meer und in die Straße von Taiwan schicken. Vergessen Sie, dass die USA China mit Militärbasen und Raketensystemen eingekreist haben. Vergessen Sie, dass die USA mehrere Delegationen nach Taipeh geschickt haben, die gegen die Ein-China-Politik verstoßen. Vergessen Sie, dass die USA die taiwanesische Armee bewaffnen und ausbilden. Vergessen Sie, dass die USA einseitige Zölle auf chinesische Waren erheben und chinesische Geschäftsleute sanktionieren. Vergessen Sie, dass die USA die drakonischste Blockade gegen moderne Halbleiter in der Geschichte verhängt haben. Vergessen Sie, dass die USA in der gesamten Region Antichina-Koalitionen aufbauen. Vergessen Sie all diese Dinge, denn laut den Genies in den Mainstream-Medien ist China das Problem, China ist die Bedrohung, und China ist das Land, das die Welt in Richtung Krieg treibt.

Glaubt irgendjemand diesen Unsinn? Der Kolumnist Bradley Blankenship hat es in einem Artikel bei RT auf den Punkt gebracht:

Der US-amerikanische Staat für nationale Sicherheit hat sich tiefgreifende ideologische Vorurteile in den Medien zunutze gemacht und finanziert zahllose Denkfabriken, Nichtregierungsorganisationen und akademische Programme, um eine ständige Anti-China-Propaganda zu verbreiten. Selbstverstärkende Propaganda, RT

Mit anderen Worten: Die US-Regierung arbeitet mit ihren Verbündeten in den Medien zusammen, um den Äther mit chinafeindlichem Geschwätz zu sättigen, um die Amerikaner davon zu überzeugen, dass China die Ursache des Problems ist. Auf diese Weise prägt die Regierung die öffentliche Wahrnehmung und legt den Grundstein für einen Krieg. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel in The Diplomat an:

Ein Hauptmerkmal der westlichen Mainstream-Medien ist heute das unerbittliche China-Bashing. Es ist nicht mehr nachvollziehbar und ermüdend. Oft handelt es sich um wiedergekäute Belanglosigkeiten oder erfundene Geschichten, die keine Beweise für abfällige Äußerungen über das Land enthalten und von einem tiefen Mangel an Verständnis zeugen. Aber solche Geschichten werden weiterhin produziert und ein Ende ist nicht in Sicht. Dem in den internationalen Medien etwas entgegenzusetzen, indem man einem globalen Publikum ausgewogenere Ansichten bietet, ist nahezu unmöglich, da die Zensur weit verbreitet ist. Es scheint fast so, als gäbe es einen globalen Pakt zur Kontrolle der Berichterstattung, einen Propagandakrieg, der von der heutigen digitalen Technologie angetrieben wird…. In der Regel folgen die negativen Geschichten drei Kernideen, die die unausgesprochenen Richtlinien in diesen Presseräumen für die Berichterstattung über China bestimmen. Erstens die Überzeugung, dass China eine Bedrohung für die Welt darstellt und dass diese Überzeugung bei jeder sich bietenden Gelegenheit unerbittlich bekräftigt werden muss. Wie und warum China eine Bedrohung darstellt, wird nie erforscht; so tief ist diese Überzeugung verwurzelt und fast schon religiös. Fundierte Argumente spielen keine Rolle. Die Grundprinzipien des guten Journalismus werden bei einer China-Story ignoriert. Es besteht keine Notwendigkeit zu erklären oder zu belegen, warum China eine globale Bedrohung darstellt. Die Anti-China-Rhetorik in den westlichen Medien sprengt alle Dimensionen, The Diplomat

China stellt keine Bedrohung für den Westen dar. Tatsächlich hat China in seiner 70-jährigen Geschichte noch nie ein anderes Land überfallen. Vergleichen Sie das mit Washingtons ununterbrochener Bilanz der Gewalt in der Welt. Hier ein kurzer Rückblick

Die Vereinigten Staaten haben zwischen 1991 und 2022 mindestens 251 militärische Interventionen durchgeführt. Dies geht aus einem Bericht des Congressional Research Service hervor, einer Einrichtung der US-Regierung, die im Auftrag des Kongresses Informationen zusammenstellt. Der Bericht dokumentiert weitere 218 US-Militärinterventionen zwischen 1798 und 1990. Das macht insgesamt 469 US-Militärinterventionen seit 1798, die vom Kongress anerkannt wurden. …. Die Liste der Länder, auf die das US-Militär abzielt, umfasst die überwiegende Mehrheit der Nationen der Erde, darunter fast jedes einzelne Land in Lateinamerika und der Karibik sowie den größten Teil des afrikanischen Kontinents. Das Military Intervention Project des Zentrums für Strategische Studien der Tufts University hat sogar noch mehr ausländische Einmischungen dokumentiert. „Die USA haben seit 1776 über 500 internationale Militärinterventionen durchgeführt, davon fast 60 % zwischen 1950 und 2017„, schreibt das Projekt. „Mehr noch, mehr als ein Drittel dieser Einsätze fand nach 1999 statt.“ Das Military Intervention Project fügte hinzu: „Mit dem Ende der Ära des Kalten Krieges würden wir erwarten, dass die USA ihre militärischen Interventionen im Ausland reduzieren, da sie von geringeren Bedrohungen und Interessen ausgehen. Diese Muster zeigen jedoch das Gegenteil – die USA haben ihr militärisches Engagement im Ausland erhöht.“ Die USA haben seit 1991 251 militärische Interventionen durchgeführt und 469 seit 1798, Geopolitical Economy

Und welches Land ist die „größte Bedrohung für den Weltfrieden“? China?

