Anwalt im Europaparlament: „Wenn die Leute es wüssten, würden sie es mit Entsetzen ablehnen!“

Der Schweizer Anwalt Philipp Kruse hat am 4. Juli vor dem Europäischen Parlament treffend dargelegt, warum die WHO, Gavi und die Europäische Kommission ein totalitäres Machtgefüge bilden.

Die medizinische Beraterin Wendy Mittemeijer schaute sich seine Rede an und fasste sie prägnant zusammen.

Warum ist die WHO eine totalitäre Machtstruktur? Der Generaldirektor kann auf Knopfdruck eine Gesundheitskrise ausrufen. Alles, was die WHO empfiehlt, wird später zur Pflicht. Es gibt keinen wirksamen Schutz der Grundrechte auf Länderebene.

Nur die WHO wird es erlaubt sein, darüber entscheidet, was „Wahrheit“ über ihre Gesundheit ist, einschließlich der bekannten Zensur, die wir schon kennen, die aber noch extremer und umfassender ausfallen wird. Es gibt keinen Korrektur- oder Kontrollmechanismus mehr. Sie könnten einfach ohne Bewertung mit dem Blödsinn weitermachen, so die Warnung.

Dies wird zur Folge haben, dass es Menschenrechtsverletzungen geben wird. Es wird keine Bewertungen oder Korrekturen und keine Gewaltenteilung mehr geben. „Allerdings wird dies nirgendwo in der Öffentlichkeit, in den Parlamenten oder in den Medien diskutiert.“

Wenn die Menschen das wüssten, würde dies massenhaft abgelehnt werden, sagte Kruse im Parlament.

Ein Kommentator bei Twitter bezweifelt jedoch, dass es die Massen interessiert. „In meinem Umkreis denken alle, dass es in Ordnung ist, und wenn die WHO vorschreibt, „holen Sie sich die nächste Injektion, nehmen Sie das Kind aus der Schule oder stecken sich wieder einen Stab in die Nase“, dann werde die Mehrheit dies tun“.