Asien bereitet sich vor: Gute Exportaussichten für essbare Insekten. Markt soll bis 2030 einen Wert von 9,6 Mrd. $ erreichen.

Artikel aus der Bangkokpost: In Anbetracht der weltweit wachsenden Besorgnis über die Lebensmittelsicherheit aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen des andauernden Krieges zwischen Russland und der Ukraine werden essbare Insekten und aus Insekten gewonnene Proteine auf dem Weltmarkt wahrscheinlich ein großes Exportpotenzial haben, so der thailändische Verband der Lebensmittelverarbeiter.

Visit Limlurcha, der Ehrenvorsitzende des Verbandes, sagte, Thailand verfüge derzeit über das nötige Know-how für die Aufzucht von essbaren Insekten, wobei er anmerkte, dass die Aufzucht von Insekten im Vergleich zu anderen Proteinquellen weniger Zeit in Anspruch nehme.

Zu Thailands wichtigsten Exportmärkten für Insekten gehören Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam.

In Thailand gibt es über 20.000 traditionelle Grillenfarmen, die hauptsächlich in der nordöstlichen Region angesiedelt sind und eine Gesamtproduktionskapazität von mehr als 7.000 Tonnen haben.

Thailand ist derzeit der weltweit 17. größte Exporteur von lebenden Insekten.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 erreichte das Exportvolumen an lebenden Insekten 575 Tonnen im Wert von 85.346 US-Dollar, ein Anstieg um 29 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2020. Die Zahlen für das gesamte Jahr lagen nicht vor.

Zu den wichtigsten Exportmärkten gehören die Vereinigten Staaten, auf die 40,4 % aller Exporte entfallen, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten (17,9 %), Deutschland (16,9 %), dem Vereinigten Königreich (12,1 %), den Niederlanden (10,9 %) und Südkorea (1,35 %).

Nach Angaben des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens Meticulous Market Research Inc. wird der Markt für essbare Insekten bis 2030 voraussichtlich 9,6 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,3 % im Zeitraum 2022–2030. In Bezug auf das Volumen wird erwartet, dass der Markt für essbare Insekten bis 2030 3,13 Millionen Tonnen erreichen wird, mit einer CAGR von 31,1 % im Zeitraum 2022–2030. Das Wachstum dieses Marktes wird durch die zunehmenden Treibhausgasemissionen der Vieh- und Geflügelindustrie, den hohen Nährwert von Insekten, die Umweltvorteile von essbaren Insekten, die steigende Nachfrage nach Insektenproteinen in der Tierfutterindustrie und das geringe Risiko der Übertragung von Zoonosen durch den Verzehr von essbaren Insekten angetrieben.

Es wird jedoch erwartet, dass das Fehlen eines standardisierten regulatorischen Rahmens, psychologische und ethische Barrieren für den Verzehr von Insekten als Lebensmittel und das Risiko von Allergien durch den Verzehr von Insekten das Wachstum dieses Marktes bremsen werden. Es wird erwartet, dass die aufstrebenden Volkswirtschaften erhebliche Wachstumschancen für die auf diesem Markt tätigen Akteure bieten werden. Das fehlende Bewusstsein für die Vorteile des Insektenverzehrs dürfte jedoch eine große Herausforderung für das Wachstum dieses Marktes bleiben, so das Forschungsunternehmen.

Phusit Ratanakul Sereroengrit, Generaldirektor der Abteilung für internationale Handelsförderung, sagte, das thailändische Handelszentrum in Chicago habe berichtet, dass der Insektenkonsum auf dem US-Markt kontinuierlich zunehme und vielversprechende Perspektiven biete.

Insekten sind ein alternatives Protein, das vor allem im Lebensmittel- und Getränkesektor verwendet wird, einschließlich der Backwaren- und Süßwarenindustrie, Tierfuttermehl und Haustierfutter, sagte er.