Nicht einmal annähernd. Schauen Sie selbst:

Die USA sind die größte Bedrohung für den Weltfrieden, gefolgt von Pakistan und China. Dies ergab eine globale Umfrage zum Jahresende, die von WIN/Gallup International in 65 Ländern der Welt durchgeführt wurde. Von mehr als 66.000 weltweit befragten Personen waren 24 % der Befragten der Meinung, dass die USA die größte Bedrohung für den Weltfrieden darstellen. Pakistan und China erhielten acht bzw. sechs Prozent der Stimmen, während der Iran, Israel, Nordkorea und Afghanistan mit vier Prozent der Stimmen auf dem vierten Platz lagen. Die USA sind die größte Bedrohung für den Weltfrieden, Buzzfeed

Vielleicht ist China also doch nicht die größte Bedrohung? Ist es das, was wir sagen?

China ist in der Tat keine Bedrohung für die Vereinigten Staaten, denn Chinas höchstes Ideal ist die „friedliche Entwicklung“. Denken Sie einen Moment darüber nach: Entwicklung ohne Krieg. Ist das überhaupt möglich?

Es ist möglich, und die USA und China sollten zusammenarbeiten, um dies zu erreichen. Es gibt keinen Grund, warum die beiden größten Volkswirtschaften der Welt nicht an den gemeinsamen Zielen der wirtschaftlichen Integration, einer modernen Infrastruktur und der Armutsbekämpfung arbeiten können. Wir brauchen Führungspersönlichkeiten, die sich für Zusammenarbeit und Kooperation einsetzen und nicht für die Verschärfung von Spaltung und Konfrontation. Wir müssen die Beziehungen zu China stärken und dürfen nicht nach Wegen suchen, China zu verunglimpfen, zu zwingen oder zu schikanieren.

Leider wird – wie wir alle wissen – die westliche „regelbasierte Ordnung“ von milliardenschweren Oligarchen kontrolliert, die sich nationalistischen Führern, die ihre eigene souveräne Unabhängigkeit schätzen und im Interesse ihrer eigenen Bevölkerung handeln, erbittert widersetzen. Das wollen sie nicht zulassen. Die westlichen Eliten glauben, dass aller materielle Reichtum und alle Macht in privaten (und nicht in öffentlichen) Händen liegen sollten, weshalb sie entschlossen sind, einen Krieg mit China zu provozieren, damit die Angelegenheit militärisch gelöst werden kann. Kurz gesagt, der Konflikt mit China entwickelt sich zu einem nuklearen Käfigkampf zwischen „den Globalisten und den Nationalisten“.

Der größte Trumpf des Westens in diesem Kampf sind die Medien, deren Propaganda dazu beiträgt, die öffentliche Unterstützung zu gewinnen, die die Eliten brauchen, um das Land in den Krieg zu treiben. Bedauerlicherweise scheint der Plan zu funktionieren. So sahen 2018 nur 4 von 10 Amerikanern den Aufstieg Chinas als Bedrohung für die vitalen Interessen der USA. (The Chicago Council on Global Affairs) Vergleichen Sie diese Ergebnisse mit der jüngsten Gallup-Umfrage, die ergab, dass „66 % der erwachsenen US-Bürger (China) als kritische Bedrohung für die lebenswichtigen Interessen der USA betrachten„.

In nur 4 Jahren haben die Medien eine Mehrheit der Amerikaner davon überzeugt, dass China eine eindeutige Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt. Wie kann man diese Ergebnisse anders erklären als mit dem Hinweis auf die schädlichen Auswirkungen staatlicher Propaganda, die dazu dient, die Gemüter der Amerikaner gegen Washingtons größten wirtschaftlichen Rivalen zu vergiften?

Hier ist mehr von Gallup:

Die Amerikaner haben nicht nur eine weitgehend ablehnende Meinung über China, sondern bezeichnen China auch mit großem Abstand als den größten Feind der Vereinigten Staaten. Diese Ansicht steht in engem Zusammenhang mit zwei anderen Ergebnissen der Umfrage, die zeigen, dass die Amerikaner im Großen und Ganzen der Meinung sind, dass Chinas militärische und wirtschaftliche Macht eine „kritische Bedrohung“ für die vitalen Interessen der Vereinigten Staaten im nächsten Jahrzehnt darstellt. Rekordtiefe 15% der Amerikaner sehen China positiv, Gallup

„Chinas Militär ist eine kritische Bedrohung“ für die USA? Ist das wirklich die Meinung der Amerikaner?

