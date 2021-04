Artikel über Joe und Hunter Biden: The Intercept zensiert

Ein Versuch, die Bedeutung der bekannten Beweise zu bewerten und eine Kritik an den medialen Lügen zum Schutz des von den Medien favorisierten US-Präsidentschaftskandidaten konnte nicht bei The Intercept veröffentlicht werden.

Am Text wurden Änderungen vorgenommen, die die Streichung aller Abschnitte bedeutete, die Kritik an Joe Biden beinhalteten. Mit diesen Kürzungen wäre nur ein knapper Artikel übrig geblieben, der die Medien kritisiert. Ich werde auch in einem separaten Beitrag die gesamte Korrespondenz, die ich mit den Intercept-Redakteuren im Zusammenhang mit diesem Artikel führte, veröffentlichen, damit Sie die Zensur bei der Arbeit sehen und sich angesichts der Dementis der Intercept-Redaktion ein eigenes Bild machen können. (Dies ist jene Transparenz, die verantwortungsbewusste Journalisten zeigen und der sich die Intercept-Redaktion bis heute in Bezug auf ihr Verhalten in der Affäre um die Whistleblowerin Reality Winner verweigert). Dieser Entwurf hätte natürlich noch eine weitere Runde des Korrekturlesens und Redigierens durch mich durchlaufen – um ihn zu kürzen, Tippfehler zu korrigieren usw.. Es ist aber wichtig für die Glaubwürdigkeit der Behauptungen, diesen Entwurf in der unveränderten Form zu veröffentlichen. Dies ist der Entwurf, welcher von den Intercept-Redakteuren zuletzt gesehen wurde und zu dem sie verkündeten, dass sie nicht dazu bereit seien, ihn zu „redigieren“, sondern nur, ihn in komplett ausgeschlachteter Form zu publizieren:

Die vor zwei Wochen (Mitte Oktober 2020, Anm.d.Red.) in der New York Post veröffentlichten E-Mails von Hunter Bidens Laptop, die sich auf die Machenschaften von Vizepräsident Joe Biden in der Ukraine bezogen [1], sowie nachfolgende Artikel aus anderen Medien, die sich mit den Bestrebungen der Familie Biden nach Geschäftsmöglichkeiten in China befassten [2], bewirkten außerordentliche Anstrengungen einer de-facto-Vereinigung von Medien, Silicon