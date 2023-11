AstraZeneca in bahnbrechendem Prozess wegen »fehlerhaftem« Covid-Injektionen verklagt

Der COVID-19-Impfstoff von Oxford-AstraZeneca wurde in einem millionenschweren Verfahren als „fehlerhaft“ bezeichnet, und es wird behauptet, dass die Behauptungen über seine Wirksamkeit „stark übertrieben“ waren. Der Telegraph berichtet darüber.

Offizielle Zahlen der britischen Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) zeigen, dass mindestens 81 Todesfälle in Großbritannien wahrscheinlich mit der Nebenwirkung in Verbindung stehen, die zu Gerinnungsstörungen bei Menschen mit niedrigen Blutplättchenwerten führte. Insgesamt starb laut MHRA fast jeder fünfte Betroffene an den Folgen der Erkrankung. …

Bis zu 80 Kläger könnten bis Ende des Jahres eine Sammelklage beim High Court einreichen, die das Vertrauen in die Einführung des Impfstoffs von AstraZeneca, der gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt wurde, zu untergraben droht.