Am 4. Juni 2025 erklärte der armenische Premierminister Nikol Paschinjan in Antwort auf eine weitreichende Frage eines Studenten während eines Vortrags an der Staatlichen Universität Eriwan: „Wir haben einen Teil unseres Heimatlandes verloren, aber wir haben einen Staat gewonnen.“ Wir müssen davon ausgehen, dass Armenien vor dem „Verlust eines Teils seines Heimatlandes“ kein Staat war.

Armenien war eher eine souveräne Einheit, bevor Paschinjan 2018 an die Macht kam, und heute befindet sich Armenien in einer diplomatischen Falle. Warum ist das so?

Kritische Analysten stellen Hypothesen auf, um politische Ereignisse auf der Grundlage einer unvoreingenommenen Bewertung der verfügbaren Beweise zu erklären. Der Rückblick auf Ereignisse, die zunächst nicht bedeutend erscheinen, schafft manchmal die Grundlage für Hypothesen, wenn man sie über einen längeren Zeitraum betrachtet. Hypothesen sind notwendig, weil die meisten Beobachter und Analysten keinen Zugang zu privilegierten Informationen haben. Ein aktuelles Beispiel hierfür könnte die Frage sein, ob US-Präsident Trump über geheime Ereignisse, von denen er wissen sollte, im Unklaren gelassen wird oder ob ihm bedeutende Ereignisse einfach egal sind. Nur wenige kennen die wahre Erklärung; der Rest stellt Hypothesen auf.

Die hier zu untersuchende Leit-Hypothese lautet:

Pashinyans Aufstieg zur Macht war eine vom Westen geförderte „farbige Revolution”, um Russlands Einfluss im Südkaukasus zu verringern. Als Gegenleistung sollte der Westen Pashinyans Aufstieg zur Macht unterstützen und pro-russische Amtsinhaber ersetzen, aber dafür musste man einen Preis zahlen. Nachdem der russische Einfluss verringert worden war, wurden die Armenien gegebenen Versprechen und Zusicherungen nie eingehalten, sodass das diplomatisch geschwächte Armenien auf sich allein gestellt war. Den Armeniern wurde von westlichen Staaten und ihren eigenen „Analysten“ gesagt, dass Armenien Zugeständnisse in Bezug auf Bergkarabach machen müsse, um Frieden mit seinen Nachbarn zu erreichen. Keine armenische Regierung konnte Bergkarabach einseitig abtreten und überleben. Aufgrund der bis heute anhaltenden gezielten Manipulation kämpften die Armenier, wurden besiegt und befanden sich in einem erheblich geschwächten und demoralisierten Zustand, mit mehr als viertausend toten jungen Soldaten. Armenien beteiligte sich 2020 an einer inszenierten Niederlage von Bergkarabach, gefolgt von der ethnischen Säuberung der Armenier in Bergkarabach durch Aserbaidschan im Jahr 2023, wodurch das Mandat eines russischen Friedenstruppenkontingents in der Region zunichte gemacht wurde. Das armenische Bergkarabach hörte auf, als Einheit zu existieren. Während der Frieden weiterhin unerreichbar bleibt, tut das armenische Regime sein Bestes, um nicht patriotisch zu wirken, greift nationale Symbole, darunter die armenische Kirche, an und beugt sich den Diktaten Bakus in einer endlosen Kaskade von Zugeständnissen, die alle darauf abzielen, die Souveränität Armeniens zu schmälern.

Es gibt keine direkten Beweise, die diese Hypothese bestätigen oder widerlegen. Es ist jedoch nachweisbar, dass der US-Deep State die Zerstückelung Russlands durch Stellvertreter verfolgt. Paschinjan wurde 1999 wegen politischer Verleumdung verurteilt. Er wurde zu einer Geldstrafe und einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Im Jahr 2008 wurde er wegen seiner Rolle bei den Gewalttaten nach den Wahlen 2008 zu sieben Jahren Haft verurteilt. Im Mai 2011 wurde er im Rahmen einer Generalamnestie freigelassen. Beide Ereignisse fanden unter der Führung pro-russischer Regierungen statt. Paschinjan war ein klassischer Kandidat für die Umsetzung einer westlichen antirussischen Agenda in Armenien.