Und wo genau ist Chinas Militär in den letzten 30 Jahren eingesetzt worden: Afghanistan, Syrien, Libyen, Irak?

Nein, in den letzten 7 Jahrzehnten ist Chinas Militär in China geblieben. China hat niemanden überfallen und hat sicherlich nicht die Absicht, dies in Zukunft zu tun. Die Amerikaner haben keinen Grund, China zu fürchten. Was sie fürchten müssen, sind die geistesgestörten Neocons, die US-Kriegsschiffe in die Straße von Taiwan und das Südchinesische Meer schicken, 8.000 Meilen von den Vereinigten Staaten entfernt. Davor sollten sie sich fürchten, denn das ist eine bewusste Provokation, die darauf abzielt, einen Krieg auszulösen.

Eine kürzlich vom Pew Research Center durchgeführte Umfrage schien zu zeigen, dass die öffentliche Meinung über China in 24 Ländern dramatisch gesunken ist. Ein genauerer Blick auf die Umfrage zeigt jedoch genau das Gegenteil, denn Pew trägt dazu bei, den Punkt zu beweisen, den wir hier zu machen versucht haben, nämlich dass die Länder, die am meisten von den westlichen Medien beherrscht werden, eher eine „ungünstige“ Meinung über China haben. Das ist kein Zufall. Blankenship fasst es folgendermaßen zusammen:

Die Agentur befragte Erwachsene in 24 Ländern; es gibt 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, was darauf hindeutet, dass sie allein aufgrund ihrer Methodik keinen ernsthaften globalen Trend erkennen lässt. Es gibt auch eine starke Auswahl für Länder mit hohem Einkommen und amerikanische Verbündete. Es wurden jedoch auch einige Länder mit mittlerem Einkommen und ärmere Länder befragt, und die Daten zeigen, was viele bereits wissen: Der globale Süden hat eine weitgehend positive Einstellung zu China. So ergab die Pew-Umfrage, dass Länder wie Kenia (72 %), Nigeria (80 %) und Mexiko (57 %) eine positive Einstellung zu China haben… Da ärmere Länder die Nutznießer der bilateralen Zusammenarbeit mit China sind, auch im Rahmen der von Peking geleiteten Gürtel- und Straßeninitiative (BRI), ist es nur natürlich, dass sie eine höhere Meinung von Peking haben. Pew hat jedoch zumeist keine Länder mit einer hochrangigen strategischen Zusammenarbeit mit Peking ausgewählt…. ist ein stetiger Abwärtstrend zu verzeichnen, der ganz im Einklang mit der amerikanischen Außenpolitik steht, z. B. nach 2012 mit dem „Pivot to Asia“ des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, dem Handelskrieg unter Trump und den Aktivitäten der derzeitigen Regierung unter Präsident Joe Biden. Der US-amerikanische Staat für nationale Sicherheit hat sich tiefgreifende ideologische Vorurteile in den Medien zunutze gemacht und finanziert zahllose Denkfabriken, Nichtregierungsorganisationen und akademische Programme, um ständig chinafeindliche Propaganda zu verbreiten…. Der Kampf um die Herzen und Köpfe zwischen China und den USA ist definitiv im Gange, und die so genannten „China-Experten“ sind die Fußsoldaten der Amerikaner, ob sie es merken oder nicht. Und es wird in Zukunft noch mehr Anreize für China-Falken geben, wenn man bedenkt, dass Mitglieder des US-Kongresses immer wieder Gesetze einbringen, wie z. B. den „Countering Chinese Propaganda Act“ (Gesetz zur Bekämpfung chinesischer Propaganda) des Senats oder den „Countering the PRC Malign Influence Fund Authorization Act“ (Gesetz zur Bekämpfung des bösartigen Einflusses der VR China) des Repräsentantenhauses, mit denen Hunderte von Millionen für die negative Berichterstattung über China ausgegeben werden sollen. Beide Gesetzesentwürfe sind in die Fassungen des America COMPETES Act des Repräsentantenhauses und des Senats eingeflossen, die in beiden Kammern verabschiedet wurden, aber noch geringfügig geändert werden müssen, bevor sie in Kraft treten können. Selbstverstärkende Propaganda: Eine neue Umfrage zeigt, dass die Menschen China nicht mögen, aber es gibt einen Haken, Bradley Blankenship, RT

Obwohl die Mehrheit der Amerikaner bereits glaubt, dass China ihr Feind ist, will der Kongress „Hunderte von Millionen mehr“ ausgeben, um die Indoktrinationskampagne der Medien zu intensivieren und sicherzustellen, dass jeder kritisch denkende Mensch, der glaubt, die USA sollten eine Politik des friedlichen Engagements mit China verfolgen, als Feigling, Verräter und Marionette von Xi Jinping denunziert wird.

Das ist das Szenario, das uns bevorsteht, wenn wir keinen Kandidaten finden, der mit dem kriegstreiberischen Konsens bricht und eine Politik entwickelt, die sich auf eine langfristige Annäherung an China konzentriert und eine katastrophale Konfrontation vermeidet. Die Vermeidung des 3. Weltkriegs sollte unsere oberste Priorität sein.