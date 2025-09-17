Armstrong exklusiv: NATO-Drohnenvorfall als False Flag – Krieg soll Vorwand für die Einführung von CBDCs werden und Europas Bevölkerung in totale Kontrolle treiben.

Es ist gerade wieder zu einer erheblichen Eskalation gekommen. Hier ist, was Martin Armstrong als nächsten Schritt erwartet.

Nach dem Mord an Charlie Kirk ist eine weitere wichtige Entwicklung bekannt geworden: Zwei NATO-Staaten behaupten nun, dass russische Drohnen ihren Luftraum verletzt haben.

Martin Armstrong befürchtet, dass es sich um eine False-Flag-Operation handelt, um einen Krieg auszulösen und der Bevölkerung weltweit CBDCs aufzuzwingen.

Und was den Mord an Charlie Kirk angeht, gibt es „kein Zurück mehr“, warnt er.

Hier ist, was seiner Meinung nach als Nächstes passieren wird.

Am Wochenende kam es erneut zu einer erheblichen Eskalation in Richtung Dritter Weltkrieg. Verständlicherweise haben viele Menschen an diesem Wochenende Europa und der NATO keine Beachtung geschenkt, aber wir müssen dies tun.

Warum? Weil sowohl Polen als auch Rumänien Russland vorgeworfen haben, mit Drohnen in ihren Luftraum eingedrungen zu sein. Die Vereinigten Staaten haben auf diese Vorwürfe reagiert und am Freitag geschworen, „jeden Zentimeter des NATO-Territoriums“ zu verteidigen.

Es gibt jedoch viele offene Fragen zu diesem angeblichen Angriff. Laut dem Ökonomen Martin Armstrong herrscht Einigkeit darüber, dass es sich um eine False-Flag-Operation handelte, um Unterstützung für einen umfassenden Krieg mit Russland zu gewinnen.

Martin ist bei uns zu Gast, um darüber zu diskutieren.

Over the weekend, a major escalation towards World War 3 occurred—yet again. And understandably, a lot of people just weren’t paying attention to Europe and NATO this weekend… but we need to be.



Why? Because both Poland and Romania have accused Russia of entering their airspace… pic.twitter.com/du2Zinnt7G — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 16, 2025

Der Ökonom Martin Armstrong begann mit einer scharfen Kritik an westlichen Strategen, die Regime stürzen, ohne einen Plan für die Zeit danach zu haben. Er zog eine direkte Linie vom Irak zur heutigen Russlandpolitik und warnte, dass die Rhetorik bereits gefährliches Terrain betreten habe.

Als die estnische Premierministerin Kaja Kallas sagte: „Russland ist zu groß und sollte zerschlagen werden“, argumentierte Armstrong, dass es hier nicht um Grenzen gehe, sondern um Zerstörung. Die Staats- und Regierungschefs tun so, als würde ihr Gegner nicht reagieren, aber jeder, der sich in existenzieller Gefahr befindet, wird alle ihm zur Verfügung stehenden Waffen einsetzen – genauso wie ein Hausbesitzer zur Waffe greifen würde, wenn sein Haus gestürmt würde.

Maria schloss sich an, verspottete die fadenscheinigen Drohnenbehauptungen vom Wochenende und wies darauf hin, dass diese offenbar mit Klebeband zusammengehalten wurden, während sie die Sprache der „neuen Weltordnung“ aus Brüssel hervorhob. Armstrong sagte, der eigentliche Treiber sei nicht die Sicherheit, sondern der wirtschaftliche Zusammenbruch Europas, der die Eskalation vorantreibe, verpackt in einer für jeden, der aufmerksam ist, offensichtlichen Geschichte.

Das gab den Ton für die Folge vor: Eliten, die Zustimmung für einen größeren Konflikt herbeiführen und die Folgen ignorieren, während die Öffentlichkeit mit steigendem Einsatz immer wachsamer wird.

Economist Martin Armstrong opened by blasting Western strategists for toppling regimes with no plan for what comes next. He drew a straight line from Iraq to today’s Russia policy, warning that the rhetoric has already crossed into dangerous territory.



When Estonian Prime… pic.twitter.com/exlrDk0SNN — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 16, 2025

„Deshalb hat Selenskyj versucht, ihn [Putin] zu ermorden. Sie wollen einen Hitzkopf an der Macht“, erklärte Armstrong.