Der Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland hat nicht zu einer Desintegration Russlands geführt, sondern eher zum Gegenteil. In der Folge manövrierte sich Armenien in eine Sackgasse: Es hat weder Frieden, noch ist die Abwesenheit von Krieg gleichbedeutend mit Frieden. Die Türkei und Aserbaidschan, insbesondere letzteres, versuchen nach der erfolgreichen Eroberung von Bergkarabach, die armenische Souveränität schrittweise zu reduzieren. Derzeit besetzen aserbaidschanische Militäreinheiten etwa 215 Quadratkilometer des international anerkannten Territoriums Armeniens, und über 30 armenische Dörfer sind inzwischen verlassen. Anstatt sich auf das Schlimmste vorzubereiten, hoffte Armenien auf das Beste, doch Hoffnung ist in der Geopolitik nicht ewig. Dass der Westen die Minsk-I- und Minsk-II-Abkommen nutzte, um die Ukraine als Stellvertreter im Kampf gegen Russland weiter zu bewaffnen, hätte ein Hinweis sein müssen. Damit jedoch diese und andere Ereignisse als das erkannt werden, was sie darstellen, wie beispielsweise die Hoffnung Saakaschwilis auf eine NATO-Intervention im Georgisch-Russischen Krieg 2008, hätten diese Lehren Armenien dazu ermutigen müssen, strategische Ziele zu entwickeln, anstatt sich auf transaktionale Prozesse zu beschränken, die den Interessen anderer dienen und gleichzeitig das Pashinyan-Regime an der Macht halten.

Ein Großteil der Aktivitäten des US-amerikanischen Deep State dient der Zersetzung Russlands. Daher würde alles, was diese Politik unterstützt, aktiv in Betracht gezogen werden. Dazu gehört auch, mehr als nur eine ukrainische Front gegen russische Interessen zu eröffnen. Man muss nur die Empfehlungen der Rand Corporation in „Extending Russia“ lesen und auf Seite 117 beachten, wie „die Vereinigten Staaten versuchen könnten, Armenien zum Bruch mit Russland zu bewegen“, und auf Seite 118: „Während das Hauptziel dieser Politik darin bestehen würde, Russland zu schwächen, könnten engere Beziehungen zu Georgien, Aserbaidschan oder Armenien wichtige sekundäre Vorteile für die Vereinigten Staaten mit sich bringen.“ Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Belegen, die die dargelegte Hypothese stützen.

Wie auf Wikileaks zu sehen ist, deuten diplomatische Depeschen der USA auf einen konsequenten, strategischen Vorstoß Washingtons hin, die öffentliche Meinung in Armenien darauf vorzubereiten, Kompromisse in Bezug auf Bergkarabach, einschließlich territorialer Zugeständnisse, zu akzeptieren, um Frieden zu erreichen. Es gibt eine wiederkehrende, subtil, aber entschlossen formulierte Botschaft, dass Frieden ohne Zugeständnisse hinsichtlich des Status von Bergkarabach nicht möglich ist.

Die Zahl der derzeit in Armenien registrierten Nichtregierungsorganisationen (NGOs) ist nach wie vor unklar. Während Armenien 2019 offiziell 4.222 NGOs und 1.120 Stiftungen zählte, schätzten russische Quellen im Herbst 2023 die Zahl der NGOs in Armenien auf etwa 9.000. Diese Zahl von NGOs wird in einem Land mit etwa drei Millionen Einwohnern als übermäßig hoch angesehen. Die Rolle westlich geförderter NGOs bei den Farbrevolutionen ist weithin anerkannt. Nikol Paschinjan erklärte, dass sein Aufstieg auf den NGOs beruhte, eine klassische Methode, die bei allen vom Westen inspirierten Farbrevolutionen zum Einsatz kam.

Im Jahr 2017 schlug die Partei von Nikol Paschinjan dem armenischen Parlament den Austritt Armeniens aus der Eurasischen Wirtschaftsunion (EEU) vor, was eine Abkehr von einer engeren Integration mit Russland signalisierte.

Seit seiner Machtübernahme im Jahr 2018 hatte Paschinjan fünf Direktoren des Nationalen Sicherheitsdienstes, und sechs Staatsbeamte starben unter verdächtigen Umständen. Darüber hinaus haben seit 2018 vier verschiedene Verteidigungsminister unter Paschinjan gedient. Solch häufige Wechsel in wichtigen Ministerien behindern eine kohärente Politikumsetzung.

Im Juli 2018, kurz nach seiner Wahl, klagte Paschinjan Yuri Khachaturov, den Leiter der von Russland geführten Organisation des Kollektiven Sicherheitsvertrags (CSTO), wegen „Untergrabung der öffentlichen Ordnung” im Jahr 2008 an.

In den Monaten vor dem Krieg 2020 ernannte Paschinjan Personen, die für ihre Loyalität gegenüber seiner Regierung bekannt sind, in Schlüsselpositionen innerhalb des armenischen Verfassungsgerichts. Diese Ernennungen wurden als ein Schritt zur Festigung der Macht und des Einflusses innerhalb der Justiz angesehen, insbesondere angesichts der Übernahme außerordentlicher Befugnisse durch Paschinjan während und unmittelbar nach dem Karabach-Krieg 2020.

Ungefähr 10.000 Armenier aus der Diaspora meldeten sich freiwillig als Soldaten im Karabach-Krieg 2020, obwohl vielen von ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre Hilfe auf dem Schlachtfeld nicht erforderlich sei.

Nach einer Reihe von Telefongesprächen zwischen Paschinjan und dem russischen Präsidenten Putin sowie zwischen dem aserbaidschanischen Präsidenten Alijew und Putin Mitte Oktober 2020 wurde ein Vorschlag zur Beendigung der Kämpfe unterbreitet. Der Vorschlag sah vor, dass die Armenier die Kontrolle über einen Großteil der autonomen Region Bergkarabach aus der Sowjetzeit sowie über angrenzende Regionen behalten sollten. Er beinhaltete auch die Entsendung russischer Friedenstruppen nach Bergkarabach. Paschinjan lehnte den Vorschlag jedoch mit der Begründung ab, dass dies einer Kapitulation gleichkäme. Das Ziel war eine inszenierte Niederlage in diesem Krieg von 2020; eine solche Ablehnung war daher notwendig.

Am 25. Februar 2021 forderte der Generalstab Armeniens Paschinjans Rücktritt und begründete dies mit seiner Unentschlossenheit während und nach dem Karabach-Krieg 2020. Als Vergeltungsmaßnahme entließ Paschinjan den Generalstabschef und seinen ersten Stellvertreter. Außerdem entließ oder verhaftete er mehrere Generäle aus Armenien und Karabach.

In einer Sendung des armenischen Fernsehsenders TV 1 am 19. Dezember 2023 behauptete Paschinjan, dass die Ressourcen, die zur Stärkung Armeniens bestimmt waren, immer zur Unterstützung der Republik Bergkarabach umgeleitet wurden. Er erklärte auch, dass er zum Premierminister Armeniens gewählt worden sei, nicht zum Premierminister Bergkarabachs. Das Interview deutete an, dass die Last des armenischen Bergkarabachs weggefallen sei, was Armenien wirtschaftliche Vorteile bringe. Eine kurze Zusammenfassung kann hier gelesen werden.

Am 1. Februar 2024 trat die Ratifizierung des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs durch Armenien in Kraft. Diese Ratifizierung bedeutet, dass Armenien sich bereit erklärt hat, sich der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs zu unterwerfen, wodurch möglicherweise Personen, denen internationale Verbrechen vorgeworfen werden, einschließlich Staatsoberhäuptern, strafrechtlich verfolgt werden können. Gemäß dem Römischen Statut beansprucht der IStGH die Gerichtsbarkeit über Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression. Infolgedessen besteht die Möglichkeit, dass der russische Präsident Putin verhaftet werden könnte, wenn er nach Armenien einreist und solcher Verbrechen beschuldigt wird.

Bis Ende Februar 2024 hatte Armenien seine Mitgliedschaft in der CSTO eingefroren, was eine bedeutende Veränderung in seiner Außenpolitik oder Sicherheitsstrategie signalisierte. Diese Entscheidung warf Fragen über Armeniens Beziehungen zu anderen CSTO-Mitgliedstaaten und seine allgemeine geopolitische Haltung auf.

In einem Interview vom 8. März 2024 erklärte der armenische Außenminister Mirzoyan, dass Armenien aktiv über einen möglichen Beitritt zur EU diskutiere.

Am 18. März 2024 lobte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Berichten zufolge die engen militärischen Beziehungen Aserbaidschans zur NATO-Mitglied Türkei, die dem Land halfen, den Krieg in Bergkarabach 2020 zu gewinnen.

Pashinyan erklärte am 18. September 2024 ausdrücklich, dass (1) andere die armenische Geschichte geschrieben hätten und (2) Patriotismus destruktiv sei und keine „echte“ Heimat vorsehe.

Am 18. Juni 2025 wurde der russisch-armenische Geschäftsmann und Philanthrop Samvel Karapetyan angeklagt, öffentlich zur Übernahme der Staatsmacht aufgerufen zu haben. Das Gerichtsverfahren gegen Karapetyan begann erst, nachdem er die Regierung öffentlich angeprangert und Paschinjan beschuldigt hatte, eine gezielte Kampagne gegen die armenische Kirche zu orchestrieren. Nur wenige Stunden nach Karapetyans Äußerungen schlug Paschinjan öffentlich die Beschlagnahmung der Electric Networks of Armenia (ENA) vor, dem wichtigsten Stromversorgungsunternehmen des Landes, das Karapetyans Tashir-Gruppe gehört. Die Regulierungskommission für öffentliche Dienstleistungen hat Electric Networks of Armenia wegen dokumentierter technischer und kommerzieller Verstöße mit einer Geldstrafe von 25.000 Dollar belegt. Die Regierung führt Inspektionen in dreißig öffentlichen Gastronomiebetrieben durch, die Pizza Tashir gehören. Armen Abazyan, der Direktor des armenischen Nationalen Sicherheitsdienstes, wurde einen Tag, nachdem seine Beamten Samvel Karapetyan nicht schnell genug festnehmen konnten, entlassen.

Die westfälische Definition eines Staates aus dem Jahr 1648 basiert auf dem Prinzip der Souveränität, wonach jeder Staat ohne Einmischung von außen die ausschließliche Kontrolle über sein Territorium und seine inneren Angelegenheiten hat. Die folgenden Elemente definieren einen souveränen Staat nach internationalem Recht und wurden in Rahmenwerken wie der Montevideo-Konvention von 1933 über die Rechte und Pflichten der Staaten dargelegt.

Erstens muss ein souveräner Staat über ein klar definiertes Territorium verfügen. Dazu gehört ein bestimmtes geografisches Gebiet mit anerkannten Grenzen, über das der Staat die ausschließliche Kontrolle ausübt, einschließlich Land, Luftraum und natürlicher Ressourcen.

Zweitens ist eine ständige Bevölkerung erforderlich. Damit ist eine Gruppe von Menschen gemeint, die innerhalb des Staatsgebiets leben, unabhängig davon, ob sie Staatsbürger sind oder nicht, solange die Bevölkerung stabil und identifizierbar ist.

Drittens ist das Vorhandensein einer organisierten Regierung unerlässlich. Die Regierung ist die zentrale Behörde, die Gesetze schafft und durchsetzt, die Ordnung aufrechterhält, öffentliche Angelegenheiten verwaltet und den Staat nach innen und außen vertritt.

Viertens muss der Staat unabhängig oder autonom sein. Das bedeutet, dass er seine Gesetze, Richtlinien und Entscheidungen ohne Einmischung externer Mächte treffen kann und damit seinen Status als selbstverwaltete Einheit bekräftigt.

Fünftens: Anerkennung durch andere Staaten und internationale Organisationen. Die Anerkennung kann formell oder praktisch sein und ermöglicht es dem Staat, als legitimer und gleichberechtigter Akteur an der globalen Gemeinschaft teilzunehmen.

Schließlich muss ein souveräner Staat die Fähigkeit haben, Beziehungen zu anderen Staaten aufzunehmen. Dazu gehören diplomatische Beziehungen, die Unterzeichnung von Verträgen, die Bildung von Allianzen und die Teilnahme an globalen Institutionen und Verhandlungen.

Zusammen bilden diese Elemente die Grundlage dessen, was einen souveränen Staat nach internationalem Recht ausmacht.

Pashinyan hat nicht nur der vorgeschlagenen Gegenleistung für Bergkarabach zugestimmt, sondern seit der Eroberung Bergkarabachs durch Aserbaidschan hat Paschinjan die Souveränität Armeniens noch weiter eingeschränkt, indem er die armenische Kirche und ihre Führung beleidigte, die armenische Verfassung änderte, armenische Symbole mit dem Berg Ararat in Frage stellte usw. – alles Forderungen, die Baku und in geringerem Maße auch die Türkei als Vorbedingungen für einen Vertrag mit Armenien gestellt hatten.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Baku keine weiteren Zugeständnisse von Armenien fordern wird, wenn alle aktuellen Forderungen erfüllt sind. Das Paschinjan-Regime hat nicht nur den antirussischen Interessen des kollektiven Westens gedient, sondern wurde auch gezwungen, den Interessen sowohl der Türkei als auch Aserbaidschans zu dienen, indem es die Identität und Souveränität Armeniens einschränkt.

In den internationalen Beziehungen gibt es keine echten Freunde, sondern nur wechselnde Allianzen, die auf gegenseitigen Interessen beruhen. Zu den regionalen Akteuren zählen Russland, der Iran und die „eine Nation, zwei Staaten“-Konstellation Aserbaidschan-Türkei. Russland für den Verlust von Bergkarabach verantwortlich zu machen und anschließend die Beziehungen abzukühlen, ist ein diplomatischer Verlust für Armenien. Der Iran sollte ein natürlicher Verbündeter Armeniens sein, insbesondere in technologischer und militärischer Hinsicht. Von allen drei regionalen Mächten hat nur der Iran gefordert, dass die Souveränität Armeniens nicht beeinträchtigt wird. Diese Politik liegt sicherlich in ihrem Interesse, ebenso wie in dem Armeniens. Der kollektive Westen (die USA und die EU) ist ein Akteur, aber aus der Ferne, ebenso wie China, doch letzteres hat einen Platz.

Diese regionalen und globalen Mächte haben partikularistische Interessen, die Armenien verstehen und berücksichtigen sollte. Armenien muss strategische Ziele festlegen und Methoden zu deren Erreichung entwickeln. Was wird Armenien ohne starke Verbündete tun, wenn der derzeitige Krieg zwischen Israel und dem Iran auf Armenien übergreift? Würden die USA oder die EU Truppen nach Armenien entsenden? Nein.

Armenische Beamte sind geblendet, wenn sie zu EU-Veranstaltungen eingeladen werden. Doch weder die EU noch die USA werden Armenien zu Hilfe kommen, noch wird Armenien jemals der EU beitreten, wenn man bedenkt, dass Georgien, nördlich von Armenien, nach fast zwei Jahrzehnten seine Beitrittsbemühungen aufgegeben hat.

Infolge des Regimewechsels von 2018 hat sich Armenien in eine selbst geschaffene Zwickmühle manövriert. Es hat seine Beziehungen zu Russland belastet und engere Beziehungen zum Iran stagnieren lassen, da engere Beziehungen den Westen erschrecken würden. Es wird durch die endlosen Forderungen Aserbaidschans und, in geringerem Maße, der Türkei in die Enge getrieben. Sich auf den illusorischen Zug des Westens aufzuspringen, ist kein strategisches Ziel; seine operative Definition ist die Paschinjan-Falle. Wie ein kleines Kind auf dem Schulhof, das sich nicht mit einem Tyrannen anlegen will, betreibt die Regierung Paschinjan nationale Selbsterniedrigung. Diese traurige Situation begann im Mai 2018, als Paschinjan durch eine farblose Revolution an die Macht kam, nur um zu sehen, wie die Souveränität des Landes so weit degenerierte, dass Paschinjan und seine Anhänger den Verlust von 11.500 Quadratkilometern „armenischer Heimat” mit dem Gewinn eines Staates gleichsetzen.

*

David Davidian ist Dozent an der American University of Armenia. Er hat über ein Jahrzehnt lang in der technischen Geheimdienstanalyse bei großen Hightech-Unternehmen gearbeitet. Er lebt in Jerewan, Armenien. Eine Sammlung seiner Artikel ist auf shadowdiplomat.com zu finden.