Von dort aus wandte er sich der Psychologie des Krieges zu und sagte, dass westliche Regierungen sich auf eine Taktik verlassen, die so alt ist wie Konflikte selbst: „Rally around the flag“ (sich um die Flagge scharen). Indem sie den Eindruck erwecken, dass die Bürger angegriffen werden, können die Staats- und Regierungschefs sie dazu bringen, sich hinter einer Eskalation zu versammeln. Er betonte, dass dies kein Einzelfall sei – es sei das Standardvorgehen – und verwies auf die jüngsten Drohnenvorfälle als perfektes Beispiel.

Armstrong stellte dann die gängige Meinung auf den Kopf und beharrte darauf, dass „Putin der verantwortungsvollste Mensch am Verhandlungstisch ist“, weil er sich emotionalen Vergeltungsmaßnahmen widersetzt. Diese Zurückhaltung, so argumentierte er, sei genau der Grund, warum andere ihn durch einen Hitzkopf ersetzen wollen, der einen globalen Konflikt auslösen könnte. Als Maria fragte, ob die Ereignisse des Wochenendes eine False-Flag-Aktion waren, zögerte er nicht: „Ja.“ Er beschrieb sogar Gerüchte, dass erbeutete Drohnen umfunktioniert wurden, um Angriffe zu simulieren.

Der Beitrag machte deutlich, worum es geht, indem er die Informationskriegsführung direkt mit der Mobilisierung auf dem Schlachtfeld in Verbindung brachte – und klarstellte, dass Zivilisten die wahren Ziele dieser psychologischen Operationen sind. Die erschreckende Pointe traf mit voller Wucht: „Deshalb führen sie diese False-Flag-Operationen durch … Sehen Sie, Sie wurden angegriffen. Jetzt müssen Sie sich freiwillig melden.“

“This is why Zelensky tried to assassinate him [Putin]. They want a hothead in there,” Armstrong explained.



From there, he moved into the psychology of war, saying Western governments rely on a tactic as old as conflict itself: “rally around the flag.” By creating the impression… pic.twitter.com/fz4nrBSshs — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 16, 2025

Die Diskussion wandte sich dann der Fragilität Europas zu – und der Frage, wie finanzielle Risse die Kriegsstimmung anheizen.

Armstrong fand klare Worte. Russlands „75 Billionen“ an natürlichen Ressourcen seien für die Eliten unwiderstehlich. Und die EU sei nie als einheitlicher Block konzipiert worden – Händler dächten immer noch in Kategorien wie Frankreich oder Deutschland, nicht in „Europa“ –, und diese Schwäche zeige sich nun.

Dann kam die Bombe. Maria zitierte einen durchgesickerten Brief des französischen Gesundheitsministeriums, in dem Krankenhäuser angewiesen wurden, sich auf „einen größeren Konflikt bis März 2026” vorzubereiten, mit Plänen, Busdepots umzuwandeln und Zehntausende von Soldaten zu versorgen. Armstrong bestätigte dies und fügte hinzu: „Frankreich war einer der Hauptinitiatoren, weil es wirtschaftlich am stärksten in Schwierigkeiten ist.”

Und es bleibt nicht bei Frankreich. „Ich habe die gleichen Informationen aus Quellen in Deutschland erhalten“, sagte er. „Das Gleiche. Krankenhäuser werden angewiesen, sich vorzubereiten.“

Armstrongs Fazit war eindeutig: „Sehen Sie, es steht außer Frage, dass wir in den Krieg ziehen werden. Sie brauchen ihn. Die Alternative wäre ein wirtschaftlicher Zusammenbruch der EU.“ Dieser Zusammenbruch, so warnte er, würde die Renten aushöhlen und das Versagen der Union bei der Konsolidierung der Schulden offenbaren.

Der Austausch machte deutlich: Die wirtschaftliche Fragilität Europas ist kein Hintergrund – sie ist die Zündschnur, und sie ist bereits angezündet.

The discussion then turned to Europe’s fragility—and how financial cracks are driving war fever.



Armstrong was blunt. Russia’s “75 trillion” in natural resource assets, he said, is a prize elites can’t resist. And the EU was never built to function as one bloc—traders still… pic.twitter.com/eTtum5s2hr — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 16, 2025

Das Gespräch wandte sich der finanziellen Zukunft zu, und Armstrong hielt sich nicht zurück.

„Achten Sie auf die Umstellung auf digitale CBDC in Europa“, warnte er. Die Geschichte zeigt, dass bei Ausbruch eines Krieges Kapital flüchtet – und die Eliten wissen das. Er verwies auf den Ersten Weltkrieg, als die europäischen Regierungen ihre Aktienmärkte schlossen, damit niemand verkaufen konnte. Jetzt, so sagte er, strebe Europa „bis Oktober“ die Einführung digitaler Zentralbankwährungen an, obwohl „Januar, Mai“ realistischer sei.

Dann kam der Clou: „Sie werden alle Währungen abschaffen. Und das ist es, was die Amerikaner nicht verstehen. Ein Grund dafür, dass der Dollar die Reservewährung ist, ist, dass wir unsere Währung nie abgeschafft haben.“ Europa habe dies bereits getan, ebenso wie Kanada und die Schweiz. Spanien hindert seine Bürger bereits daran, ohne Genehmigung der Regierung mehr als 3.000 Euro in bar abzuheben.

Armstrong brachte es unverblümt auf den Punkt: Alte Banknoten werden abgeschafft, Bitcoin verboten, Kapital wird blockiert. „Man kann sein Geld nicht aus Europa herausholen. Das wird der Bruchpunkt sein“, sagte er. Jeder Schritt – die Beschränkung von Bargeld, das Verbot von Alternativen, sogar die Einschränkung der Meinungsfreiheit – dient der Kontrolle.

Und seine Warnung war eindringlich: Sobald CBDCs eingeführt werden, wird der Bruchpunkt nicht mehr weit sein.

The conversation shifted to the financial future, and Armstrong didn’t hold back.



“Pay attention to the move to digital CBDC in Europe,” he warned. History shows that when war breaks out, capital flees—and elites know it. He pointed back to World War I, when European governments… pic.twitter.com/lJ0VZNkQui — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 16, 2025

Maria schloss mit einem der düstersten Themen des Interviews – der Reaktion auf die Ermordung von Charlie Kirk.

Einige Menschen feierten den Mord offen, was sie dazu veranlasste, zu fragen, ob Amerika in etwas Unumkehrbares abgleitet. Armstrong sagte, seine Modelle hätten bereits ab 2022 zivile Unruhen prognostiziert, verbunden mit einem wirtschaftlichen Niedergang, der erst 2028 seinen Tiefpunkt erreichen werde. Die Ermordung, so warnte er, „war ein gewaltiger Katalysator“.

Er argumentierte, dass die Polarisierung der Medien Öl ins Feuer gegossen habe, und verwies auf die Weimarer Republik als warnendes Beispiel, wo Korruption und ethnische Spaltung den Weg für Extremismus ebneten. „Wenn man eine Nation einmal ethnisch spaltet“, sagte er, „gibt es kein Zurück mehr.“ Dann kam seine bisher ernüchterndste Prognose: „Unser Computer sagt, dass alle diese Regierungsformen, Republiken, bis 2032 zusammenbrechen werden.“

Armstrong stellte dies als Teil eines größeren historischen Zyklus dar. Monarchien sind vor Jahrhunderten zusammengebrochen, und nun droht den Republiken das gleiche Schicksal. Die Schlussfolgerung war düster, aber klar: Es geht hier nicht um den Tod eines einzelnen Mannes. Es geht um den systemischen Zerfall von Zivilisation, Vertrauen und Regierungsführung – beschleunigt durch Politiker und Medien, die Spaltung als Waffe einsetzen.

Seine Schlussfolgerung war erschreckend, eine letzte Mahnung daran, wohin ungebremste Korruption und Spaltung letztendlich führen: zum Zusammenbruch bis 2032.

Maria closed by raising one of the darkest topics of the interview—the reaction to Charlie Kirk’s assassination.



Some people openly celebrated the murder, prompting her to ask whether America is sliding into something irreversible. Armstrong said his models had already projected… pic.twitter.com/z3xUGjnHnL — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 16, 2025

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: